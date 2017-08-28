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 Двух "депутатов народного совета ЛНР" нашли убитыми в оккупированном Луганске

терроризм лнр

В Каменнобродском районе оккупированного Луганска убили двух "депутатов". Позже стали известны имена убитых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Реальная газета".

Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" возбудила уголовное дело по факту убийства двух "депутатов" "народного совета ЛНР" в частном доме в Луганске в ночь с 26 на 27 августа. Об этом пишут сепаратистские СМИ со ссылкой на заявление заместителя "генерального прокурора ЛНР" Григория Цевенко.

"В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами "народного совета ЛНР", - сказал он.

"По данному факту Следственным управлением "МВД ЛНР" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 113 Уголовного кодекса "ЛНР", а именно - убийство двух лиц", - уточнил "зампрокурора".

"На данный момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, которые его совершили", - добавил Цевенко.

Он отметил, что уголовное дело находится на личном контроле у "генерального прокурора" "республики".

Сообщается, что данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия.

Позже, в "ЛНР" сообщили, кем были убитые "депутаты". Ими оказались Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов. Соответствующая информация была опубликована на сайте "народного совета ЛНР".

Застреленные Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов оказались членами батальона боевиков "Заря". Их данные есть в базе "Миротворец".

Так, Инна Кузнецова занимала в батальоне должность заместителя начальника отдела кадров - начальника строевого отдела. А Анатолий Кривоносов - должность начальника отдела кадров в звании майора.

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черти чертей постреляли, бесовское правосудие......
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Хорошо хоть там их мочат. На подконтрольной Украине территории они бы "раскаялись"...
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Не мог понять зачем русне народные депутаты. Теперь понятно, чтоб слушались царя.
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наверное этих дамбасян убило проклятое нато.
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ревность или нет, тут пофиг, главное что позитивный результат.
Ну конечно остаётса 0,2% возможности, что они были сотрудниками СБУ, да нее чего я тут, скорее всего что просто любители рюске мира.
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мало! очень мало! просто катастрофически мало!
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Вечер не испортили.... Жаль что двое.Надо кучнее...
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какая гомосятина ? там одна из убиенных самка
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я тоже подумал сто эти лугандоны занимались мужеложством и употребляли паленый стекломой. Вот и прищурились вместе эти законотворцы.
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еще один деятель)новость то хоть прочитал или заголовка достаточно?)
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такое впечатление что список личного состава батальона " Заря " и список депутатов Народного совета ЛыНыРы полностью совпадает
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Как бы хотелось сказать, что это СБУ или украинская ДРГ, но нет.
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Прям событие какое... Там что ни алкаш то депутат. Завтра новых с рынка или с вокзала депутатов приведут.
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И такое должно быть ежедневно...
Злой я? Так на это есть веские причины...
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Зачем такие подробности ну убрали двух дебилов их же сообщники а оно нам надо...
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хм, интересно--убиты кадровики, которые могли интересные вещи знать)но лугандонцы спишут все, конечно, на укродрг)
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попривыкали к украинской недоторканности,понимаешь .а в лугандонии все по взрослому.
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Два бандюка устроили дуэль на "Шмелях" - не поделили Анку-пулеметчицу.
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Всі лугандонські політики, на руках яких кров людей та скалічені долі, вже мертві. А знайдуть їх сьогодні чи наприкінці тиждня, це не має значення.
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Ой, вижу Шо без лифтеров тут не обошлооооось....
Двух "депутатов народного совета ЛНР" нашли убитыми в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 1222
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Депутатів ще хоть засвітили, а скільки маладоріспубліканців ізидохло безвісти, ніхто і не знатиме.
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тяжела и неказиста, жизнь луганского сепаратиста!))))
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Зорян энд Шкиряк отдохнувши и проголодавши за месяц на Гаваях вышли на тропу войны....
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Двух "депутатов народного совета ЛНР" нашли убитыми в оккупированном Луганске, было : угнетённые хунтой до оккупации : Стало : освобождённые пуйлом и ихтамнетами после :Двух "депутатов народного совета ЛНР" нашли убитыми в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 9057За что боролись на то и напоролись :
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Там у ларька пару ДЫР депутатов лежат о один прокурор.
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Их убили, чтобы они не достались биндеровцам!
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коротка и никазиста жизнь народного министра
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Ритуальное жертовоприношение богу Путину!
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Эти депутаты имели доступ к большим деньгам и занимались выплатами компенсаций боевикам и их семьям за ранения и гибель. На такой ответственной работе надо знать таблицу деления. Ну и давайте теперь расскажите мне о том, что их убили украинские диверсанты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвух "депутатов народного совета ЛНР" нашли убитыми в оккупированном Луганске
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