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Все про:Евросоюз (12099) Могерини (309)

 Ситуация в Украине - среди пяти приоритетов внешней политики ЕС, - Могерини

могерини

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини назвала ситуацию в и вокруг Украины одним из пяти приоритетов внешней политики Европейского Союза, который получил название "глобальное управление".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "УНИАН", об этом она заявила на ежегодной конференции послов ЕС, которая проходит в Брюсселе. По ее словам, приоритет ЕС во внешней политике, который она назвала "глобальное управление", является одним из важнейших в политике ЕС.

"Последний, но не менее важный пункт приоритетов - глобальное управление. Мы должны продолжать инвестировать все, что мы можем - а это много - в системы и рамки многонациональных институтов и глобального управления. Прежде всего потому, что их атакуют со многих разных сторон. Когда мы работаем, чтобы защитить Парижское соглашение по климату, когда мы работаем для свободной и справедливой торговли, когда мы работаем для уважения международных норм от Украины до Корейского полуострова - во всех этих случаях мы работаем для более безопасной Европы так же, как и для более безопасного мира", - подчеркнула Могерини.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы это сделали. И мы это сделали вместе", - обращение Могерини по поводу безвиза для Украины. ВИДЕО

Высокий представитель считает, что для европейцев "сохранить и усилить глобальную систему управления - это путь инвестировать в нашу собственную безопасность и в наше благосостояние, потому что наша экономическая мощь базируется на многонациональной системе правил".

Среди приоритетов внешней политики ЕС Федерика Могерини назвала безопасность и оборону, обязательства ЕС в сфере противодействия терроризму и радикализации, а также вопросы миграции и ситуацию на Балканах.

В завершение своего выступления Высокий представитель сказала: "В этом году у нас есть больше ответственности, чем когда-либо в прошлом. Но я убеждена, что в этом году весь мир и граждане ЕС придали огромное значение нашей внешней работе, не только потому, что они видят разницу. Но и потому, что многие из них понимают связь между тем, что происходит вокруг нас, и тем, что происходит внутри ЕС, что происходит в наших регионах - мир на Среднем Востоке, ситуация в Украине, ситуация в разных частях мира прямо влияет на жизнь европейцев.

Отметим, что конференция послов ЕС является ежегодным событием , на которое приезжают все послы Европейского Союза. В Украине, как известно, послом является Хьюг Мингарелли.

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брехня, Украина на первом месте - двух, а тем более пяти хвостов не бывает.
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
А ЕС побажаю сміливості.
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Никто не даст нам избавленья
Ни Бог, ни царь и не герой
Добьёмся мы освобождения
Своею собственной рукой! (с)
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Угу. Они что там все на наркотиках? Или наши олигофрены таки какую то Украину на островах построили?
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Я столкнулся с тем фактом, что многие у нас верят, что Украина "одумается и вернётся". Хочется кратко ответить.
Не вернётся никогда. Ни в каком качестве.
Кончилось шовинисты ваше время. И кончилось время империй. Весь мир прёт вперёд - кроме нас. Мы - вперёд в прошлое.
В России нищета, мракобесие и тоталитаризм.
Русские шовинисты, совки и имперцы вы всёрьёз решили, что к вам кто-то вернётся?
К вам вернётся только Азия и Средневековье если Китай не возьмёт под опеку.
Все остальные от вас бегут как от чумы.
Россия это пример абсолютно беспомощного, одураченного, величайшего в своей глупости населения и стопроцентно преступного властного беспредела.
Мы летим в пропасть обрекая детей. Ведь они не выберутся из этой клоаки НИКОГДА!
Россия противопоставила себя всему миру в гордыне, чванстве и лицемерии. А кончит изоляцией с последующим попрошайничеством.
Только в этот раз на Западе дураков не будет.
Окорочка и хлеб дадут только в обмен на полное разоружение. Потому что наша ненависть ко всему миру в конце концов наткнулась на ответку.
Мы достали.
Сначала мы терпеть не могли прибалтов, за путь в Европу и НАТО. Потом возненавидели Грузию тоже за проевропейскую политику и вот теперь пришла очередь Украины.
Мы ненавидим американцев за богатство и мощь, европейцев за культуру, парламентаризм, права и свободы.
Мы готовы возненавидеть кого угодно, ведь мы такие духовные, а запихнули сами себя в страны третьего мира. Нам чертовски обидно. Неужели Бог не видит, что мы лучше всех этих западных человечков?
А Бог действительно не видит. Ему всё равно с Запада ты или из Совка. Плевать ему на твои потуги. Бог он вообще любит скромность.
А мы решили, что раз за последние 17 лет многие смогли приобрести иномарки, вернее чекисты и их потомки позволили нам немножко нагулять жирок, то это как то вывело нас на новый уровень?
Дед победил, а я купил?
Кретины. Раб всегда раб, пока есть хозяин.
Мы несчастны, мы недооценены, мы жаждем реванша!
Но мы всегда найдём кого обвинить и кремлёвская пропаганда нам поможет.
В России рождается фашизм. Естественно он будет не такой как германский или какой либо другой.
Он будет наш особый, ведь никто же не отрицает, что у России особый путь.
Вы думаете хуже чем при развале Совдепии быть не может? Ещё как может!
И мы очутимся в этом аду не пройдёт и трёх лет. Если по ТВ стали показывать документалистику с симпатией к КНДР, то значит нас уже готовят.
Мы обрекли своих детей молчанием на наш вариант Северной Кореи. Мы сами подготовили российский апокалипсис. Мы позволили одурачить себя, поверили путинской пропаганде. Мы за временное благополучие продали будущее.
Мы нация рабов и нам нет прощения.
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це якась нова хворма) дуже сильної стурбованості?!
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а шо,запоребрик в топ-5 не входит? доэволюционировались
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РАБссия всегда на первом месте по дебилизму и любым приоритетам с 23 декабря 1659 года когда в Твери сожгли Митрополита всея РАБссии Филиппа II (в миру Федор Степанович Колычев)
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всего лишь топ-5... Устали наверно они от Украины, устают, устают, никак устать не могут. Хотя кого мы слушаем? какой-то официальный представитель ЕС, вот наши зраднюки правду говорят, а это так...
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кацаПсины выпустили Трейлер к фильму "Крым"....,пытаясь оправдать высадку кацаПсинского десанта в 2014 году ...
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жалкое зрелище.... всё в рашо-совковм стиле - гордиться тем чего нет.....
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Долбодятлы Кремля использовали Законодтельство Украины проведя референдум в другой стране для захвата чужой территории,поскольку в самой РАБсии референдумы запрещены Законами РАБссии и проведение его карается 4 годами тюрьмы.....,шедевр дебилизма...
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Для України було б набагато краще якби ЄС, Росія і США - взагалі забули про неї..............
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Путину удалось победить облысение?! Какие у него чудные длинные волосы...
Непонятно что за красная фиговина на шее...
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на первом месте права псов, на втором пидоров, на третьем права шахидов...
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итальянска газпромовская проститутка , помогавшая слить Осетию-куйлу и оформлявшая вместе с немецкими и французскими подельниками куйла слить украинский Донбасс посредсвом создания на украинской территории днр и лнр...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСитуация в Украине - среди пяти приоритетов внешней политики ЕС, - Могерини
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