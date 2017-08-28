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 Политика Украины
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Все про:Меркель (1467) Порошенко (13651) нормандская четверка (433) Макрон (131)

 "Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом к Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на заявление лидеров Германии и Франции относительно ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года.

Со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины.

Эта тема, среди прочего, обсуждалась во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске.

Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен вступить в всеобъемлющего характера, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 августа президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили с совместным обращением, призвав поддержать режим прекращения огня на Донбассе.

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Ни Молдова, ни Грузия никого ничему не научили. И дальше создают мертворожденные, не работающие форматы и играются жизнями сотен и тысяч.
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єто жизни не их избирателей..вот если б там грохули 10 тісяч..они б уже скакали на цірлах..
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А вот этот ПРИЗЫВ - это прогресс?
Или просто сменили приевшееся слово - Озабоченность, на слово - Призыв?
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По аналогии. 1940 год, Президент воющей Франции приветствовал обращение лидеров Великобритании и США к Гитлеру с призывом прекратить огонь...
Реально такого не было, ибо это маразм...
Именно маразмом сейчас занимается Порошенко
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Порошенко то при чём, маразмом заняты Макрон и Меркель со своими призывами.
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А ему деваться некуда, в морду плюнут утрётся и поблагодарит.
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Действительно такого маразма не было, они просто капитулировали. 17 июня правительство Франции обратилось к Германии с просьбой о перемирии. 22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Германией, и в Компьенском лесу было заключено Второе компьенское перемирие. Результатом перемирия стало разделение Франции на оккупационную зону немецких войск и марионеточное государство, управляемое режимом Виши. А Де Голль с июля месяца отсиживался в Лондоне до освобождения Франции в 1944 году.
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Російські окупанти в Криму катують затриманих струмом - правозахисники

Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров розповів, що стосовно двох чоловіків, які були затримані російськими силовиками після обшуку в селі Новокленове (10 серпня), застосовувалися тортури, у тому числі з використанням електричного струму.
Про це Джеппаров розповів на нараді об'єднання «Кримська солідарність» 26 серпня в Бахчисараї, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Вони не громадяни Росії, тому вони не хочуть, щоб їхні імена озвучували... За їхніми розповідями, коли їх затримали після обшуку, двох братів катували. Силовики їх прив'язали до стільців і били. Били ногами, била не одна людина і наприкінці їх катували струмом. В те місце, про яке непристойно говорити, їм встромили металевий предмет і пустили електричний струм. Так робили дванадцять разів. Потім їх лякали, щоб нікому не повідомляли про тортури», - передав слова затриманих правозахисник.
Інформацію також підтвердив на зустрічі адвокат Едем Семедляєв.
«Цей чоловік розповів, що його били вміло, таким чином, щоб не залишати слідів», - сказав адвокат.
На зборах активісти зазначили, що тортури струмом - це вже не перший прецедент у Криму».
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Судя по фото, Петя взял чистый лист бумаги и прямо вот так вот большими буквами написал на нем "ПРИВЕТСТВУЮ"...сильный ход, сильного президента... Прямо как АТО в три дня...
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нормальный ход...чего не так?пусть хуйло осуждает
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США в ближайшее время могут ввести новые санкции в отношении России, которые коснутся государственных банков.
"В сентябре против крупнейших профильных банков будет представлен новый пакет ограничений", - сообщил источник
По его словам, санкции могут почувствовать на себе "Банк России", "Россельхозбанк", "Газпромбанк" и другие государственные финансовые организации.
https://www.obozrevatel.com/finance/putin-budet-v-shoke-ssha-prigotovili-novyij-syurpriz-dlya-rossii.htm

Вітаю ,казломорді.
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Мне кажется что Педра скоро будет приветствовать Овоща в Ростове. Если договорились с Хуйлом не спросив украинцев то так оно и будет. Если же с Хуйлом не договорились то вашей писулькой можете уже сейчас подтереться. В двух етих случаях ничего хорошего для Украины не предвидится так что Пеца приветствуй и махай обитателям психбольницы.
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кацапня расходилась .пуканыиуже менять пора,раскалились...
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Это что-то похоже на призываем вас, российские танки.
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Наша Канада‏ @NashaCanada 27 авг.
В Одессе повесили маршала Жукова. После Нюрнберга военных преступников такого ранга ещё нигде не вешали.

"Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4818
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только хардкор, не иначе
шампанского всем !!! "Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9015 е бейби "Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9015 ....

В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против россии - на сей раз в банковском секторе
Об этом, ссылаясь на источники в МИДе, сообщает газета. ру
Если Вашингтон решится на это, новые финансовые ограничения станут своеобразным приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам.
Новые ограничения могут коснуться Банка России, Россельхозбанка, Газпром-банка и других государственных финансовых организаций.
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Всі вже прочитали і заяви Хуя про вогонь у відповідь,і херню від бошки і жабка ,звернені до путіна і Порошка,а шоколадні брехуни нам доводять,шо ми тупі і не розуміємо те.що прочитали.От прошмандовки.
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Так они уже четыре года заявляют о своей озабоченности ! Шо тут приветствовать ?
Лучше бы они были сексуально озабоченны , толку было бы больше.
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Германия и Франция такие мямли.. если бы не Украина, то кацапы давно уже свой узкий мир туда принесли.
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Я так понимаю европа живет своей параллельной реальностью.
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То германия в центре холодной войны 2.0 то призывы позывы и так далее как будто это помагает. Наверное там так и считаю что ихние призывы на что то влияют.
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Взагалі то там було сказано:".."Мы призываем президента Путин и президента Порошенко срочно и полностью выполнить свои обязательства по поддержке прекращения огня......................."...Источник:https://censor.net.ua/n453204
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Этот дебил Парашенко уже достал своей хренью. От этих заявлений европейских уродов ничего не изменится. Противно даже читать заявления этих европейских подстилок Рашки.
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"Приветствую ... настоятельный призыв..." - ОХРЕНЕТЬ! И это всё на что способен "харант" территориальной целостности и независимости Украины - БАЛАБОЛ и БРЕХЛО!
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сколько еще будешь приветствовать эти заявления хмырь карамельный, еще пару лет или больше?
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Коли ти вже вдавися ношою кров'ю козлина чоколядна
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом к Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко
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