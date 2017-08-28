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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Меркель (1466) ОБСЕ (2779) Донбасс (15881) нормандская четверка (432) Макрон (130)

 ОБСЕ сообщает об угрозах и ограничениях на передвижения на неподконтрольной Киеву части Донбасса, - Меркель и Макрон выступили с совместным заявлением

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили с совместным обращением, призвав поддержать режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликован на официальном сайте Правительства Германии.

В обращении отмечается: "После последнего телефонного разговора лидеров Нормандского формата 22 августа 2017 года Франция и Германия должны с сожалением отметить, что ситуация с безопасностью существенно не улучшилась в восточной части Украины".

В тексте говорится: "Несмотря на общую поддержку четырех лидеров Нормандского формата - канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Петра Порошенко и Владимира Путина - было объявлено о новом прекращении огня ... Тем не менее там наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе из тяжелого вооружения. Миссия наблюдателей ОБСЕ также сообщает об угрозах их персоналу и ограничении на свободу передвижения, особенно в тех областях, которые не контролируются правительством Украины".

"Мы призываем президента Путин и президента Порошенко срочно и полностью выполнить свои обязательства по поддержке прекращения огня, публично и четко и обеспечить, чтобы соответствующие инструкции были донесены военным и на местном уровне.

Мы также рекомендуем улучшить сотрудничество в рамках СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) в целях прекращения продолжающихся боевых действий и призываем все стороны предоставить миссии ОБСЕ по наблюдению безопасный и беспрепятственный доступ", - говорится в тексте заявления.

Также читайте: Нас не устраивает ситуация, когда после отъезда инспекторов ОБСЕ всю ночь идут обстрелы, - Порошенко

