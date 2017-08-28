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 Политика Украины, Общество
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 Родители одного из погибших в харьковском теракте отказались от гражданского иска из-за пророссийских взглядов, - адвокат потерпевших

головков

Во время теракта в Харькове в 2015 году погиб школьник, родители которого из-за пророссийской позиции отказались от предъявления гражданского иска.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Олег Головков, представляющий в суде интересы семей погибших и раненных.

"Есть еще один погибший мальчик. Но мы о нем молчим. Оказалось, что его родители по-другому настроены, и они попросили, чтобы его имя не звучало нигде. Чтоб не говорили о том, что принимал участие в этом митинге, что он там погиб", - сообщил адвокат.

Он пояснил, что родители погибшего настроены абсолютно пророссийски, не ходят на суды, отказались от предъявления гражданского иска и не хотят никакой огласки на эту тему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые в организации теракта в Харькове ждут смены власти в Украине и "победы русского президента", - адвокат потерпевших

Напоминаем, в результате взрыва во время мирного марша в Харькове 22 февраля 2015 года 4 человека погибли, 9 были ранены.

Полный текст интервью с Головковым читайте здесь.
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ватники размножаются при помощи телевизоров
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нам кого пожалеть? мальчика или его тупоголовых родителей?
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А много ли вариантов - какие дети вырастут с такими родителями?
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так погибший мальчик был на проукраинском митинге
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Ну, может быть в данном случае было исключение. Я ж не утверждаю. Только почему-то о жертвах того теракта совсем мизер информации.
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мальчика- за то что у него оказались такие тупые родители
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что родители погибшего настроены абсолютно пророссийски, не ходят на суды, отказались от предъявления гражданского иска и не хотят никакой огласки на эту тему

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логика у ваты конечно жесть- "а ну раз его взорвали свои ватаны- значит все норм"
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самое главное что не укры- а свои :D
я думаю это их единственная логика- на другую они больше не способны
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почему все прокацапские, отказываются от своих детей....???
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Потому что кацапы нелюди и всё человеческое им чуждо...
Им нравится когда их убивают и их детей. Например, Кадыров официально заявил на видео, что он призывал чеченцев убивать как можно больше русских... За это он получил звание Героя Рашки.
Его сын заявлял, что первого русского он убил в 16 лет. Теперь он так же официально награждён званием героя рашки...
Все кто убивает рашистов, для рашистов являются героями...
Парадокс и сложно понять логику лишнехромосомных.
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Вовсе не отказываются, просто продают как кур или свиней! А парень то Украинец кацапам такие не нужны!!!
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Для узкоизыких это норма - отказываться от своих детей.
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Цим твердженням ви дискредитуєте дуже багато своїх політичних однодумців.
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С чего бы это?

