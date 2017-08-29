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 Политика Украины
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 Один из подсудимых по делу "Харьковских партизан" дал в суде признательные показания, - адвокат Головков

головков

Один из подсудимых по делу "Харьковских партизан" дал в суде признательные показания, рассказав об организации терактов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил адвокат Олег Головков, являющийся потерпевшим в этом деле.

"Они не признаются, что они те самые "харьковские партизаны", но именно их взрывы шли на видео, которое распространяла группа "Харьковские партизаны" в 14-м году. Они на следующий день после задержания, по-моему, даже в день задержания, дали "призналку" на камеру. И рассказали полностью все события.

Более того, один из подсудимых в зале суда дал признательные показания. Он рассказал, кто ему предложил, как предложил, как они носили листы с пластидом под железную дорогу, как они их закладывали, как взрывали, как что устанавливали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые в организации теракта в Харькове ждут смены власти в Украине и "победы русского президента", - адвокат потерпевших

Остальные отрицают. Говорят стандартные вещи: мы все показания давали под пытками, мы идеологические жертвы режима, на которых пытаются повесить теракты", - сказал Головков, объясняя почему уверен, что обвиняемые являются "харьковскими партизанами".

Напоминаем, в 2014 году в Харькове был совершен ряд диверсий: обстрелы военкоматов и волонтерского центра, пытались взрывать мост, была взорвана топливная цистерна на железнодорожной станции.

Также читайте: Мало было уцелеть в Украине - теперь надо еще выжить дома: как живут в России вернувшиеся с Донбасса наемники

Полный текст интервью с Головковым читайте здесь.
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"Остальные отрицают. Говорят стандартные вещи: мы все показания давали под пытками" - а этих и судить не нужно, просто подсадить к ним сидельцев у кого родстенники в АТО погибли, и всё нет этих ватных партизан и небыло в помине....
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Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемёт,
Что смысл истории в конечном
в добротном действии одном -
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром!
Станислав Куняев,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин из подсудимых по делу "Харьковских партизан" дал в суде признательные показания, - адвокат Головков
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