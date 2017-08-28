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 Политика Украины
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Все про:Меркель (1467) Порошенко (13648) нормандская четверка (433) Макрон (131)

 "Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на заявление лидеров Германии и Франции относительно ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: " Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года.

Со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины.

Эта тема, среди прочего, обсуждалась во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске.

Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен вступить в всеобъемлющего характера, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 августа президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили с совместным обращением, призвав поддержать режим прекращения огня на Донбассе.

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Урра,никогда такого не было и вот опять!!!Перемирие!!!Чтоб тебе,погибшие каждое такое Перемирие снились....
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Долбойоб, шо тобі знову не так?
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а что предлагаешь?наступать до самой москвы?
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нет - давать зеленые коридорі как под Илловайскам и торговать с Захером и Плотницким ну и Насраликов назаначать в кабмин вместе с брилиантовыми прокурорами и Насировом
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он совсем спятил - ему приказали прекратить ответный огонь на своей земле...., а оно приветствует...
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Никто ему не приказывал. Хуг просто с бодуна херню понёс.
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Плюю на Путю - и Хуг, и обращение Германии и Франции к Порошенко и Путину... Он что не заметил, что к нему тоже...?
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Он вообще эту херню не пишет. У него есть пресс-служба для этого, а сам он давно спит. Ну, а Хуг просто соврал про минские и про запрет на ответный удар. Да и плевать на ОБСЕ, её уже никто ни во что не ставит.
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Плюю на Путю - Хуг не похож на алкаша...., значит в минских был прописан запрет ВСУ на ответный огонь..., в другом бы случае МИД или кто то еще его поправил бы...
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Наоборот. Он весьма некисло в Донецке бухает. А в минских прописано разрешение открывать огонь только в ответ и так было все два года, чего он сейчас брехать начал - вопрос, видать вконец купили с потрохами.
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Вот зачем ты раскачиваешь лодку? Ты шо - агент кремля?
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так огонь прекратили типо еще несколько дней назад в связи со школьным перемирием
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на фоне того что бывший канцлер Германии Шрёдер взглавляет копилку орды, тут не нужно быть довольным, тут нужно призадуматься.....
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Эх. А я всё жду когда из Украины сделают восточноевропейскую витрину на зависть всему постсоветскому пространству
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Да уж пораньше, чем из намКрыша сделают Лас-Вегас с космодромом.
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Может лукономику предложи Украине?
Видал я лукашистов чьи дети перебрались в "витрину" - Польша.
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Говорят, Полесье уже не сдержать, всё как один рвётся в Украину и говорит, что соскучилось по европейским доходам. Пару лет назад мне патриоты здесь писали, как полешуки будут в Украину уходить и ноги о белорусский флаг вытирать напоследок
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З цього рая не буде...нічого- вже не раз проходили.
Як же все це остогидло...
Горіть у пеклі, москалі!
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146 % це на росії, а ваших в Україні було 54% , стало 4-5 %. час лікує.
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Смертні всі- і ти, і я, і вони. Та й право думати у нас у всіх однакове.
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ти правий. не люблю злодюг і брехунів. я так думаю про банду п.порошенка.
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Он как Труффальдино из Бергамо.. всегда за тех кто побеждает..победитель пока не ясен..да и партнёры не поймут..
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Германия и Франция - две самые ссыкливые страны в ЕС
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Скорее продажные! Всех Хуйло трудоустраивает!
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Опять пацанов за ответку на передовой прессовать будут. Суки шоколадные.
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Так ці лідери,якщо я добре помьятаю зверталися ,щоб не обстрілювали окуповані терріторіі?
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Рашисты вместо начала учебного года байрам курбан отмечают, им не до учебы!
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Есть такие моменты, где гаранту лучше не комментировать происходящее...
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"Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом к волкам не есть овец.
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Скажите кто нибудь Педре что орки читать не умеют и на его резолюцию орки снимут штаны и наложат вэто.
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вертел вас путин всех скопом и каждого по отдельности--у него шрёдер в унтерменьшах а французы без фена в атаку вобще не ходют. ну и петя--с приветствием....почему евреи в израиле --нормальные боевые пацаны,а нам кинули каких-то толстых жуликов?
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Меркель и Макрон призвали президентов Украины и РФ прекратить огонь на Донбассе, но гарант о том что это и его касается скромно умолчал.
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Хорошо обыграл, а то - призыв к обеим сторонам, якобы обе стороны нарушают...
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Цеголко видимо никогда не спит и в режиме 24/7 придумывает пламенные высеры для Порошенка, шоб народ не забывал у какого Президента рейтинг -1%
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Дядя Петя, президент Мира ты наш... Как же ты сука уже уморил Нас этими перемириями ! ...поедь лучше куда нибудь и че нибудь новенькое открой - школу, садик, офшор, бутылку..
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мирний план порошенка. і так до столиці.

"Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4694
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тільки для тебе Олександре повторю% це мирний план гражданіна порошенка. так я його бачу. ти десь бачив щоб я ЗСУ вспомнив ?
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Порошенко і так в столиці. То хто "до столиці"?
Не дарма я тобі про 146% сказав- хоч іноді думай, хоч трішечки!
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Ни Молдова, ни Грузия никого ничему не научили. И дальше создают мертворожденные, не работающие форматы и играются жизнями сотен и тысяч.
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єто жизни не их избирателей..вот если б там грохули 10 тісяч..они б уже скакали на цірлах..
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А вот этот ПРИЗЫВ - это прогресс?
Или просто сменили приевшееся слово - Озабоченность, на слово - Призыв?
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По аналогии. 1940 год, Президент воющей Франции приветствовал обращение лидеров Великобритании и США к Гитлеру с призывом прекратить огонь...
Реально такого не было, ибо это маразм...
Именно маразмом сейчас занимается Порошенко
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Порошенко то при чём, маразмом заняты Макрон и Меркель со своими призывами.
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Російські окупанти в Криму катують затриманих струмом - правозахисники

Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров розповів, що стосовно двох чоловіків, які були затримані російськими силовиками після обшуку в селі Новокленове (10 серпня), застосовувалися тортури, у тому числі з використанням електричного струму.
Про це Джеппаров розповів на нараді об'єднання «Кримська солідарність» 26 серпня в Бахчисараї, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Вони не громадяни Росії, тому вони не хочуть, щоб їхні імена озвучували... За їхніми розповідями, коли їх затримали після обшуку, двох братів катували. Силовики їх прив'язали до стільців і били. Били ногами, била не одна людина і наприкінці їх катували струмом. В те місце, про яке непристойно говорити, їм встромили металевий предмет і пустили електричний струм. Так робили дванадцять разів. Потім їх лякали, щоб нікому не повідомляли про тортури», - передав слова затриманих правозахисник.
Інформацію також підтвердив на зустрічі адвокат Едем Семедляєв.
«Цей чоловік розповів, що його били вміло, таким чином, щоб не залишати слідів», - сказав адвокат.
На зборах активісти зазначили, що тортури струмом - це вже не перший прецедент у Криму».
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Судя по фото, Петя взял чистый лист бумаги и прямо вот так вот большими буквами написал на нем "ПРИВЕТСТВУЮ"...сильный ход, сильного президента... Прямо как АТО в три дня...
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нормальный ход...чего не так?пусть хуйло осуждает
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США в ближайшее время могут ввести новые санкции в отношении России, которые коснутся государственных банков.
"В сентябре против крупнейших профильных банков будет представлен новый пакет ограничений", - сообщил источник
По его словам, санкции могут почувствовать на себе "Банк России", "Россельхозбанк", "Газпромбанк" и другие государственные финансовые организации.
https://www.obozrevatel.com/finance/putin-budet-v-shoke-ssha-prigotovili-novyij-syurpriz-dlya-rossii.htm

Вітаю ,казломорді.
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Мне кажется что Педра скоро будет приветствовать Овоща в Ростове. Если договорились с Хуйлом не спросив украинцев то так оно и будет. Если же с Хуйлом не договорились то вашей писулькой можете уже сейчас подтереться. В двух етих случаях ничего хорошего для Украины не предвидится так что Пеца приветствуй и махай обитателям психбольницы.
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кацапня расходилась .пуканыиуже менять пора,раскалились...
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Это что-то похоже на призываем вас, российские танки.
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Наша Канада‏ @NashaCanada 27 авг.
В Одессе повесили маршала Жукова. После Нюрнберга военных преступников такого ранга ещё нигде не вешали.

"Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4818
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко
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