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Саша, ну як же не вірити - звичаййно вплине! - буде весь вечір розказувати в компанії наближених, як він троллив меркель дєдушкой-бабушкой, а та кривилася але промовчала. Будуть весело реготати та анекдоти травити.
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Давайте теперь вместе выразим обеспокоенность и продолжим дальше "просто фиксировать происходящее"
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на шыкаладной планете где текут реки из какао с глазированным берегами.
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Кацапы в компании с жопочленцами нарушают режим прекращения огня, ограничивают перемещение и угрожают персоналу слепоглухонемой миссии ОБСЕ, а призывы почему-то адресованы в т.ч. Порошенко.
Разбирайтесь со своим х.йлом, с которым вы в десна целуетесь!
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На парадіі на День Незалежності були військові з США, Великої Британії, Литви. А чомусь ВІЙСЬКОВИХ з Німеччини та Франції не було. Боягузи, шо злякались, що ху----ло не схвалить?
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эта коллективная макрель уже начинает за*бывать ....
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Какие примахоренные.. Ограничения в передвижении на неподконтрольной территории, а призывают Петю в местей хуйлом.. Так и скажите, вова уйми своих упырей!
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Тоже не поддержка,декларациями и заявлениями.Ведь то же самое они обещали,декларировали и заявляли в Будапеште.
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это что за пшик а не презыв, орда только плеть понимает......
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Зачем нам объявлять то что мы и так знаем, вместо заламывать руки в печали, прикрутите хвост кремлевскому шакалу, тут давече Габриель уже мечтал о снятии санкций.
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Они звали рюсский мир он к ним пришел,чего душу и сердце рвать ради дебилоидов?
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"Мы призываем президента Путин и президента Порошенко срочно и полностью выполнить свои обязательства по поддержке прекращения" - вот что путин будет делать мы не знаем.., но ВСУ наверное прикажут и автоматы здать под замок... , не зря наверное ухарь-купец сегодня в район АТО приезжал...
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Twellen van 4365cde1 - так и случается, если долго войну АТО называть ...- вот евро-партнеры согласились поверить в гражданскую войну с равной ответственностью сторон.. А что же мы хотели?
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как это они еще хунтой нас не назвали???вот смотрю я на этих баранов и понимаю-в развитии технологий и экономики они здорово нас обошли...но что то мне подсказывает что они все могут потерять из за своего неадекватного восприятия реальности.Германия и Франция практически на половину колоннизированы одни турками другие арабами и африканцами.титульная нация что в германии что во франции потеряла статус лидера и фактически растворилась в этом "компоте".Неудивительно что их риторика немного смахивает на бред наивных и слепых дурачков.Они потеряли реальное восприятие этого разноцветного мира.В то же время рядом Англия и Польша страны в которых остро чувствуют накал и драйв.Ну и конечно же США.ТАМ живут настоящие реалисты а не соплежуи озабоченные.Так что завтрашний день,увы не за немцами и французами.Думаю скоро может прийти время когда мы им будем выражать обеспокоенность.
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маршал Тухачевский сдал Крыс кремля еще в 1935 году...
туда где вошли и посрали то наша территория...
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Нельзя стрелять в бурятов. Это либерастов огорчает. Бурят любит покой и тишину.
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Почему всё время призывают обе стороны прекратить нарушать режим прекращения огня?..
Если ответки, то это не может быть нарушением, а только защитой...
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Я к примеру не уверен что наши соблюдают полное прекращение и не провоцируют.
Х..лу этот конфликт уже в печени сидит, он как обезьяна всунул руку в ящик с бананом и не может её вытащить. Прекращение военных действий, и замыливание ситуации в сторону спокойствия, как раз и позволит ему вытащить эту руку и вместе с бананом (и как раз фрау Рибентроп хорошо ему помогает в этом). При этом, после замыливания, это уже не будет конфликтом между РФ и Украиной, это превратится гражданский конфликт на территории Украины для всего остального мира.
И напротив, замыливание конфликта, как раз пагубно скажется на стойкости Порошенко как внутри страны, так и на мировой арене. Внутри будут гнобить что предатель, отдал часть территории Украины. А внешние будут давить гражданским конфликтом внутри страны, будут остановлены все финансовые потоки в Украину, а сам Порох будет нерукопожатен. С Росии снимут все санкции.
Так что с точки зрения Пороха, постоянно тлеющий конфликт ему только на руку. А взять Донбасс силой ссошно.
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"Мы призываем президента Путин и президента Порошенко срочно и полностью"... ось так. Ви там самі пулятєе один в одного, а Европа умиває руки. Сенс цієї заяви.
