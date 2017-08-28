 Обвиняемые в организации теракта в Харькове ждут смены власти в Украине и "победы русского президента", - адвокат потерпевших

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Олег Головков, представляющий в суде интересы семей погибших и раненных.
"Адвокаты обвиняемых избрали позицию полного отрицания. Утверждают, что все признательные показания обвиняемые дали под пытками. Вторая позиция защиты - мы ни в чем не виновны, а альтернативные версии будем высказывать потом. И третий аспект, который влияет на затягивание, это повышенная процессуальная активность защиты.
Это когда по каждому поводу заявляется ходатайство, делаются длинные заявления. У нас несколько раз звучали отводы коллегии судей в целом, судьям - в отдельности, председательствующему, у нас по несколько раз звучали отводы прокурору. Каждое такое заявление у них расписано, и оно занимает 40-50 минут", - рассказал Головков
На вопрос для чего затягивать судебный процесс, адвокат пояснил: "Раньше был "закон Савченко". А сейчас, после отмены закона, обвиняемые уверены, что в Украине не сегодня-завтра поменяется власть, победит русский президент".
Головков отметил, что не заметил у обвиняемых раскаяния в гибели 4 человек.
"На сегодняшний день, они ведут себя уже абсолютно оскорбительно. Вольготно чувствуют себя в зале. Корреспондентам и людям, которые пытаются их снимать, показывают факи и так далее. И вообще они из себя лепят политическую жертву "кровавой хунты" в Украине", - сообщил адвокат.
время мирного марша в Харькове 22 февраля 2015 года 4 человека погибли, 9 были ранены.
Полный текст интервью с Головковым читайте здесь.
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С какого хрена этот черт причисляет шыкаладный глаз к русофобам?
Он ведь перед хуйлом шестерит и имеет гешефт на мордовии.
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Чтобы не дать возможности сделать Порошенку такую заподлянку Украине,депутатам уже сейчас нужно проталкивать пакет законов,ограничивающих президентские полномочия по типу американских для Трампа.Вот тогда Порошенко ника не сможет протолкнуть того,кто ему выгодней.и тогда точно можно рассчитывать на полновесный суд над Порошенко и коррупционерами и возврат наворованного.
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Ще трохи кавказців було у Врангеля в Криму. Але вони у паниці тікали, кинувши свої позиції, коли чули у супротивника "малоросійськє нарєчіє", свідчить Дмитро Яворницький
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Позор власти, которая такое допускает. Слюнтяи, лжецы и трусы, не сумевшие за три года ничего сделать для собственной страны.
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Баторий.Навести лад в Украине смогут только НАЦИОНАЛИСТЫ(по духу).
С этими ублюдками ждущими "руского президента" все просто пусть ждут на небесах.
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