И при чём тут сторонники партии "Свобода" ( не руководства партии, а её принципов и поступков рядовых членов)?
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Я маю на увазі вузькоізиких однодумців на сайті.
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У мене немає однодумців, які люблять "узкий мир".
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То в вас написано не "вузькомирців", а саме "вузькоізиких".
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Я разделяю понятия русскоязычный и узкоизыкий.
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А як щодо тих, що перекочували з вялікої в Україну та вперто верещать "дайтє нам руські ізик"?
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Пипец. Генетический м.у.с.о.р что с них возмешь.
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Проверьте их днк, может это вовсе не их сын, может в роддоме ошиблись?
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Это то дно которое пробить очень сложно. Просто пи..ц
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на родіну, под берьозкі. в путлєрстан висилати таких треба пачками!!! або, як мінімум, позбавляти громадянства!!!
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Так он в самом деле до жопы парализованный и в сортир на своих двоих сбегать не в состоянии?
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Вату только огонь может вылечить.
Да и не было у них сына-хуйло так говорит.
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вообше то должны гордитса, ведь отприск скончалса за идею рюске мира.
несколько лет назад один писал - пробабушка гордилас, сына в первои мировои убили, бубушка гордилас сына во вяликои отечественнои убили, её дочь гордилас - сына в Авганистане убили, дочь гордилас что сына в Чечне убили и её дочь может гордитса, её сына в Украине убили - что дальше.
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Син загинув на проукраїнському мітингу за Єдину Україну ....можливо він був там і випадково...не має інфи ...але це був дуже важливий марш патріотів
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речь не о сыне а о тупости тех, кто их родили, сын воспитывалса школой а не теми родителями.
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школа давно не воспитывает, скорее улица или друзья
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да любой, но по ходу не те, кто иму дали жизнь.
Вот и вес смысл того текста - лучше родите меньше девочек, так уменшитса те машины, которые производит потомство.
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нужно говорить честно, большенство патриотов украины - это люди рожденные после 91-го остальные либо динозавры либо полукровки либо приспособленцы......совок многих покоробил, даже вполне нормальных.....
юнец выбрал Украину - родители выбрали совок..... дети за отцов не в ответе......
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ну и да, адвокат играет на грани фола обращяя это в прессу....., но возможно это и необходимо когда половина твоей команды намеренно перебиты соперником......
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Я рождён в 70-е, "прелести" совка помню хорошо. Укр. мову у нас начали преподавать аж в 5 классе, точнее делали вид что преподают. И как раз в этом 5 классе мы переехали с крайнего севера где граница с Беларусью (закрытый рускоязычный военный ПГТ) в Николаевскую обл. А там мову и литературу преподают аж со 2 класса! Учат стихи и пишут диктанты. Я реально стал ненавидеть эту мову из-за которой мало того что стал двоечником, так ещё и по русскому конкретно тупить стал! Родители изо всех сил старались избавить меня официально от изучения мовы. Слава Богу, что у них это не получилось! Хотя о подобных случаях в той школе потом узнавал...
Зараз я вільно спілкуюсь та пишу обома мовами і сука порву за Україну! Не зважаючи на те, що вже 20 років живу та працюю в Білорусі....
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ви вільно мислите, і у вас е лад в голові, і західний світ іновацій та розвитку до ваших ніг.... совковим рабам не зрозуміти - їм би зарплату два рази на місяць, та вогник по телевізору раз на рік....
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Класс, как же я люблю эти комиксы про ватанов
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Какие родители,надо называть своими именами, род вымирающих,кацап обыкновенный винторогий,самец и самка отказались от дитя
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А пацан був патріотом! Це - нове покоління, ровесники Незалежності. Саме тому, що діти розумніші від ватних батьків і в Харкові, і в Криму, і на Донбасі, час кацапського і прокацапського світу невмолимо збігає. Майбутнє все-таки за молодими. І це здобуток держави, що в її юних громадян в серцях - синьо-жовтий прапор, що гімн український вони співають, а не мугикають, що вітаються - "Слава Україні!", що знають, чому у відповідь звучить - "Героям слава!". Україна утвердилась. Герої не вмирають!
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як бачимо, кацапізм це не ідеологія, кацапізм це важка психічна хвороба
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Впевнені, що він на великій відстані оминув Україну стороною?
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Если б то биндеровцы убили, то визжали бы до усрачки о фошиздах, хеноциде хрюськогаварящих, хунте и т.д. А если это свои исконно православные любители хрюського мирка убили - то всё норм, вроде как и не было никакого сына у них, сидят помалкивают. Этот вата скот в принципе невозможно перевоспитать. Это генетические рабы.
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Мальчик явно умнее своих родителей... Большинство детей тупо копируют взгляды своих родителей, особенно ватных и особенно в ватных городах...
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школьник пошел на пророссийский митинг. Значит, что кацапская пропаганда, вкладывалась этому школьнику в голову, и родителями и через ТВ. А, теперь, они, фактически, от него отказались. Прокацапская мразота.
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Да уж..что с Вами ..люди..одни мрази( или проплаченные или просто реально больные) , другие просто очумевшие от всей этой дури вокруг, пишут такие слова, что невольно подумаешь, а есть ли у них дети, есть ли мама и папа, и вы все это реально обсасываете и некоторые ловят от этого практически оргазм..вата..скот..рабы..ВЫ кто???
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Слышь, обиженный - не тебе судить кто мы, потому как наши дети по твоей стране с автоматами не бегают кредиты отрабатывая!
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То что родители отказались от своего сына это нормально, а когда их осуждают на форуме за это то это скот и рабы ?
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вата..скот..рабы..и прочая..это слова комментирующих в отношении родителей бедного мальчишки.. ну нельзя так...вы лучше своих правителей ..которые немало сделали и делают для всего этого мракобесия..поддерживая и раздувая его ...ибо ссат за себя и свои бабки..чихать им на то , что будет с Вами..у них все будет хоррошо..
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Нельзя оправдывать убийц своего ребенка из-за ваты в голове, это просто скотство во свей красе.
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Нашим правителям до вашего ой как далеко..И на тему мракобесия...высказывания своих поизучай...вы все в братья набиваетесь.. и тут же заявляете - у нас два союзника армия и флот - противоречий не находишь?
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нет..я не к кому не набиваюсь..у меня есть друзья. есть и братья и сестры...среди них есть и русские и белорусы и украинцы и литовцы и корейцы и немцы .. фиг даже знает кто..не заморачивался их принадлежностью к какой либо нации..главное ..они друзья и люди на которых я могу положиться..хотя у каждого есть свои тараканы и особенности.. и мне честно..очень жаль ... жаль Украину и людей живущих там..обманутых и одурманненых пришедшими на волне желания народа перемен к лучшему к власти и цинично и нагло грабяшими людей и всячески поддерживая братоубийственный конфликт на потеху своим сюзеренам..вы им по херу..нет???

