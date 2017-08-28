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Все про:Шредер (23) Роснефть (19)

 Шредер возглавит совет директоров Роснефти, - российский "Интерфакс"

шредер

Экс-канцлер Германии, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер предлагается в качестве кандидата для избрания председателем совета директоров "Роснефти".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом российскому "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с текстом проекта соответствующей директивы правительства. Директива согласована профильными ведомствами и внесена в правительство РФ.

В документе предложение поручить ответственный пост Шредеру объясняется тем, что он является "авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".

Также читайте: Я не думаю, что это нормально, - Меркель раскритиковала Шредера за выдвижение в совет директоров "Роснефти"

Кроме того, в пояснительно записке указывается, что экс-канцлер имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров.

В настоящее время совет директоров "Роснефти" возглавляет помощник президента РФ Андрей Белоусов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, бывший канцлер Германии Герхард Шредер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес среди ряда германских политиков.

Внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый состав совета, пройдет 29 сентября 2017 года.

Также читайте: Выдвижение экс-канцлера Германии Шрёдера в руководство "Роснефти" является аморальным, - посол Украины в Германии Мельник
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Після свят ще не відійшли, а тут ще одне, ну і знов "таво"...
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Цей Шредер буде скоріш за все кАНАЛОМ відмивання грошей путлєра для підкупу кого треба у Європі.
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Так на реакції на Сіменс перевірилися- от тепер і не маскуються.
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А чего шрёдеру маскироваться? Служба безопасности Германии предупреждает, что мацква готовит кибератаки, накануне выборов и подкупает немецких политиков!
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Ожидаемо, но это не поможет пуйлу и его ватному быдлостану.
...

Ибо в ближайшие недели США могут ввести новые санкции против рашки - на сей раз в банковском секторе
Если Вашингтон сделает это, то новые финансовые ограничения станут своеобразным приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям.
Новые ограничения могут коснуться Банка Рашки. Россельхозбанка, Газпром-банка, и других государственных финансовых организаций.
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когда руководство Роснефти сбежит с остатками кассы - отвечать будет Шредер )))
им просто нужен зицпредседатель Фунт...
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На старого дурака решили всех собак повесить и умыть руки,с новыми санкциями жить роснефти максимум полгода
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Деньги не пахнут, но он ими не успеет сполна воспользоватся
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ще можна Кісінджера з нафталіну дістати і главою Газьпрома зробити, щоб хоч якось увагу до полудохлої педерації привернути
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Вот не надо Кисинджера сюда тулить! Он никогда бы на такое не повелся, поскольку фигура мирового масштаба, покруче шрёдера!
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цей жидовський муміфікат радив віддати Крим путіну, бо так буде лучче для всіх
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«Роснефть» потеряла 5,2 млрд евро инвестиций
Aug. 28th, 2017 at 11:38 AM

Шредер возглавит совет директоров Роснефти, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 8471
Помните, на прошлой неделе я писал о том, что из-за санкций США медным тазом накрывается покупка акций «Роснефти» консорциумом Glencore и суверенным фондом Катара? Дело в том, что итальянский банк Intesa Sanpaolo, который синдицирует кредит на эту сделку, профинансированный 15 банками мира, получил намедни отказ представителей США и Франции, участвовать в сделке, общей суммой в 5,2 млрд евро. И все бы ничего, но за американцами и французами отказ поступил и от остальных участников сделки.

