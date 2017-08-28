 Уволено более 50 парковщиков, которые требовали у водителей наличные, - Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Мэр отметил, что были выявлены случаи, когда бывшие парковщики брали с водителей деньги. "Более 50 сотрудников "Киевтранспарксервиса" уже уволены", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что борьба столичных властей за то, чтобы парковщики работали честно, закончилась ничем, потому что когда есть большой оборот наличных, проконтролировать доходы сложно и крупные суммы денег оседают в карманах. Поэтому мэрия разработала систему, чтобы уйти от уплаты наличными. Так, сегодня в столице за парковку можно оплатить через паркомат, с помощью смс или мобильного приложения, или купив парковочные талоны в киосках прессы.
Кличко отметил, что за упорядочение парковки в столице ответственным должен быть Киевсовет, который и должен принимать соответствующие правила парковки в городе.
"У нас же это вопрос централизованный, и решение принимает Верховная Рада. Закон, который позволяет штрафовать за нарушение правил парковки, за два года был рассмотрен только в первом чтении. Мы очень надеемся, что этот закон будет принят уже осенью, и даст нам возможность урегулировать ситуацию с парковками. Это, с одной стороны - облегчит ситуацию с пробками в городе, ведь зачастую улицы заставлены машинами с обеих сторон дороги, а с другой стороны - это колоссальные доходы в бюджет города", - подчеркнул мэр Киева.
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Бью ему "двойку" и иду дальше...
А если их двое?
Бью первому "двоечку", второму "двоечку" и иду дальше..
А если их трое и у третьего ствол?
Бью первому "двойку", второму "двойку" и иду дальше...
А третьего???
А третьего у меня день рождения.....
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