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Йопаные нацики с жабоедами пропихивают невиноватость Х.йла - типо - ано нипричём...
педерасты гейропейские...
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Не, ну это уже пистец!!! Уже само обсце говорит об ущемлении своих девичьих прав, на не подконтрольных Киеву территорий, а эти ГЕЙпопейские шлюх призывают обе стороны!!!
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СССР сдох тихо и внезапно от Инфаркта в августе 1991 года,РАБссия сдохнет от инсульта,кстати ОБА барана были ЯДЕРНЫЕ дяржавы...
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UA Лео Кот
========
Лео,они путина призвали а не захарченка
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мае вже бути режим виводу загарбницьких вiйск i озброення з окупованних земель
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"Все куплю" - сказало злато. "Все возьму" - сказал булат.
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Вот такое тут симметричное заявление. Порошенке и пуйлу проследить. Типа это обе стороны одинаково виноваты.
Достали эти евролиберасты со своей теорией одинаковой вины.
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на крысме сегодня
1. Рейтинг свободы от "Freedom House" по шкале от 0 до 100, где 100 - это полная свобода: Молдова - 62, оккупированное россией "Приднестровье" - 24; Грузия - 64, оккупированная россией Южная Осетия - 11; Украина - 61, оккупированный россией Крым - 9; россия - 20. Спасители хреновы! Кстати, Крыму совсем немного осталось до Северной Кореи, которая набрала всего 3 бала https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
2. Ни в россии, ни в Крыму не обсуждают, что по уровню свободы полуостров разместился возле Северной Кореи. Оккупанты снова гоняют фейк про "признание Крыма российским", т.к. он обозначен тем же цветом, что и россия. Хотя этим же цветом обозначены ещё половина мира, включая, например, Китай и Африку, т.к. уровень свободы слова отображается по территориям, а не только по странам https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902099739084300288 (фото-скрин) и разъяснение от представителя правозащитной организации http://krymsos.com/ru/news/u-freedom-house-prokomentuvali-mapu-ukrayini-bez-krimu-/ . Кроме Северной Кореи, соседями Крыма по гетто являются Узбекистан, Туркменистан, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Сомали и Экваториальная Гвинея https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902106654375862272 (фото).
3. Правозащитники сообщили, что ФСБ в Крыму тотально следит за крымскими татарами и другими активистами, вплоть до сбора ДНК https://ru.krymr.com/a/news/28700943.html
4. Супруга политзаключённого Руслана Зейтуллаева, приговорённого оккупантами к 15 годам лишения свободы, призвала людей поддержать её мужа письмами https://15minut.org/news/173538-zhena-politzaklyuchennogo-zejtullaeva-prizvala-pisat-emu-pisma-emu-vazhno-oschuschat-chto-krym-s-nim-video (видео).
5. Если бы не "освободили" Крым, то тут бы были свободы НАТО!!!
6. Севастопольские ватники возмущаются, что в Крым пришла какая-то неправильная демократия, при которой есть бояре и рабы-холопы. На эти вопли ватникам ответили рашисты из россии: "Демократия - это вна Украине. У нас в россии нету никакой демократии. Будто мы вас об этом не предупреждали. Вы же сами захотели. Мы-то привычные. Не принимаем близко к сердцу. Против лома нет приёма. А вам всё в диковинку, хотя уже 3,5 года прошло" https://twitter.com/Kosstik8/status/901858592743182336 (скрин).
7. "Севастополь встретит День знаний задержаниями и автозаками", сообщают местные пропагандоны. Оккупанты не согласовали проведение митинга земельных лишенцев на центральной площади города 1 сентября. Люди всё равно планируют выйти. Оккупанты заявили, что всех, кто выйдет на несогласованный митинг, ждёт наказание в виде встречи с любимым омоноберкутом. Организатор митинга Ленур Усманов, владелец медальки "за возвращение Крыма", готовит заявление о возбуждении уголовного дела против "чиновников", чем вызвал бесконечный бандеровский хохот. Что-то мне подсказывает, что вата или не выйдет, или выйдет в строго отведённое стойло на окраине города, где будет блеять, не мешая оккупантам https://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/sevastopol_vstretit_den_znanij_zaderzhaniyami_i_avtozakami/
8. Трасса Севастополь-Ялта. В районе Гончарного ГАИ шмонает машины (в основном с украинскими номерами) до обшивки. В районе Орловки - то же самое. Добро пожаловать на курорт.
9. Военную авиацию Крыма и юга россии оккупанты подняли по тревоге. Бздят http://podpricelom.com.ua/read/politics/avyatsyyu-kryma-y-yuga-rossyy-podnyaly-po-trevoge.html
10. На въезде в село Путиловка (Янджу) неизвестные закрасили табличку с названием села на крымскотатарском языке. Табличку повесили местные активисты только вчера, но провисела она менее суток. Оккупанты принесли в Крым ненависть всех ко всем https://15minut.org/news/173531-v-krymu-zakrasili-tablichku-s-nazvaniem-sela-na-krymskotatarskom-yazyke (фото).
