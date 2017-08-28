 Двух "депутатов народного совета ЛНР" нашли убитыми в оккупированном Луганске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Реальная газета".
Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" возбудила уголовное дело по факту убийства двух "депутатов" "народного совета ЛНР" в частном доме в Луганске в ночь с 26 на 27 августа. Об этом пишут сепаратистские СМИ со ссылкой на заявление заместителя "генерального прокурора ЛНР" Григория Цевенко.
"В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами "народного совета ЛНР", - сказал он.
"По данному факту Следственным управлением "МВД ЛНР" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 113 Уголовного кодекса "ЛНР", а именно - убийство двух лиц", - уточнил "зампрокурора".
"На данный момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, которые его совершили", - добавил Цевенко.
Он отметил, что уголовное дело находится на личном контроле у "генерального прокурора" "республики".
Сообщается, что данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия.
Позже, в "ЛНР" сообщили, кем были убитые "депутаты". Ими оказались Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов. Соответствующая информация была опубликована на сайте "народного совета ЛНР".
Застреленные Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов оказались членами батальона боевиков "Заря". Их данные есть в базе "Миротворец".
Так, Инна Кузнецова занимала в батальоне должность заместителя начальника отдела кадров - начальника строевого отдела. А Анатолий Кривоносов - должность начальника отдела кадров в звании майора.
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Ну конечно остаётса 0,2% возможности, что они были сотрудниками СБУ, да нее чего я тут, скорее всего что просто любители рюске мира.
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Злой я? Так на это есть веские причины...
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