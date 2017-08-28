 Законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению и регистрации в Раде, - Ирина Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила в эфире "5 канала".
"Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть закон о государственной политике Украины и направлениях государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса", - отметила Луценко.
При этом она уточнила, что "это проект, фактически, на 99,9% завершен, рассмотрен". "Состоялись даже консультации с нашими партнерами в "нормандском формате".
К консультациям по поводу этого закона были привлечены и Соединенные Штаты Америки, эксперты и специалисты. И я могу сказать, что он на 99,9% уже готов к внесению и регистрации в парламенте", - отметила Луценко.
При этом она не уточнила, были ли привлечены к консультациям все страны "нормандской четверки", в которую кроме Украины, Германии и Франции также входит Россия. Также представитель президента в ВР сказала, что соответствующий законопроект нарабатывался с участием экспертов, рабочей группы из представителей депутатов парламентской коалиции, специалистов из Администрации президента, юристов, представителей Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции.
"Он (законопроект) является полноценный. Здесь введены очень серьезные новеллы, которые услышит парламент. И я думаю, что отдельные моменты этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде", - отметила Луценко.
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Саша Крест
Та да- бо дехто на форумі вже почав обговорення нічого не прочитавши!
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Ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Лучшее исполнение гимна Украины, которое мне довелось слышать. Это - Покровск, Донецкая область", - отметил Порошенко."То, что я сегодня услышал в Покровске, - это было одно из лучших исполнений гимна, которые я когда либо слышал в своей жизни. Вы его фантастически исполняли, вы прочувствовали каждое слово. Именно из таких детей вырастают настоящие украинцы. Очень важно, что такое исполнение гимна мы имеем возможность слышать именно здесь, на Донетчине", - процитировал президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. https://www.obozrevatel.com/society/moroz-po-kozhe-poroshenko-pokazal-neveroyatnoe-video-s-donbassa.htm
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Ента луценка не уймется.
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На Западе придумывают смартфоны, самоуправляющиеся авто и "умные" протезы, а в России создали КАМАЗ для разгона митингов. Всё для людей:
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Алексей Голобуцкий
Политолог Дмитрий Куликов на эфире у Соловьёва на Россия-1: "Сегодня День шахтера, и я поздравляю своих земляков в ДНР и ЛНР, которые работают, сражаются и предлагают человекосообразную, историкосообразную и культуросообразную альтернативу тому бедламу, который происходит на Украине". (Подобрано на ТВперлах Граней.ру)
То есть, даже там уже понимают, что и на человекообразных в Донбабве уже не тянут - только на "человекосообразных"))
И, знаете, да, тут я вынужден согласиться с русскомирской пропагандой: язык действительно богаче, чем мова в таких вот нюансах, изначально приспособлен для передачи нечеловеческих моментов!)) Вот скрепные тут влепили "человекосообразный": слово длинное, звучит почти умно, передаёт кучу тонких оттенков - от похмелья до блевотины у памятников, от подзаборной пьяни голозадой, отрубившейся в гуттаперчевых позах, и до биения ракет о твердь небесную. Ну вот не скажешь так на мове!
Бо в нас є чіткий поділ: є люди, є людиноподібні в зоології і палеоантропології. Все. А для отієї "гордої донбабвійської ідентичності" слів нема)) Бо що би то мало вийти? "Згідний з людиною"? "В міру людини"? Беззмістовні ж поєднання слів! А вони ляпнули "человекосообразный" - і пишаються)))
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Полезный законопроект или очередную фуйню?
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однако...
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