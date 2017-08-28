 МИД РФ: У министра иностранных дел Украины Климкина нет российского гражданства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном ответе российского внешнеполитического ведомства на запрос издания "КоммерсантЪ".
В МИД РФ заявили, что данных о наличии у министра иностранных дел Украины Павла Климкина российского гражданства нет.
"По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют",- ответили в министерстве.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что Павел Климкин имеет гражданство РФ, и предлагал президенту Украины Петру Порошенко лишить главу МИД украинского гражданства.
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Климкин о переговорах Волкера с Сурковым: "Они положительные"(81)
В ближайшее время планируется телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки", - Климкин(24)
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а нет данных, и нет гражданства - две большие разницы.
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Провокационная новость получилась...
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мид ?
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В Украине - 2 миллиона 662 тысячи 353 владельцев на 1,5 миллиона компаний. Среди владельцев, крупнейших по количеству компаний, - Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45).
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Вторым бы поставил Огрызко. Третий - Удовенко, но он староват для такой должности...
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"Депутаты" так называемого парламента "лнр", которых убили в оккупированном Луганске - это некие Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов.
Такие имена названы главарем "лнр" Игорем Захарченко в обращении к родственникам убитых.
"С первых дней войны на Донбассе Анатолий Николаевич (Кривоносов. - Ред.) и Инна Владимировна (Кузнецова. - Ред.) верой и правдой служили "республике" и нашему общему делу, вносили значительный вклад в развитие государства, до самого конца отстаивая интересы родины и граждан", - заявил главарь "лнр" https://www.obozrevatel.com/crime/ubijstvo-deputatov-lnr-v-luganske-nazvanyi-imena.htm
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немедленно дать, а потом обругать на Цензоре.
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