Как стало известно, 19,5% акций «Роснефти» так и останутся лежать в пыльном ящике корпорации. Банк Intesa Sanpaolo, традиционно занимающийся сделками российской монополии растерял желающих участвовать в данной покупке - желающих идти наперекор Белому Дому не оказалось.
В итоге, «Роснефть» может в этом году остаться без 5,2 млрд евро, которые в условиях острого недостатка средств оказались бы весьма уместны. Однако… кредитовать будут, видимо, опять пенсионный фонд РФ.
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Сєчін ще раз обдере пенсіонерів.
Міх. Леонтьєв у Роснефті працює прес-секретарем. Компашка. "Однако"
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Головокружительная карьера для экс-канцлера Германии!!! Без шуток . От начальника газпромовской ГТС до главы совета директоров Роснефти . Незаменимый человек для пути-провода

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Кто ж сомневался !?К гадалке не ходи . Шрёдер+Путлер = Гроссе Либе
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Кругом одни предатели!
И только на Цензоре горстка истинных патриотов!
Смерть ворогам!
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И им тоже.
У нас в стране своего дерьма хватает...
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шрёндры пониженной социальной ответственности.
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Неа, не спасеть вже роснефть не шредер , ни габриель,ни лепен,ни ким чен ир.
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Згорить у пеклі разом з москалями та підмоскальниками!
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А жирик? Его ,если послушать, так во вселенной нет сильнее компании . чем рашанефть
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Теж не можна, бо він ще какі показує.
Загалом погана істота, вбити можна, шкоди не буде.
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исходя из истории - раша когда сильно нагадит старается интегрироваться то в Германию то в Францию то в США.... рюские патриоты испоон веков чувствуют себя идиотами с такими правителями, силу расеии росжыжа-роснефть отдали немецким фашистам, потриоты плачут на руинах картонного рейхстага......
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Шрёдер не ради корысти, токма по собственному желанию из-за Депардье такое сделал.
Ага! Точно! У лаврова спросите- он не врёт, почти.
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Огласите весь список продажных немецких политиков.
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Ага )))
Шрёдер - полный лох!!!
Далее кисельТВ расскажет быдломассе, что этот фриц взял и разорил их национальное достояние

Но... Всё уже украдено до вас (с)
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Простая истина зарплата решает место сидения задницы Х#йло купило эту задницу с патрохами ...и вероятно остались у этой задницы связи которые интересны кремлю .
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Как интересно называется валютная путана - "глава совета директоров"...
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Нет военного решения?

