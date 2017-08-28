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 Политика Украины
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Все про:билеты (249) железная дорога (1064) Польша (4038) Укрзализныця (1187)

 Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют на 1 тыс. грн, - "Укрзализныця"

жд укрзализныця дорога железная уз ж/д укрзалізниця

С 3 сентября по договоренности украинских и польских железнодорожников снижена стоимость билетов на поезд Киев-Варшава-Киев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Начиная с 3 сентября 2017 билеты на поезд №67/68 Киев-Варшава-Киев станут дешевле более чем на 1000 грн. Таким образом, стоимость проезда из Киева в Варшаву составит 1 340 грн, тогда как нынешняя стоимость билета - 2 441 грн", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" с 24 августа запускает вторую пару поездов по маршруту Киев-Перемышль

При этом в "Укразализныце" отмечают, что стоимость проезда зависит от курса евро на дату приобретения проездного документа и может изменяться в зависимости от курсовых колебаний.
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Какая сволочь назначила такую цену? "Рыночную", как себе зарплату?...
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А ты в курсе, что жд - самый дорогой транспорт в Европе?
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не, ни как себе зарплату, как среднестатистическую пенсию, зарплату если, например, неполный рабочий день работает предприятие или посменно
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Правильно! На варшаву минус 1000, а на Маааскву плюс 2000 тысячи.
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600 грн. автобусом от Глухова если до центра МОскві, 800 если куда-то кокретно в Москве
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Спасибо! А с Сумской области даже прямые автобусы ходят? Сала с собой можно взять?
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ходят, там же большинство населения работает, или родственники живут, из Глухова это не самый близкий путь, просто к примеру привела, наверное можно, может есть ограниченияпо весу, а так если не едут то передают оттуда или туда как бы посылки, надо поспрашивать точно, слышала как-то что бывает провозят, бывают прицепяться с нашей или российской стороны погранцы, смотря ж говорю что везут и сколько, и насколько человечные попадутся пограничники, насколько жадные
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и насчёт цены может я переборщила что 600 грн. надо будет тоже спросить, может это не только плата за проезд называлась, сейчас смотрела а сколько от Киева до Москвы расстоянии, попалась про этот маршрут из Киева в Москву http://www.shlyah-gmbh.com/marshrut_map/ там 500, но это же дальше, разве что зависит
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С Киева примерно 700 с гаком километров. Если ехать поездом с Киева по Юго-Западной ж-д. через Нежин и Хутор Михайловский. Но я бы туды не ездил.
Там мы хохлы сейчас враги! Там блин ИСТЕРИЯ сейчас!!!
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это получается к какой цене привязали? 50 евро?
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Просто у лохов деньги начали заканчиватся, вот и понизили цену. Я за 1000 гривен могу доехать с Киева в любую точку Польши. А тут Варшава всего
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зато в поезде можно спать, и чай в подстаканнике
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И баба Люба будет предлагать чистую постель.
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Еммм.
"Киев-Варшава-Киев"
2400 это цена в две стороны? А то автобусы в среднем по 600 в одну сторону
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Автобусом утомительно ехать - ноги затекают , нормально не поспишь .
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Да. есть такое. По этому на дальние расстояния я только один раз автобусом ехал.
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ааааааааааааааа- откуда такая цена???? пздц
поезд Берлин- Париж ~ 30 баксов (расстояние 1900 км)
а тут Киев- Варшава ~ 50 баксов (расстояние 780 км)
твою же мать!!!!
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че-то мне коллега говорил что из праги в будапешт вроде как за 75 евро ехал, а если заказывать заранее то вроде 30
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да, цена есть и дороже, я написал минимальную которую лично я сам знаю
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Подскажите где купить баксов за 50 билет Варшава-Париж. Да и билет это не Киев-Варшава, а Киев-Варшава-Киев.
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Не говоря уже о том, что расстояние Берлин - Париж немногим более 1000 км.
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ради интереса это где такие цены 30 баксов за 1900 км? вроде до какого-то аэропорта в 90 км от парижа 17 евро просят
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http://www.raileurope-world.com/train-tickets/journeys/article/berlin-paris?lang=en&var_mode=calcul

