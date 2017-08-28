 Минску направили ноту из-за исчезновения сына бывшего украинского военного, - консул

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил украинский консул в Минске Александр Новоселов.
"Сегодня я этим вопросом занимался. Его нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси, то есть в следственных изоляторах его нет. Это точно. Учитывая это посольство подготовило и передало в адрес МИД Беларуси ноту, где обратилось с просьбой проинформировать и содействие в его розыске, если он задержан, и сообщить причину его задержания, был адвокат, в связи с чем задержание, почему не сообщили согласно Венской конвенции о консульских отношениях", - сказал Новоселов.
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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 27 августа гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси исчез его сын Павел Гриб, 1998 года рождения.
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Надо бы у филиала ФСБ поспрашивать...
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Думаю, просто папа сильно переволновался, вот и тулит какую-то теорию заговора.
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Cьогодні о 19:46 Kerch.FM
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали украинку, которая пыталась выехать из Крыма на Украину по чужому паспорту. Об этом РИА сообщили в пресс-службе ведомства, - передает Керчь.ФМ.
22-летняя жительница Петропавловки (Днепропетровская область - ред.) собиралась покинуть полуостров через пункт пропуска "Джанкой" и во время контроля предъявила документ, принадлежащий другому человеку. На вопрос пограничника, а где же ее документ, девушка пояснила, что приехала на отдых к подруге, которая живет в Феодосии, и в это время потеряла свой личный документ.
Когда пришло время ехать домой, она не придумала ничего лучше, чем взять старый украинский паспорт подруги. В итоге девушка Крым так и не покинула, сейчас находится в Симферополе. Украинке грозит крупный штраф - до 200 000 рублей или наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке
И кушает детей -
Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!
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