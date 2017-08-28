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Все про:корабль (923) порт (277) Россия (72029) Финляндия (282)

 Финляндия не пустила российский корабль с кадетами на борту в свой порт

финляндия

Финляндия не разрешила российскому учебному кораблю "Крузенштерн" с кадетами на борту зайти в порт главного города Аландских островов Мариегамн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По информации финских СМИ соответствующее решение принял Генштаб сил обороны страны.

Сообщается, что РФ направила запрос относительно разрешения на посещение этой территории 18-20 сентября, однако финские власти его не удовлетворили.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ. ФОТО

В Генштабе причины отказа не сообщили. Отмечается, что российское судно с 70 лицами экипажа и 164 кадетами на борту летом уже посетило два других финских города - Котка и Турку.
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Просто влучний "постріл"- фіни на цьому знаються.
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и мужики приставали не то что нынешнее время какую страну .....
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русня хуже тараканов. Везде пролезть пытаются.
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Да, с рашкой все больше стран не хотят иметь дела. Пусть вымирают в своей резервации.
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Ніякого чорта кацапорилим робити в Європі.Там скрізь геї,та нєт скрєп.
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теперь я понял флаг финляндии - накуй это туда коцапы
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Крузенштерн - человек и пароход! И оба идут найух.
Даже если это парусник.
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Наверное, рузьгие когда были в Котку и Турку, - показали всю свою суть...
И, финны решили, всё - этих дикарей больше не пускать на территорию Суоми!
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сегодня кадеты, завтра офицеры армии, которые будут нарушать границы, ато гляди и приказы о нарушении границ отдавать.
какого хера они ваще в Финляндии забыли?
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заходили затарится водкой "Абсолют и Финляндия"..., а для чего еще?
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Давно этого енота не видел. Я уже думал, что его пьяные прокуроры или мажоры переехали.
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скадеты были с лицами экипажа,
а их все равно финны не пустили...
и чего бы ето?
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А у этого кацапскиго шакала Табаки за Шерхана Китай будет? Или рыжие псы из мордово-бурятии?

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Фины не по наслышке знают что кацапы недоговороспособный говняный народишко ......
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Немчуре давно нужно предъяву сделать по поводу Крузена.
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Финляндия не пустила российский корабль с кацапами на борту в свой порт
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не чокаясь . за кацапів. говно-людішкі....


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в раше АФК система в тех дефолте..... пауки в банке......
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ей богу щя потяну полтинник за упокой раши..... мои слова да богу в уши.....
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Косабы...вы это финов не трожте
Или уже забыли падонки про Симо БЕЛУЮ СМЕРТЬ Хяюхя???)))
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Вот фины не пустили.
А Украина?! Визового режима со страной-агрессором нет.
Границы с оккупированными территориями,тоже нет.
Вот и шляются прокаженные орки в Украину,как к себе домой.
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го(й)ссийский!! нет "русских" есть нация "российские"!! пишите прилагательное правильно!!!
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Фінський снайпер Сімо Хайха в 1939-40 роках зашкварив 542 кацапьонків.
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По различным данным, он застрелил от 542 до 742 красноармейцев
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Какого хера их летом в два финских города пустили????!!!!!
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Не пустили из-за кацапо-белорусских совместных учений Запад,которые будут как раз в сентябре.Кацапам никто не доверяет.К тому же Аландские острова-демилитаризованный регион,о чём кацапы хорошо знают,но всёравно прут туда своё корыто
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сказали ж не шастать!!
Очаков скрылся в тумане))
и вихри враждебные веют над вами))
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Ну и попутного им ветра в брамселя и якорь в жопу.
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Неблагодарные какие-то эти белофинны, забыли, что они, во-первых, исконная и срепная часть России, незаконно придуманная и отданная Лениным, а во-вторых, что их в "зимнюю войну" Красная Армия освобождала и спасла таки часть их территории от фашистов и пиндосов.
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Уявіть собі рузьке корито на якому майже 200 орків, які жеруть і .руть Уся ця параша викидується заборт (а куди ж ще?), тому скотовози ніхто до себе непускає бо смердить рюзкім міром. Не вешать нос гавномаріни, дАмооооой.
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Адам Иоганн фон Крузенштерн - российский мореплаватель, как вам такое посконно хрюсское?
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пусть спасибо скажут атоб еще и конфисковали как "товарищ"
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дать пендаля под зад кацапам это почетная обязанность всего прогрессивного человечества
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Не имей сто рублей, а имей сто друзей! Все уже поняли, что русня своих друзей хочет только поиметь. Вот и не стало у русни друзей, придурки закончились.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФинляндия не пустила российский корабль с кадетами на борту в свой порт
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