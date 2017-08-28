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 Происшествия, За рубежом
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Все про:гражданство (673) МИД РФ (1050) Климкин (1385)

 МИД РФ: У министра иностранных дел Украины Климкина нет российского гражданства

климкин

На официальный запрос в российском МИД заявили, что у главы МИД Украины Павла Климкина нет российского гражданства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном ответе российского внешнеполитического ведомства на запрос издания "КоммерсантЪ".

В МИД РФ заявили, что данных о наличии у министра иностранных дел Украины Павла Климкина российского гражданства нет.

"По информации МИД России, сведения относительно наличия у Климкина Павла Анатольевича гражданства России отсутствуют",- ответили в министерстве.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что Павел Климкин имеет гражданство РФ, и предлагал президенту Украины Петру Порошенко лишить главу МИД украинского гражданства.

Также читайте: "В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта", - Климкин ответил на обвинения Саакашвили
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ну они ответили, что у них всего лишь нет данных.
а нет данных, и нет гражданства - две большие разницы.
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Шо за бред ?? как у министра ин дел Украины может быть рассейское гражданство ??
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Точно также как у почти у всех жидов из ВР - еврейские!
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Вам можно что хочешь людям брехать, все равно никто проверять не будет, доступа к этой информации ни у кого нет.
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коммерсант сру? это что за волну они пытаются поднять
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А причина запроса Коммерсанта, какая была?
Провокационная новость получилась...
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V T 2fd9d4b9 - СБУ..., а не является ли наш министр ин.дел Климкин вашим агентом? Нет.., да вы что!!! Спасибо ... - вопрос исчерпан...
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Звичайно ні. Та ще менше довіри тим, хто волав про російське громадянство Клімкіна.
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А комерсанту этому кацапскому какое собственно говоря,дело,до гражданства украинского министра?
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Если мид расии сказал,то так оно и есть.все верят миду расии.особенно серёге коню и соске захаровой.
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Коммерсант троллит гебню,скажите шо он националист как медведчук
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Если эту Раду хорошо потрусить, то с каждого что- нибудь да высепется
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Это что Климнин жалуется?У всех есть а ему не дали?
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Для справки, что у кого есть.
В Украине - 2 миллиона 662 тысячи 353 владельцев на 1,5 миллиона компаний. Среди владельцев, крупнейших по количеству компаний, - Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45).
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Лучший министр иностранных дел - Дещица! Он и песенку спеть может :p
Вторым бы поставил Огрызко. Третий - Удовенко, но он староват для такой должности...
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Нашему МИДу надо бы тоже написать: "У Лаврова нет украинского гражданства". Троллить, так троллить.
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Климкин не кацап! офицыально потверждено лживыми кацапами..... захотят паспорт подделают - и обратное заявят..... миду рф верить - людей смешить....
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Убийство "депутатов лнр" в Луганске: названы имена

"Депутаты" так называемого парламента "лнр", которых убили в оккупированном Луганске - это некие Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов.
Такие имена названы главарем "лнр" Игорем Захарченко в обращении к родственникам убитых.
"С первых дней войны на Донбассе Анатолий Николаевич (Кривоносов. - Ред.) и Инна Владимировна (Кузнецова. - Ред.) верой и правдой служили "республике" и нашему общему делу, вносили значительный вклад в развитие государства, до самого конца отстаивая интересы родины и граждан", - заявил главарь "лнр" https://www.obozrevatel.com/crime/ubijstvo-deputatov-lnr-v-luganske-nazvanyi-imena.htm
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как нет кац гражданства?
немедленно дать, а потом обругать на Цензоре.
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надеюсь Петро тоже..постеснялся получить? или в липецкой тумбочке лежитъ???))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМИД РФ: У министра иностранных дел Украины Климкина нет российского гражданства
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