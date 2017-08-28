 Посол США в РФ Теффт о российской агрессии в Украине: "Администрация Обамы выбирала между санкциями и войной с Россией"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Теффт также ответил на вопрос об эффективности антироссийских санкций. "Они (санкции) были эффективны. И президент Путин, и руководство говорили что-то в отношении финансирования и других вопросов. Конечно же, они не привели к кризису вУкраине. Но выбор, который был представлен администрации Обамы: "Хотите ли вы вести войну с Россией?" Никто не хотел этого. И Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю. И поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было описано как нарушение международного права, и для этого были введены санкции", - рассказал посол.
По словам Теффта, последние санкции против России - это "попытка донести информацию" о том, что не стоит заниматься кибератаками.
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для нас, я предполагаю, это был проигрыш.
наша нынешняя власть ничего не предпринимает для вывода кацапов с техникой из лугандона, поэтому конфликтная территория еще надолго останется таким сеье неопределенным гнойником.
и только история покажет, правильно ли поступил обама.
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или мозги настолько расжижились, что соображать уже не умеют?
ну выше же написано, что был вариант войны, и санкций. войны хуйло не хотел и обама выбрал как раз и выбрал санкции. я и написал, что на тот момент хуйло остался в выиграше (получил не войну, которую не хотел, а более приемлемый из 2х вариантов - санкции).
блин, ну неужели я должен расжовывать такие простые вещи? ну же.
мозгом можно хоть иногда думать? тем более, в статье то все и так расписано.
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А там і ІДІЛ "брудну бомбу" зробить...
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Мабуть таки треба робити атомну бомбу українцям, коли США таку дурню мелять!!!
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Санкції проти нас швидко введуть.
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Высокопоставленный израильский чиновник предупредил российское руководство о том, что, если Иран продолжит распространять свое влияние в Сирии, Израиль уничтожит дворец президента Башара Асада в Дамаске.
Израиль также предупредил, что если в регионе не произойдут серьезные изменения, Израиль сделает вывод, что соглашение о прекращении огня в Сирии, достигнутое Соединенными Штатами и Россией в Астане (Казахстан), ни к чему не обяжет Иерусалим.
Высокопоставленный израильский источник также сообщил газете «Аль-Джадида», что между израильтянами и русскими не было достигнуто никакого взаимопонимания во время саммита в Сочи 23 августа.
Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал понять Путину, что требования Израиля относительно иранского присутствия в Сирии должны быть выполнены.
Если этого не произойдет, ЦАХАЛ будет вынужден действовать самостоятельно. ,Путенские ихтамнеты проглотили "томагавки", проглотят и раздолбанный дворец. Путен промямлит в очередной раз про нож в жопу, почешет "ножны" и пойдёт приёмы дзю-до отрабатывать на мальчиках, как он любит
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Обама сдал Крым, это просто факт. Как и факт то, что Обама нас в книге описал дикарями, и в той же книге пояснил, почему украинцам нельзя давать ПЗРК и ПТРК. Черным по белому.
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И в итоге трусливая черная обезьяна не выбрала ни санкции, ни войну.
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