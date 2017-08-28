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 Политика Украины
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 Обвиняемые в организации теракта в Харькове ждут смены власти в Украине и "победы русского президента", - адвокат потерпевших

головков

Обвиняемые в организации теракта во время мирного марша в Харькове 22 февраля 2015 года умышленно затягивают судебный процесс, ожидая смены власти в Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Олег Головков, представляющий в суде интересы семей погибших и раненных.

"Адвокаты обвиняемых избрали позицию полного отрицания. Утверждают, что все признательные показания обвиняемые дали под пытками. Вторая позиция защиты - мы ни в чем не виновны, а альтернативные версии будем высказывать потом. И третий аспект, который влияет на затягивание, это повышенная процессуальная активность защиты.

Это когда по каждому поводу заявляется ходатайство, делаются длинные заявления. У нас несколько раз звучали отводы коллегии судей в целом, судьям - в отдельности, председательствующему, у нас по несколько раз звучали отводы прокурору. Каждое такое заявление у них расписано, и оно занимает 40-50 минут", - рассказал Головков

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На вопрос для чего затягивать судебный процесс, адвокат пояснил: "Раньше был "закон Савченко". А сейчас, после отмены закона, обвиняемые уверены, что в Украине не сегодня-завтра поменяется власть, победит русский президент".

Головков отметил, что не заметил у обвиняемых раскаяния в гибели 4 человек.

"На сегодняшний день, они ведут себя уже абсолютно оскорбительно. Вольготно чувствуют себя в зале. Корреспондентам и людям, которые пытаются их снимать, показывают факи и так далее. И вообще они из себя лепят политическую жертву "кровавой хунты" в Украине", - сообщил адвокат.

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Напоминаем, в результате взрыва во время мирного марша в Харькове 22 февраля 2015 года 4 человека погибли, 9 были ранены.

Полный текст интервью с Головковым читайте здесь.
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Да уберите же вы, наконец, нарколыг допкиных и йопнутого колясочника-напьорсточника гэпу!
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А вот Бузина и Калашников не затягивали следствие...
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По моему это тупой шыкаладный гон прихвостней соевого безальтернативца.
С какого хрена этот черт причисляет шыкаладный глаз к русофобам?
Он ведь перед хуйлом шестерит и имеет гешефт на мордовии.
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Кстати, если убрать хуйла, то воцарицца мир во всьом мире. А если убрать гэподупу, то в Харькове хотя бы рассосьоцца жилкомсэрвис. А это вам даже не какой-то спрут долбаный!
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и что интересно,такойвариант не исключён...Порошенко видит,что реально его партия вместе с ним проиграет следующие президентские выборы.Причина банальна-рейтинг "ниже плинтуса".А чтобы спасти свою шкуру от преследования за злодеяния властью,Порошенко перед уходом вполне может сделать заподлянку,какую в своё время сделал предатель перволо Мадана-Ющенко..Испльзовать весь админрессурс для протаскивания и подделки результатов выбора для того кандидата,который гарантированно не начнёт уголовное преследование Порошенко.А это уже проталкиваемый Медведчук-чисто "русский президент".Если раньше путина выкинут и Медведчук перестанет быть полезным,у Порошенко есть варианты с группой пророссийского оппозиционного блока (Бойко,например)-тоже вполне "русские президенты"...И выиграет Порошенко вдвойне.Не только не станут преследовать,но и не тронут в оффшорах ворованное и бизнес в РФ и Крыму спокойно продолжит работу...Так что вариант с "русским президентом" вполне реален.Более того-вероятен.
Чтобы не дать возможности сделать Порошенку такую заподлянку Украине,депутатам уже сейчас нужно проталкивать пакет законов,ограничивающих президентские полномочия по типу американских для Трампа.Вот тогда Порошенко ника не сможет протолкнуть того,кто ему выгодней.и тогда точно можно рассчитывать на полновесный суд над Порошенко и коррупционерами и возврат наворованного.
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Армія Махна, а це до 300 тис. багнетів, найбільше боїв провела з царськими військами Денікіна. І зокрема з Дикою Дивізією з Північного Кавказу. Казакам по крові, донеччанам дуже не подобалось, коли різні зайди бешкетували на їх землі. Тож до кавкаазців в них була особлива лють. І Махно вирізав був цю Дику Дивізію. Викосив кулеметами, дорубали шаблями. Свідки дивувались, як це можна було розрубувати людину до сідла з самої голови. Залишок дивізії, десь вісім сотень, вони залишили до ранку в полоні. Вранці поливали гасом і підпалювали. Десь сотню залишили і відпустили. Так ті тікали так, що за ними земля курилась. Більше з Кавказу йти в Україну воювати не хотів ніхто.
Ще трохи кавказців було у Врангеля в Криму. Але вони у паниці тікали, кинувши свої позиції, коли чули у супротивника "малоросійськє нарєчіє", свідчить Дмитро Яворницький
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Порошенко переизберется. Единственный реальный конкурент - это колясочница. Но пара ловких фокусов перед выборами а-ля снижение тарифов и админресурс сделают свое дело. Так что зрадоботы еще на 5 лет будут обеспечены работой.
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Вот в парламенте синежопых прибавится после выборов. Но большинство им все равно не взять, они фактически достигнут потолка. Ну и еще здорово, что синежопых партий целая куча, они друг у друга голоса заберут.
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Да не поможет снижение тарифов, примеры есть- когда брали деньги за отданный голос Януковичу,а за Ющенко голосовали. Думаю,у народа хватит мудрости кондитеров дальше не поддерживать.
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Або перемоги зрадогівнюків чи баби Люлі. Різниці ніякої.. Чуєте, зрадогівнючки. Вашої перемоги дуже чекають в харківському сізо. Що скажете?
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"На сегодняшний день, они ведут себя уже абсолютно оскорбительно. Вольготно чувствуют себя в зале. Корреспондентам и людям, которые пытаются их снимать, показывают факи и так далее. И вообще они из себя лепят политическую жертву "кровавой хунты" в Украине"

Позор власти, которая такое допускает. Слюнтяи, лжецы и трусы, не сумевшие за три года ничего сделать для собственной страны.
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Считается,что Днепр,это город патриотов,но сколько же этой нечисти и у нас.Правда,после закона о георгиевской ленточке,присмирели.Агрессию не выражают,в споры не вступают,стали угрюмыми и злобными, ещё больше ждут свой руцкий мир.Жить с ними вместе,это всё равно,что спать в обнимку с коброй.
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Тарифы вешать на Дона Пэдро-безосновательно,все претензии по тарифам к ВР и Кабмину.Грузиняку в презы нафиг пусть к себе в Грузию суется а то нашелся Стефан
Баторий.Навести лад в Украине смогут только НАЦИОНАЛИСТЫ(по духу).
С этими ублюдками ждущими "руского президента" все просто пусть ждут на небесах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвиняемые в организации теракта в Харькове ждут смены власти в Украине и "победы русского президента", - адвокат потерпевших
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