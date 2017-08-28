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 Киевские новости
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Все про:Киев (17997) Кличко (2718) парковка (248) Киевтранспарксервис (5)

 Уволено более 50 парковщиков, которые требовали у водителей наличные, - Кличко

кличко

КП "Киевтранспарксервис" уже уволило 50 работников, которые требовали у водителей наличные за парковку.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Мэр отметил, что были выявлены случаи, когда бывшие парковщики брали с водителей деньги. "Более 50 сотрудников "Киевтранспарксервиса" уже уволены", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что борьба столичных властей за то, чтобы парковщики работали честно, закончилась ничем, потому что когда есть большой оборот наличных, проконтролировать доходы сложно и крупные суммы денег оседают в карманах. Поэтому мэрия разработала систему, чтобы уйти от уплаты наличными. Так, сегодня в столице за парковку можно оплатить через паркомат, с помощью смс или мобильного приложения, или купив парковочные талоны в киосках прессы.

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Кличко отметил, что за упорядочение парковки в столице ответственным должен быть Киевсовет, который и должен принимать соответствующие правила парковки в городе.

"У нас же это вопрос централизованный, и решение принимает Верховная Рада. Закон, который позволяет штрафовать за нарушение правил парковки, за два года был рассмотрен только в первом чтении. Мы очень надеемся, что этот закон будет принят уже осенью, и даст нам возможность урегулировать ситуацию с парковками. Это, с одной стороны - облегчит ситуацию с пробками в городе, ведь зачастую улицы заставлены машинами с обеих сторон дороги, а с другой стороны - это колоссальные доходы в бюджет города", - подчеркнул мэр Киева.

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Напоминаем, с 10 августа Киев перешел на безналичную форму оплаты за парковку.

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Отлично! Ну все же - куда идут деньги за парковку?
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Все проще - теперь деньги за парковку напрямую будут поступать к воровитым чиновникам, миную парковщиков, зажимающих часть прибыли.
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а Яценюк же был в парковочной мафии, которая на Грушевского, тоже уволили?
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Виталий, представьте , что на улице к вам докулупался гопник, ваши действия?
Бью ему "двойку" и иду дальше...
А если их двое?
Бью первому "двоечку", второму "двоечку" и иду дальше..
А если их трое и у третьего ствол?
Бью первому "двойку", второму "двойку" и иду дальше...
А третьего???
А третьего у меня день рождения.....
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Лени-космосу тоже лепили образ дурачка, а он воровал себе, точно так же как и нынешний "дурачок". Только этот в Германию сбежит, а не в Грузию. И будет говорить что живет на те деньги, которые 10 (20-40) лет назад заработал, будучи боксером..
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Уволено более 50 парковщиков,это не слова Кличко он столько много букв в кучу связать не может,а уволены потому что появились электронные паркоматы или как их там а не за деньги.
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Шо ? Уволены, это почему это? значит когда борятся с коррупцией- повышают зарплаты, а как парковщики так сразу увольнять!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиУволено более 50 парковщиков, которые требовали у водителей наличные, - Кличко
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