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 Посол США в РФ Теффт о российской агрессии в Украине: "Администрация Обамы выбирала между санкциями и войной с Россией"

теффт

Посол США в России Джон Теффт рассказал, что администрации бывшего президента США Барака Обамы был представлен выбор между санкциями против России и войной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Теффт также ответил на вопрос об эффективности антироссийских санкций. "Они (санкции) были эффективны. И президент Путин, и руководство говорили что-то в отношении финансирования и других вопросов. Конечно же, они не привели к кризису вУкраине. Но выбор, который был представлен администрации Обамы: "Хотите ли вы вести войну с Россией?" Никто не хотел этого. И Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю. И поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было описано как нарушение международного права, и для этого были введены санкции", - рассказал посол.

По словам Теффта, последние санкции против России - это "попытка донести информацию" о том, что не стоит заниматься кибератаками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не раскрывают имеющиеся доказательства участия российского "БУКа" в катастрофе MH 17, чтобы сохранить источники информации, - посол в РФ Теффт
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хуйло взял амеров на слабо, и на тот момент остался в выиграше.
для нас, я предполагаю, это был проигрыш.
наша нынешняя власть ничего не предпринимает для вывода кацапов с техникой из лугандона, поэтому конфликтная территория еще надолго останется таким сеье неопределенным гнойником.
и только история покажет, правильно ли поступил обама.
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шоколадники (включая всех, тебя лайкнувших) все настолько тупые?
или мозги настолько расжижились, что соображать уже не умеют?

ну выше же написано, что был вариант войны, и санкций. войны хуйло не хотел и обама выбрал как раз и выбрал санкции. я и написал, что на тот момент хуйло остался в выиграше (получил не войну, которую не хотел, а более приемлемый из 2х вариантов - санкции).
блин, ну неужели я должен расжовывать такие простые вещи? ну же.
мозгом можно хоть иногда думать? тем более, в статье то все и так расписано.
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а что бы ты предпринял,будь нашей властью?если американцы решили,что лучше санкции.таки не дал бы хуйлу уйти от войны?если конечно мозги у тебя не разжижились и если ты антищоколадник ( ну что обычно антишоколадом называют,напоминать не надо?)
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Неправельній выбор??? А где бы, интересно, было бы поле этой войны?
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ПС. І нема кому пояснити страусам, що підлога бетонна.
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Ну чому- ще проблема з КНДР додалася.
А там і ІДІЛ "брудну бомбу" зробить...
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Надо было ООН подключить к выбору. Уже бы давно моська не гавкала и не гадила.
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ООН? Это самая бесполезная организация в мире!
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Ещё скажи, что Совбез ООН надо было привлечь!
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заголовок не совсем соответствует тому, что в новости...вот именно вариант войны был сразу отметен
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Господин посол, пожалуйста побольше и подробнее.Мало информации
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Я уж подумал .что он дважды.Фуф! Прямо отлегло от сердца
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Санкции - это попытка американских олигархов подзаработать на наших проблемах, а не помочь нам.
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Это у него/неё, по всей видимости, цитата Ленина или Сталина и обсуждению не подлежит...
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Аксиомы и рядом не стояли, они аксиомы опровергли перегрызанием глоток...
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Тобто США воювати не хоче. А що тоді собою представляє світова система безпеки? І чи є вона взагалі?
Мабуть таки треба робити атомну бомбу українцям, коли США таку дурню мелять!!!
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А це реально?
Санкції проти нас швидко введуть.
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Завжди реально борсатися у глечику, а не тупо тонути в ньому.
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И ни войны ни санкций,разве какие нибуть санкции будут ощущатся в стране в которой выше 85% нищих?А в кого есть бабло тот их хранит в тех же америкоскых банках на которых санкции не распространяются.Удар ниже пояса хуйляндия ощутит тогда когда их счета и имущество за територией кацапии будут арестованы вот тогда эти 15% просто придушат хуйла и его банду.
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Главное какой выбор в лице Порошенко сделала Украина. США были уже готовы дать оружие ( не воевать, но дать оружие), и для этого прилетел Кери в Киев. Об этом узнали лягушатник и фрау. Им было выгоднее задобрить Путина, заморозить конфликт. Им не нужно было, чтобы США вооружили Украину. Сели в самолет и в Киев, от туда к Путину, потом в Минск. Так и получился Минский формат. Порошенко сам выбрал Минский формат, а не вооружение из США и войну с РФ. Так кто виноват? Был выбор. Я это четко помню. Все остальное вранье. Это выбор президента Порошенко! Поэтому он и говорит, что альтернативы Минску нет!
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И какая бы армия воевала американским оружием?
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Никакое оружие, даже ядерное не решит ничего, если нет цели. А цели нет. Кто хочет класть ещё 50-100 тыс. жизней за освобождение Донбасса и Крыма? Есть такие?
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Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите (с)
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Мне больше нравилось Пепси. Там вкус порезче. А вообще лет 5 уже не покупал
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Пепси в Николаевской области, а Кока - в Броварах вроде. но мы же не об этом ?)