Чем дольше Ангела Меркель остается у власти, тем более понятным становится та глубина неудачи, которая выпала на долю Германии. Спустя несколько лет после ее дембеля, она будет названа самым неудачным канцлером Германии за всю ее историю. Даже в бытность канцлером Адольфа Алойзыча Гитлера, до его инкарнации в фюрера, все было не настолько плохо. Это уже позже, когда Гитлер стяжал всю полноту власти, его понесло туда, где в конце концов и оказалась Германия. Но в Меркель непременно станут швырять камнями, как минимум, за три вещи. Первая - коррупция высших эшелонов германского политикума. Пока эта тема заметена под коврик, там идет активный процесс гниения и чем это все закончится - большой вопрос. Вторая - практически бесконтрольная и, уж точно - бестолковая миграция, которая уже дала о себе знать самыми негативными последствиями и которая, безусловно, еще даст о себе знать. Но все эти вещи, в первую очередь, - самой Германии, а вот третья касается уже не только Германии, но и других участников большой международной игры, да и всех игроков в целом.
Похоже на то, что мадам канцлерин имеет большие проблемы с базовым образованием, потому что по критическим проблемам она продвигает не просто не верные, а глупые, абсурдные решения. Последний пример касается нарастающего напряжения в отношениях между КНДР и США. Напомним, разжиревший покемон обещал нанести ракетный и, скорее всего - ядерный удар по базе ВВС США, расположенной на острове Гуам, в Тихом океане. Штаты уже заявили о том, что их терпение подходит к завершению и уже все готово к военному решению вопроса ядерных угроз со стороны Пхеньяна.
Самое пикантное в этой ситуации то, чем Ким Вынь Хунь угрожает Штатам. Почти с полной уверенностью можно говорить о том, что это либо готовые изделия, привезенные из РФ, либо конструкторы из которых чучхеисты собрали и ракеты, и ядерные боеголовки. Об этом говорят все больше специалистов из области военной разведки. То есть, на самом деле, эти угрозы выдаются Путиным, просто рот разевает Ким, но сзади ему Путин вставил руку, и тот производит все свои грозные эволюции в такт движениям руки кукловода.
В общем, для серьезного лидера крупного государства, имеющего вес и влияние на международной арене, все это должно быть понятно, как понятно и то, чем эти игры могут закончится и что нужно делать, чтобы дело не дошло до серьезной драки. Но Ангела батьковна двинула речь, удивительно знакомую и совершенно бестолковую. Она заявила, что северокорейская проблема не имеет военного решения. Вспомнили? Это же она и ее коллега Оланд рассказывали и о проблеме, которую РФ принесла на Донбасс и Крым. Причем, сделала она это именно силой оружия. И решать ее нужно пусть не военными, но военно-политическими мерами - без сомнений. То есть, надо вышибать мозги в переднем ряду свихнувшихся ублюдков и додавливать экономическими и политическими средствами, потом - вышибать мозги второй очереди ублюдков и так, пока ублюдки не включат заднюю, либо пока они не кончатся полностью. Любая другая тактика будет поощрять ублюдков к продолжению агрессии. Это может сказать любой студент ВУЗа, изучающий криминальную психологию: безнаказанность ведет к рецидиву. Здесь - та же самая ситуация.
И вот что интересно, Меркель набирает в рот воды в каждом случае, когда явным или скрытым агрессором выступает Путин. Вспомним агрессию Путина в Грузию. Именно позиция Германии стала решающей в том, чтобы обвинить саму Грузию в агрессии против России на собственной территории. Меркель приложила все усилия для того, чтобы Путин ушел от реальной ответственности за войну 08.08.08.
Точно такая же позиция была занята Меркель и в отношении агрессии Путина в отношение Украины, вся разница в том, что Украина выстояла и, в отличие от Саакашвили, не пошла на подписание позорного мира с Москвой, с признанием своей неправоты. Поэтому меркель пришлось куда труднее, но ее лозунг о том, что проблема не имеет военного решения сотни раз повторялась и здесь. Другое дело, она просто не знала, что когда говорят то, что ты хочешь услышать, но при этом держат дулю в кармане, ситуация будет развиваться не по грузинскому сценарию.
То же самое и с Сирией. В отличие от других партнеров США, которые принимали участие в бомбардировках ИГИЛ, а иногда и асадитов, германские самолет прилетели на базу ВВС Инджирлик в Турции, но не принимали участие в боевых операциях. Также само не было слышно решительных заявлений из Берлина после применения путинскими войсками, либо их союзниками, химического оружия против мирного населения. И вот теперь - один в один по Северной Корее.
Хорошо бы, чтобы кто-то из журналистов попросил пояснить Ангелу Меркель, почему она ни разу не обратилась к Путину с той же речью об отсутствии военного решения в Украине или Сирии. Мол, Владимир, выводи свои войска, ибо они ничего не решают, или перестанем покупать ваш газ и рассаживать по тюрьмам ваших коррупционеров. Нет! Это всегда направлено в сторону тех, кто так или иначе - противостоит Путину или его марионеткам. Это вызывает уже даже не вопросы, а желание дать некоторые ответы.
Слава богу, что бред бабушки Меркель уже перестают слушать, а через время начнут выяснять причину постоянства ее позиций, относительно желания заморозить любую войну, в ходе которой Путин или его союзники уже оттяпали чью-то территорию. Такие вопросы рано или поздно возникнут у компетентных лиц.
На самом деле, предсказуемая и не имеющая ничего общего с реальностью концепция от бабы Анджелы не имеет никакого практического значения. Если результатом такой политики должно быть завершение войны с реституцией - возвратом в первоначальное состояние сторон войны или конфликта и справедливое наказание агрессора, то ее концепция имеет большой жирный ноль на выходе. Такой результат предсказуем ибо утверждает право сильного и безбашенного захватывать себе то, что хочется. То есть, ее представления о методах решения конфликтов противоречат мировой истории, логике и здравому смыслу. Если бы это рассказывал глава Катара или Берега Слонячего Хобота, то на это можно бы и не обращать внимания, но таким руководителем угораздило наградить Германию.
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Ну станет он директором Роснефти и что? Нефть подорожает? С Рашки санкции снимут? Что изменится-то?
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Приуинте,как этот тип руководил Германией
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как говорят крысьчане: тридцать серебренников не пахнут.
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Крысчанские тридцать сребреников пахнут неработающей канализацией и плавающими в море фекалиями.
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Шредер возглавит совет директоров Роснефти, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 2929 5 Шредер возглавит совет директоров Роснефти, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 2929 Израиль предупредил МордорШредер возглавит совет директоров Роснефти, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 2929Шредер возглавит совет директоров Роснефти, - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 2929
28 августа, 16:41
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Израильские СМИ публикуют информацию о том, что Израиль сделал РФ предупреждение.