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Одним словом скрепи русского мира. Отказ от своих солдат на территории Украины, отказ от своих детей , одно враньё этим они и живут.
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Нас когда-то учили про Павлика Морозова. Тут наоборот...
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-Слышь, мать, а ведь хорошо, что сыночка нашего - наши же, того, взорвали...
-Чё ж хорошего-то?
-Дык если б не наши взорвали - его бы натовцы убили!
-Ай и вправду! Действительно, хорошо.
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Бедный парень, жил в ватном аду дома и погиб от рук ватных скотов.
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Таким родителям таракана жалко доверить а не детей Северная Корея отдыхает
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А разве отказ родителей от претензий к убийцам освобождает от ответственности за убийство, терроризм? Одного факта убийства недостаточно для вынесения приговора согласно статьи УК?
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Вот он тот редкий случай, когда у 100% родителей-3/14дарасов рождается нормальный сын!
Жалко что эти 3/14дарасы-родители в Одессе не згорели нах@й...
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"Во время мирного шествия в Харькове произошел взрыв днем в Прощенное воскресенье, 22 февраля. Погибли два человека, около десяти раненых."

"По данным Геращенко, во время теракта погиб известный харьковский активист Игорь Толмачев и подполковник милиции Рыбальченко, приехавший из города Первомайска по заданию УВД организовывать сопровождение митинга."

Позже в больнице не приходя в сознание умер 15-летний подросток, школьник Даниил Дидик.
Утром 24 февраля скончался ещё один человек - 18-летний студент

Орден «За заслуги» III степени отцу погибшего Данилы Дидыка передал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

Даню и его друга Колю президент наградил Орденом за мужество III степени, награду вручили родителям подростков

Андрей Дидык, папа погибшего школьника Данила Дидыка, сегодня живет воспоминаниями и надеждой на справедливость.


О том, что его сын пойдет на марш героев Андрей не знал - Данил родителей на митинги никогда не звал, но после них обязательно рассказывал, как все прошло.
- Когда все это началось, они с друзьями ходили, клеили стикеры, когда стал старше, стал посещать эти акции. Он знал, что мы переживаем, но запретить ему это было невозможно. В район Дворца спорта часто ездил с ребятами гулять. Коля, который погиб, это тоже его товарищ. Денис и Сергей, которые были ранены, это тоже его друзья, - говорит мужчина.
Патриотом, вспоминает Андрей, мальчик был всегда, и даже возможностью уехать за границу пока в стране было не спокойно, не воспользовался.

В подсудимых мужчина не видит ни раскаяния, ни участия. На первых слушаниях обвиняемые то и дело закрывали лица, а сейчас то ли смирились с участью, то ли привыкли.
- Обвиняемые раньше боялись, прятались, сейчас они чувствуют себя спокойно и уверенно, где-то это может граничить даже с наглостью. У них есть право менять адвоката, и они им пользуются в полной мере. Фактически не у одного из подозреваемых нет адвоката, который был бы первым. Эти все замены, они не скрывают, что это делается достаточно нагло, цинично. Семьям пострадавших очень тяжело ходить на заседание суда, слушать экспертизы, вскрытия, находиться с этими людьми в одном помещении, - говорит Андрей.
?
что произошло что у родителей погибшего подростка так поменялись (если они у них были)
политические взгляды?
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кто этот Олег Головков, чем он сейчас занимается понятно, там написано, а откуда он взялся и есть инфо о его прошлом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРодители одного из погибших в харьковском теракте отказались от гражданского иска из-за пророссийских взглядов, - адвокат потерпевших
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