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Израиль пригрозил России и Ирану, что разбомбит дворец Асада


Высокопоставленный израильский чиновник предупредил российское руководство о том, что, если Иран продолжит распространять свое влияние в Сирии, Израиль уничтожит дворец президента Башара Асада в Дамаске.

Израиль также предупредил, что если в регионе не произойдут серьезные изменения, Израиль сделает вывод, что соглашение о прекращении огня в Сирии, достигнутое Соединенными Штатами и Россией в Астане (Казахстан), ни к чему не обяжет Иерусалим.

Высокопоставленный израильский источник также сообщил газете «Аль-Джадида», что между израильтянами и русскими не было достигнуто никакого взаимопонимания во время саммита в Сочи 23 августа.

Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал понять Путину, что требования Израиля относительно иранского присутствия в Сирии должны быть выполнены.

Если этого не произойдет, ЦАХАЛ будет вынужден действовать самостоятельно. ,Путенские ихтамнеты проглотили "томагавки", проглотят и раздолбанный дворец. Путен промямлит в очередной раз про нож в жопу, почешет "ножны" и пойдёт приёмы дзю-до отрабатывать на мальчиках, как он любит Посол США в РФ Теффт о российской агрессии в Украине: "Администрация Обамы выбирала между санкциями и войной с Россией" - Цензор.НЕТ 9968
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санкции, без отключения SWIFTa, реально не повлияли. доллар упал и все такое, но и у нас доллар и инфляция. и без всяких санкций.
Обама сдал Крым, это просто факт. Как и факт то, что Обама нас в книге описал дикарями, и в той же книге пояснил, почему украинцам нельзя давать ПЗРК и ПТРК. Черным по белому.
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Кто не в курсе, книга называлась «The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream» (2006)
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"не стоит заниматься кибератаками"...Это ,если расшифровать,то "не лкзте с атаками на США и мы,США администраци Трампа,готовы дальше играть типа в "санкции".Нам,США,реально похеру Украина,а за попытки атак на США можем расматривать и военное решение"
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Фигасе... Пусть Обама сперва решил бы, за кого нам кровь проливать - за барыг или бандитов. Мы бы ему сказали куда идти.
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"Администрация Обамы выбирала между санкциями и войной с Россией"

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И в итоге трусливая черная обезьяна не выбрала ни санкции, ни войну.
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Если верить послу США то между войной и позором Обама выбрал позор и в итоге получил и войну и позор.
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Очередное жалкое блеяние ссыкливого амбала с Remington 870 против подворотного борзого дрища с пером-бабочкой. Очень амбал не хочет "провоцировать" приблатённого лиговского шныря. Ненуачо, стёр с рожи харчок, отдал лопатник - зато "нет - насилию (с)". Мдя, c вихлявым трусливым ботаном B.H.O было всё ясно очень быстро. Но слышал ли Donnie когда либо про W.L.S-C и его бессмертным постом : "...кто между позором и войной выбирает позор - тот получает и войну, и позор"(с).Имхо - достал нож - бей, ссышь - молчи , не позорь себя и своих избирателей ещё и жалкой трусливой болтовнёй перед ничтожным шпанёнком
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Надо было бздымкнуть по Кремлю и войне конец.
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Обамич по своїй натурі не агресор, похуліганити міг - підїзд обісцяти, яму на дорозі видовбати, не більше
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Обамич по своїй натурі не агресор, похуліганити міг - підїзд обісцяти, яму на дорозі видовбати, не більше
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосол США в РФ Теффт о российской агрессии в Украине: "Администрация Обамы выбирала между санкциями и войной с Россией"
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