вот вроде по этому я ездил, если я правильно помню, года 2 назад это было

Train Berlin → Paris From €49

ниже график его отправлений
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нормальные цены)
для сравнения Кривой Рог Главный - Москва курВская, в ОДНУ сторону - 1900 грн.. платцкарт.
в купе - 3250 грн. 1000 км. http://booking.uz.gov.ua/ru/ на 20 сентября
в общем, можно и дороже сделать, ибо некуй шляться в рашку-говняшку, когда Европа открыта)
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так а при чем тут такси?
Не сравнивай такси с транспортом- в США в большинстве случаев на самолете дешевле чем на поезде
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слюшай дарагой - какой сша, какой такси - из парижа в аэропорт на электричке
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а, я подумал ты про такси- я просто не ездил с аэропорта в Париже
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поезд Берлин- Париж ~ 30 баксов (расстояние 1900 км)
=================
Вообще-то 880 км.И не 30 баксов, а 100 евро в один конец - Дойче баном.
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Ну Дойче бан я слышал дорогой- да
я ездил где-то за 40 Евро, но не Дойче Баном
заказывал вроде сдесь
http://www.raileurope-world.com/train-tickets/journeys/article/berlin-paris
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ааааааааааааааа- откуда такая цена???? пздц
поезд Берлин- Париж ~ 30 баксов (расстояние 1900 км)
а тут Киев- Варшава ~ 50 баксов (расстояние 780 км)
твою же мать!!!!
=========================

1. По этой ссылке - 50 евро, а не 30 баксов. И 9 часов в пути, СИДЯ, поджимая коленками подбородок - увольте...

2. Расстояние Берлин-Париж таки 880 км, а не 1900 км.
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Это все? Или у тебя еще что-то есть?
1. Напомни, мне, мы говорили о средней-минимальной цене за которую можно купить билет?
Или мы говорили о комфорте?
Давай может быть тогда еще цену назовем в 350 Евро- в первом классе??
2. Ну да, не 1900 км, я не глянул что это расстояние от Берлин Украина- Парижа, если в гуле набрать "берлин париж расстояние"
Берлин париж расстояние

Билеты на поезд Киев-Варшава подешевеют на 1 тыс. грн, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 6868
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Уважаемый, если Вы лично, своей "пятой точкой" прочувствовали бы "1 900 км в пути" (с) за "30 баксов" (с), Вы бы не писали бы за подобные глупости.
Элементарный вывод - путешествуйте и дальше ... через Интернет ... как всегда ...

"Врет, как очевидец."
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вообще там наценки за пересечение границы - вот и цены. если до границы Украины доехать, кордон перейти, а там польским транспортом как минимум цены в два раза различаться будут, если не в три от "прямых" рейсов автобусом\поездом. хотя что в те наценки входит (помимо зарплаты с пятью шестью нулями некоторым персонажам) не озвучено
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Билет на жд был по цене авиабилета Киев-Варшава, конечно снизили
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...В центре Москвы задержали сотрудницу полиции по подозрению в занятии проституциейБилеты на поезд Киев-Варшава подешевеют на 1 тыс. грн, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 2301
В центре Москвы задержали сотрудницу полиции по подозрению в занятии проституциейВ центре Москвы по подозрению в занятии проституцией задержали сотрудницу полиции, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По информации собесденика, девушку 1985 года рождения из Саратовской области задержали на Большой Ордынке.«В ходе личного досмотра при понятых у женщины в сумочке было обнаружено большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Сама женщина заявила, что является сотрудницей полиции», - приводит «Москва» слова источника.Впоследствии выяснилось, что девушка - действующая сотрудница полиции, добавил он. В Москве по подозрению в занятии проституцией задержали сотрудницу муниципального управления МВД «Балаковское» Саратовской области, рассказали «Медиазоне» в пресс-службе полиции Саратова. Задержанная находилась в отпуске по уходу за ребенком. В главном управлении МВД по Саратовской области проводится служебная проверка. Если вина полицейской будет установлена, то ее уволят «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции»...
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блеать... тролям запара: писати про анітази - палєво, писати про зраду... я пойняв!!! тре писати, що то досягнення того поляка рокинлощика бачинського (чи як його?), а скоро буде ПИСТЕЦЬ)))) ось вам методичка)))
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Фигасе,цена!Племянница вчера на Евролайне за 350 гривен уехала.А на средину сентября по 400 билетов валом.Какой баран будет в 3 раза больше платить? https://busfor.ua/uk/search?from_id=3863&to_id=3465&on=2017-09-11&passengers=1
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С 1 сентября по договоренности украинских, словацких и польских газовщиков, стоимость 1 тыс. куб. газа снижена на 1 000 грн. Источник: https://censor.net.ua/n453205
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Чудово , напевно , влада вважає , що це допоможе швидше звільнити територію України від нас , українців !
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Мало - треба платити людям, що їздють Укрзалізницею - за шкідливість.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБилеты на поезд Киев-Варшава подешевеют на 1 тыс. грн, - "Укрзализныця"
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