 Пункт пропуска "Станица Луганская" перейдет на новый график работы с 1 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации в Фейсбуке.
"К сведению граждан. С 1 сентября 2017 года КПВВ "Станица Луганская" будет функционировать по следующему режиму работы: с 7:00 до 18:00 (по киевскому времени)", - сказано в нем.
В то же время согласно сообщению пресс-службы Станично-Луганской районной администрации отмечается, что пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать с 7:00 до 18:30 с 1 сентября по 1 декабря.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ будут круглосуточно присутствовать на патрульной базе в Станице Луганской, - Хуг
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Что б ты какую-нибудь херню запостил.
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Все пункты пропуска с оккупированными территориями,должны быть закрыты наглухо.
Есть линия фронта со страной агрессором,согласно решения ГА ООН.
Какие могут быть перемещения?
Они звали Путлдера? Он пришел,но они,почему-то,прутся в Украину.
Нет уж господа,поживите и хлебните за свою глупость по полной заднице.
Еще бы шоколадных рыгоАналоОарльных тварей всех туда выселить.
Но не хотят!! Почему-то. Звать зовут,а жить там не хотят.
Хохлы-с-с-с!!!
На горе украинцам.
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