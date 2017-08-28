 Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют на 1 тыс. грн, - "Укрзализныця"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Начиная с 3 сентября 2017 билеты на поезд №67/68 Киев-Варшава-Киев станут дешевле более чем на 1000 грн. Таким образом, стоимость проезда из Киева в Варшаву составит 1 340 грн, тогда как нынешняя стоимость билета - 2 441 грн", - говорится в сообщении.
При этом в "Укразализныце" отмечают, что стоимость проезда зависит от курса евро на дату приобретения проездного документа и может изменяться в зависимости от курсовых колебаний.
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Там мы хохлы сейчас враги! Там блин ИСТЕРИЯ сейчас!!!
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"Киев-Варшава-Киев"
2400 это цена в две стороны? А то автобусы в среднем по 600 в одну сторону
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поезд Берлин- Париж ~ 30 баксов (расстояние 1900 км)
а тут Киев- Варшава ~ 50 баксов (расстояние 780 км)
твою же мать!!!!
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от 24 Евро - лично я ездил вроде за 35 или 40 Евро
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вот вроде по этому я ездил, если я правильно помню, года 2 назад это было
Train Berlin → Paris From €49
ниже график его отправлений
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для сравнения Кривой Рог Главный - Москва курВская, в ОДНУ сторону - 1900 грн.. платцкарт.
в купе - 3250 грн. 1000 км. http://booking.uz.gov.ua/ru/ на 20 сентября
в общем, можно и дороже сделать, ибо некуй шляться в рашку-говняшку, когда Европа открыта)
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Не сравнивай такси с транспортом- в США в большинстве случаев на самолете дешевле чем на поезде
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Вообще-то 880 км.И не 30 баксов, а 100 евро в один конец - Дойче баном.
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я ездил где-то за 40 Евро, но не Дойче Баном
заказывал вроде сдесь
http://www.raileurope-world.com/train-tickets/journeys/article/berlin-paris
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поезд Берлин- Париж ~ 30 баксов (расстояние 1900 км)
а тут Киев- Варшава ~ 50 баксов (расстояние 780 км)
твою же мать!!!!
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1. По этой ссылке - 50 евро, а не 30 баксов. И 9 часов в пути, СИДЯ, поджимая коленками подбородок - увольте...
2. Расстояние Берлин-Париж таки 880 км, а не 1900 км.
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1. Напомни, мне, мы говорили о средней-минимальной цене за которую можно купить билет?
Или мы говорили о комфорте?
Давай может быть тогда еще цену назовем в 350 Евро- в первом классе??
2. Ну да, не 1900 км, я не глянул что это расстояние от Берлин Украина- Парижа, если в гуле набрать "берлин париж расстояние"
Берлин париж расстояние
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Элементарный вывод - путешествуйте и дальше ... через Интернет ... как всегда ...
"Врет, как очевидец."
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В центре Москвы задержали сотрудницу полиции по подозрению в занятии проституциейВ центре Москвы по подозрению в занятии проституцией задержали сотрудницу полиции, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По информации собесденика, девушку 1985 года рождения из Саратовской области задержали на Большой Ордынке.«В ходе личного досмотра при понятых у женщины в сумочке было обнаружено большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Сама женщина заявила, что является сотрудницей полиции», - приводит «Москва» слова источника.Впоследствии выяснилось, что девушка - действующая сотрудница полиции, добавил он. В Москве по подозрению в занятии проституцией задержали сотрудницу муниципального управления МВД «Балаковское» Саратовской области, рассказали «Медиазоне» в пресс-службе полиции Саратова. Задержанная находилась в отпуске по уходу за ребенком. В главном управлении МВД по Саратовской области проводится служебная проверка. Если вина полицейской будет установлена, то ее уволят «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции»...
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Криптобуддист @sranysovok 45 мин.45 минут назад
не будь зрадофілом
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