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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1899) интеграция (50) Донбасс (15882) Луценко Ирина (246)

 Законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению и регистрации в Раде, - Ирина Луценко

луценко ирина

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила в эфире "5 канала".

"Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть закон о государственной политике Украины и направлениях государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса", - отметила Луценко.

При этом она уточнила, что "это проект, фактически, на 99,9% завершен, рассмотрен". "Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Аваков о Донбассе: "Мы располагаем социологией, которая с той стороны, о том, что почти 70% людей хотят вернуться в Украину". ВИДЕО

К консультациям по поводу этого закона были привлечены и Соединенные Штаты Америки, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", - отметила Луценко.

При этом она не уточнила, были ли привлечены к консультациям все страны "нормандской четверки", в которую кроме Украины, Германии и Франции также входит Россия. Также представитель президента в ВР сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, специалистов из Администрации президента, юристов, представителей Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции.

"Он (законопроект) является полноценный. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде", - отметила Луценко.

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Посмотрим.Почитаем.думаю, многим будет интересно
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Та да- бо дехто на форумі вже почав обговорення нічого не прочитавши!
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Добре знайомий радянський підхід- всё заклеймить позором потому,что тасс сообщил по радио
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А где почитаешь? И когда? Когда его примут?
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Коли в Раду внесуть. Чи ZN з-під столу в когось копію витягне.
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Почитаем,как бюджет. .Хотят втюхать на условиях Москвы.
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ПЕРЕПОСТ:
Законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению и регистрации в Раде, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 2134 Саша Крест

Та да- бо дехто на форумі вже почав обговорення нічого не прочитавши!
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Президент Украины Петр Порошенко показал трогательное видео с Донбасса, на котором дети исполняют гимн Украины.
Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Лучшее исполнение гимна Украины, которое мне довелось слышать. Это - Покровск, Донецкая область", - отметил Порошенко."То, что я сегодня услышал в Покровске, - это было одно из лучших исполнений гимна, которые я когда либо слышал в своей жизни. Вы его фантастически исполняли, вы прочувствовали каждое слово. Именно из таких детей вырастают настоящие украинцы. Очень важно, что такое исполнение гимна мы имеем возможность слышать именно здесь, на Донетчине", - процитировал президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. https://www.obozrevatel.com/society/moroz-po-kozhe-poroshenko-pokazal-neveroyatnoe-video-s-donbassa.htm
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Дети-это просто ...даже не хватает слов у меня!!!!!!!!!!
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луценчиха спішить реінтегрірувать донбас...

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Похоже, что полетят гранаты в верх раду снова.

Ента луценка не уймется.
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То есть ВР хочет рассматривать реинтеграцию Донбасса отдельно от Крыма Козлы, однако.
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АНЕКДОТ -ВНЕСЛИ У РАДУ ЗАКОН О ВМАЗЫВАНИИ ДИМБАССУ В УКРАИНУ ПОСЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ...утром-- ПЕТР ПОРОШЕНКО СТАЛ ГУБЕРНАТОРОМ УКРАИНСКОГО ФЕДАРАЛЬНОГО ОКРУГА ПИДЕРАШКИ....
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"Ну что,отец,невесты в вашем городе есть? -Кому и кобыла невеста"...(с).
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Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF 4 ч.4 часа назад
На Западе придумывают смартфоны, самоуправляющиеся авто и "умные" протезы, а в России создали КАМАЗ для разгона митингов. Всё для людей:
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на розсуд людей сначала представь - а уж после будешь деговорняки в раде лепить.....
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я уже понял что там за НОВЕЛЛЫ вы ущербные подготовили для Украины и ее Народа, но только помните одно - если примите этот закон вы ВСЕ переходите в разряд смертников..
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В России ОРДЛО назвали "человекосообразной альтернативой".

Алексей Голобуцкий

Политолог Дмитрий Куликов на эфире у Соловьёва на Россия-1: "Сегодня День шахтера, и я поздравляю своих земляков в ДНР и ЛНР, которые работают, сражаются и предлагают человекосообразную, историкосообразную и культуросообразную альтернативу тому бедламу, который происходит на Украине". (Подобрано на ТВперлах Граней.ру)

То есть, даже там уже понимают, что и на человекообразных в Донбабве уже не тянут - только на "человекосообразных"))
И, знаете, да, тут я вынужден согласиться с русскомирской пропагандой: язык действительно богаче, чем мова в таких вот нюансах, изначально приспособлен для передачи нечеловеческих моментов!)) Вот скрепные тут влепили "человекосообразный": слово длинное, звучит почти умно, передаёт кучу тонких оттенков - от похмелья до блевотины у памятников, от подзаборной пьяни голозадой, отрубившейся в гуттаперчевых позах, и до биения ракет о твердь небесную. Ну вот не скажешь так на мове!
Бо в нас є чіткий поділ: є люди, є людиноподібні в зоології і палеоантропології. Все. А для отієї "гордої донбабвійської ідентичності" слів нема)) Бо що би то мало вийти? "Згідний з людиною"? "В міру людини"? Беззмістовні ж поєднання слів! А вони ляпнули "человекосообразный" - і пишаються)))
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Гугли: донецкий региолект！И все твои вопросы исчезнут.
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Нам что хотят втюхать?
Полезный законопроект или очередную фуйню?
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Сомневаешься? А что они нормальное сделали?
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Стыдно за парламент с такими дурами. Не заслуживает наш народ таких горе-депутатов!
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Типа нам их подкинули.Каких навыбирали на свои головы,таких и имеем.
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Типа каких вы на выбирали такие вас и имеют.Лично я за такую мразь не голосовал и за блок панамских патриотов тоже.
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Ага,никто не голосовал,они у нас как от непорочного зачатия все в ВР появились.
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Вы свои "очень серьезные новеллы" и не мечтайте без всенародного обсуждения прокнопкодавить.Знаем вас,писателей-фантастов.
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вони)), розказали скільки на кожен закон зелених додають?!
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короче Украину будут присоединять к днр и лнр..не..?
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А президентом Плотницкого и Захарченко во втором туре?
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учитывая, что практически все СМИ под активным пропутинским олигархатом, а дух народа сломлен..то не самый фантастический вариант..но скорее плотва и петя во втором туре..
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кто то помешал утопить в крови наших бойцов в Илловайске..? Настоял на расстреле мужеложенка с гелетеем..? Не дал назначить не компетентного генпрокурора и премьера пэтэушника..?
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Неужели Педра будет опять пропихивать свою федерализацию?
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она не его..он говорун..она путинских кэгэбэшников..
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"Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате". а с народом Украины когда будут консультации???
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Зная этих проходимцев (власть) даже не сомневаюсь что будут уступки в пользу кацапии о чем между прочим луценчиха уже как-то намекала. Ну что же, а народ как всегда побоку и что-то мне подсказывает что матку у ирки в скором времени вывернут на изнанку.
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и это чучело "...заявляет, что ... провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент. ... " Источник: https://censor.net.ua/n453217
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однако...
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Не понял, а ОРДЛО подписывалось исполнять украинские законы?
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"Спокойно Маша!" Специалисты утверждают, что разминирование займет 30 (тридцать) лет. Вот Вам всем и ответ как "реинтегрируют" Донбасс. Им, точнее вате что кричала "введи", пипец "по любасу" - не доживут...
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Да ладно, они хотят к расее присоединиться, придет другой вместо путьки, и присоединит. На том все и закончится. Рогозин, скорее всего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению и регистрации в Раде, - Ирина Луценко
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