 Родители одного из погибших в харьковском теракте отказались от гражданского иска из-за пророссийских взглядов, - адвокат потерпевших

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Олег Головков, представляющий в суде интересы семей погибших и раненных.
"Есть еще один погибший мальчик. Но мы о нем молчим. Оказалось, что его родители по-другому настроены, и они попросили, чтобы его имя не звучало нигде. Чтоб не говорили о том, что принимал участие в этом митинге, что он там погиб", - сообщил адвокат.
Он пояснил, что родители погибшего настроены абсолютно пророссийски, не ходят на суды, отказались от предъявления гражданского иска и не хотят никакой огласки на эту тему.
время мирного марша в Харькове 22 февраля 2015 года 4 человека погибли, 9 были ранены.
Полный текст интервью с Головковым читайте здесь.
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логика у ваты конечно жесть- "а ну раз его взорвали свои ватаны- значит все норм"
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я думаю это их единственная логика- на другую они больше не способны
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Им нравится когда их убивают и их детей. Например, Кадыров официально заявил на видео, что он призывал чеченцев убивать как можно больше русских... За это он получил звание Героя Рашки.
Его сын заявлял, что первого русского он убил в 16 лет. Теперь он так же официально награждён званием героя рашки...
Все кто убивает рашистов, для рашистов являются героями...
Парадокс и сложно понять логику лишнехромосомных.
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И при чём тут сторонники партии "Свобода" ( не руководства партии, а её принципов и поступков рядовых членов)?
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Да и не было у них сына-хуйло так говорит.
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несколько лет назад один писал - пробабушка гордилас, сына в первои мировои убили, бубушка гордилас сына во вяликои отечественнои убили, её дочь гордилас - сына в Авганистане убили, дочь гордилас что сына в Чечне убили и её дочь может гордитса, её сына в Украине убили - что дальше.
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Вот и вес смысл того текста - лучше родите меньше девочек, так уменшитса те машины, которые производит потомство.
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юнец выбрал Украину - родители выбрали совок..... дети за отцов не в ответе......
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Зараз я вільно спілкуюсь та пишу обома мовами і сука порву за Україну! Не зважаючи на те, що вже 20 років живу та працюю в Білорусі....
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-Чё ж хорошего-то?
-Дык если б не наши взорвали - его бы натовцы убили!
-Ай и вправду! Действительно, хорошо.
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Жалко что эти 3/14дарасы-родители в Одессе не згорели нах@й...
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"По данным Геращенко, во время теракта погиб известный харьковский активист Игорь Толмачев и подполковник милиции Рыбальченко, приехавший из города Первомайска по заданию УВД организовывать сопровождение митинга."
Позже в больнице не приходя в сознание умер 15-летний подросток, школьник Даниил Дидик.
Утром 24 февраля скончался ещё один человек - 18-летний студент
Орден «За заслуги» III степени отцу погибшего Данилы Дидыка передал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.
Даню и его друга Колю президент наградил Орденом за мужество III степени, награду вручили родителям подростков
Андрей Дидык, папа погибшего школьника Данила Дидыка, сегодня живет воспоминаниями и надеждой на справедливость.
О том, что его сын пойдет на марш героев Андрей не знал - Данил родителей на митинги никогда не звал, но после них обязательно рассказывал, как все прошло.
- Когда все это началось, они с друзьями ходили, клеили стикеры, когда стал старше, стал посещать эти акции. Он знал, что мы переживаем, но запретить ему это было невозможно. В район Дворца спорта часто ездил с ребятами гулять. Коля, который погиб, это тоже его товарищ. Денис и Сергей, которые были ранены, это тоже его друзья, - говорит мужчина.
Патриотом, вспоминает Андрей, мальчик был всегда, и даже возможностью уехать за границу пока в стране было не спокойно, не воспользовался.
В подсудимых мужчина не видит ни раскаяния, ни участия. На первых слушаниях обвиняемые то и дело закрывали лица, а сейчас то ли смирились с участью, то ли привыкли.
- Обвиняемые раньше боялись, прятались, сейчас они чувствуют себя спокойно и уверенно, где-то это может граничить даже с наглостью. У них есть право менять адвоката, и они им пользуются в полной мере. Фактически не у одного из подозреваемых нет адвоката, который был бы первым. Эти все замены, они не скрывают, что это делается достаточно нагло, цинично. Семьям пострадавших очень тяжело ходить на заседание суда, слушать экспертизы, вскрытия, находиться с этими людьми в одном помещении, - говорит Андрей.
?
что произошло что у родителей погибшего подростка так поменялись (если они у них были)
политические взгляды?
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