Спецпредставитель премьер-министра Израиля заявил российским властям, что в случае усиления влияния Ирана в Сирии, Еврейское государство нанесет удар по дворцу Башара Асада, который находится в Дамаске. Об этом пишет «Джерузалем пост».

Также было сказано о том, что если в регионе ничего не изменится, то Израиль развяжет себе руки и будет считать, что подписанный США и РФ документ о перемирии в Сирии, ни к чему не обязывает Еврейское государство.

Израильский источник отметил, что на саммите в Сочи Биньямин Нетаниягу дал понять Владимиру Путину, что требования касательно Ирана должны быть выполнены. В противном случае, ЦАХАЛ начнет предпринимать шаги самостоятельно.
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Бывшим высшим гос. лицам назначают немалую пенсию для того чтобы они не позорились как Горбачев в рекламе пиццы. Но Шредеру оказался слишком жадным, либо же завербованным.
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може туПин готовит себе приемника, портянки, ахтунг!, дедывоевале !
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отец Гпхарда Шрёдера, Фриц Шрёдер служил в Вермахте. Погиб в Румынии... Отца Герхард Шрёдер не видел ни разу в жизни, но его фотографию в военной форме Вермахта всегда держит на рабочем столе.

Теперь на рабочем столе в офисе Роснефти будет портрет солдата Вермахта ))
(типа этого)))

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Отец Шрёдера был призван в ряды вермахта в 1940 году. В конце 1943 года он побывал в краткосрочном отпуске дома, а в середине 1944 года получил письмо от своей жены Эрики о рождении сына Герхарда. 4 октября 1944 года Фриц Шрёдер погиб в Румынии. Отца Герхард Шрёдер не видел ни разу в жизни, но его фотографию в военной форме всегда держит на рабочем столе.
Потомок немецкого гитлеровского фашиста верно служит современным фашистам - путинским рашистам.
Совпадение? Не думаю.
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Похож... Но это Отто Скорцени, в звании гаупштурмфюрера СС, был начальником спецназа.
Прославился тем, что руководил и лично участвовал в парашютно-десантной операции и освобождении Мусолини из горного района в Абруццо, где содержался под арестом Муссолини.
Муссолини тогда был освобождён спецназом Скорцени и доставлен в Мюнхен.
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ну в этои компашке ещё люльку с косои надо секретуткой назначить и тогда уже всё станет ясно даже фанатам люльки.
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А зять трампа кушнир возглавит еще какую-нибудь расейскую нефть.

Все к тому идет.

Подбирают ему сейчас енту нефть.
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В общем, понятно в какой следующей стране х@йло "нибудит" вмешиваться в выборы...
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Фюрер оказался принципиальнее этого канцлера.
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Откажется если не дурак, эта компания уже почти банкрот, кредитов весит выше крыши.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШредер возглавит совет директоров Роснефти, - российский "Интерфакс"
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