 "Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом к Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года.
Со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины.
Эта тема, среди прочего, обсуждалась во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске.
Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен вступить в всеобъемлющего характера, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 августа президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили с совместным обращением, призвав поддержать режим прекращения огня на Донбассе.
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Или просто сменили приевшееся слово - Озабоченность, на слово - Призыв?
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Реально такого не было, ибо это маразм...
Именно маразмом сейчас занимается Порошенко
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Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров розповів, що стосовно двох чоловіків, які були затримані російськими силовиками після обшуку в селі Новокленове (10 серпня), застосовувалися тортури, у тому числі з використанням електричного струму.
Про це Джеппаров розповів на нараді об'єднання «Кримська солідарність» 26 серпня в Бахчисараї, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Вони не громадяни Росії, тому вони не хочуть, щоб їхні імена озвучували... За їхніми розповідями, коли їх затримали після обшуку, двох братів катували. Силовики їх прив'язали до стільців і били. Били ногами, била не одна людина і наприкінці їх катували струмом. В те місце, про яке непристойно говорити, їм встромили металевий предмет і пустили електричний струм. Так робили дванадцять разів. Потім їх лякали, щоб нікому не повідомляли про тортури», - передав слова затриманих правозахисник.
Інформацію також підтвердив на зустрічі адвокат Едем Семедляєв.
«Цей чоловік розповів, що його били вміло, таким чином, щоб не залишати слідів», - сказав адвокат.
На зборах активісти зазначили, що тортури струмом - це вже не перший прецедент у Криму».
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"В сентябре против крупнейших профильных банков будет представлен новый пакет ограничений", - сообщил источник
По его словам, санкции могут почувствовать на себе "Банк России", "Россельхозбанк", "Газпромбанк" и другие государственные финансовые организации.
https://www.obozrevatel.com/finance/putin-budet-v-shoke-ssha-prigotovili-novyij-syurpriz-dlya-rossii.htm
Вітаю ,казломорді.
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В Одессе повесили маршала Жукова. После Нюрнберга военных преступников такого ранга ещё нигде не вешали.
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шампанского всем !!! е бейби ....
В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против россии - на сей раз в банковском секторе
Об этом, ссылаясь на источники в МИДе, сообщает газета. ру
Если Вашингтон решится на это, новые финансовые ограничения станут своеобразным приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам.
Новые ограничения могут коснуться Банка России, Россельхозбанка, Газпром-банка и других государственных финансовых организаций.
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Лучше бы они были сексуально озабоченны , толку было бы больше.
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