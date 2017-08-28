 Финляндия не пустила российский корабль с кадетами на борту в свой порт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По информации финских СМИ соответствующее решение принял Генштаб сил обороны страны.
Сообщается, что РФ направила запрос относительно разрешения на посещение этой территории 18-20 сентября, однако финские власти его не удовлетворили.
В Генштабе причины отказа не сообщили. Отмечается, что российское судно с 70 лицами экипажа и 164 кадетами на борту летом уже посетило два других финских города - Котка и Турку.
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Даже если это парусник.
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И, финны решили, всё - этих дикарей больше не пускать на территорию Суоми!
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какого хера они ваще в Финляндии забыли?
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а их все равно финны не пустили...
и чего бы ето?
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Или уже забыли падонки про Симо БЕЛУЮ СМЕРТЬ Хяюхя???)))
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- Здравствуйте, я к вам...
- Пшол нах@й...
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А Украина?! Визового режима со страной-агрессором нет.
Границы с оккупированными территориями,тоже нет.
Вот и шляются прокаженные орки в Украину,как к себе домой.
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смеялся до слез
Депутат Поклонская, ППЦ
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Очаков скрылся в тумане))
и вихри враждебные веют над вами))
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