11. Медики Крыма так и не дождались обещанных высоких зарплат, поэтому анонимно жалуются в соцсетях: "Анонимно, пожалуйста, а то ещё уволят. Крик души… Скажите, пожалуйста, а «Ялтинской городской больнице» и медицинскому персоналу вообще собираются платить нормальные авансы и зарплаты? Или людям сдыхать с голоду надо? Где наша справедливая власть? Медики тратят столько сил, нервов, а взамен копейки получают. Может, кто-нибудь, наконец-то, примет меры?" https://twitter.com/KrimRt/status/902199458255036417 (скрин).
12. Пока полупустые пляжи Крыма стремительно пустеют https://twitter.com/thealfest/status/902160471847043072 (фото из Симеиза), https://twitter.com/KrimRt/status/902196604488347648 (фото из Оленёвки), на свободной территории Украины продолжается курортный сезон https://twitter.com/rumit19851/status/902119129431363585 (фото с Арабатской стрелки).
13. Сегодня утром в порту "Кавказ" стартовал наш невероятно многолюдный и успешный бархатный не сезон 2017 https://twitter.com/KrimRt/status/902197895503519744 (фото).
14. Секта НОД с колорадскими тряпками, флагами террористов и картой россии без Крыма начала гастроли на полуострове https://twitter.com/KrimRt/status/902193142446870531 (фото).
15. В Судаке прошёл крестный ход РПЦ ФСБ в атмосфере повышенной скрпености. За крестным ходом наблюдал лично путин - с билбордов https://twitter.com/KrimRt/status/902192312473792513 (фото).
16. Севастополь. "Севэнерго" отключила за неуплату все камеры на дорогах. Подорвали идею наполнения бюджета за счёт нарушителей ПДД. Бандера лютует!
17. Севастополь. В Инкерман перед "выборами мэра" пустили "экологический" троллейбус на аккумуляторах. Теперь на конечной 24 часа тарахтит дизель-генератор. Напомню, что ватникам устраивают выборы-шоу 10 сентября.
18. Севастополь. Чтобы попасть в детский сад, надо пройти 7 кругов ада: комиссии, врачи, километровые очереди и т.д. В конце надо занять очередь в 5 утра в отдел образования. Гавань.
19. Оккупанты заявили, что каждый шестой ребёнок старше трёх лет в Крыму не может попасть в детсад. Зато детям всех понаехавших и военных оккупантов дорога открыта. А местные подождут https://ru.krymr.com/a/news/28700972.html
20. Российских скрепных патриотов на самом деле не войска НАТО на параде в Киеве бесят, а сочетание трёх слов: Украина, Независимость, Армия.
21. Клоун Пушков заявил, что США не по силам изолировать россию из-за Донбасса. С этим успешно справляется путин, добавил Пушков и громко заплакал. СССР 2.0 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902136214337331200 (скрин). Тем временем Захарова обвинила Вашингтон в геноциде россиян из-за усложнения выдачи виз https://twitter.com/Kafka_News/status/902168800094801920 (скрин).
P.S. Материковая Украина вошла в группу стран с "частичной свободой", набрав 61 бал из ста возможных. Конечно, Украине есть к чему стремиться, но, находясь в Крыму в обнимку с девятью баллами, эта "частичная свобода" воспринимается нами, как абсолютная. Есть с чем сравнивать.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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По словам профессора экономики МГИМО Валентина Катасонова,плешивый за 18 лет слил на Запад 5 триллионов долларов. А теперь подумайте,куда именно он их слил? Англия США Китай не в счёт....,Скорее всего бабло в Ватикане...
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це може бути і не Запад, це можуть бути банки країн Азії. Воно ж не в грошах а обороті та цінних паперах.
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Граждане Украины, в конце концов это ваше личное дело, нравится не отвечать на стрельбу орков, которая убивает, нравится присутствие на территории российских солдат, нравятся лоховские перемирия, нравится соблюдать Будапештский меморандум, который никто не выполнил кроме Украины, ну так ради бога, хочешь быть вечной жертвой, будь.
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Чем ты будешь разбираться, соблюдением перемирия, клоун? Когда разборки, 4-й год уже идет, дату в студию?
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Оно,конечно,можно было бы начать полемизировать по поводу этого странного заявления,но,боюсь,что для такого быдла,каким вы, безусловно,являетесь,слово "полемика" мало что говорит.Полемика- это по вашему типа "перебазарить".Ущучил,шопиздец?
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я думаю что можешь только попукать в интернете, вот твой реальный предел, и дальше продолжать сосать перемирие с оккупантом.
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Доказывать что либо быдлу-пустая трата времени.Поэтому-ПНХ,шопиздец!
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а что ты можешь доказать? Ты можешь только сидеть тыхо и соблюдать перемирие, ну и фантазировать 4-й год как освободишь Донецк.
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Зачем посол Ватикана Паролина приезжал в Москву аж на 4 дня?
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Это называется отмазать плешивого от Гааги...
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Золото РАБссии лежит в Банке Манхэттэна,а подвалы а том банке не возьмёт даже ядрёная БОНБА...
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Панфилов: Истории реформ
17 хв. Дуже рекомендую до перегляду. Невеличкий сюжет від росіянина, який переїхав в Грузію.
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Меркель и Макрон просто выразили свою очередную озабоченность. Жаль что Украина зависит от этих озабоченных, а то бы сказали свое слово хотя бы на это и подобное ...
Мінськ 2 / Минск 2 / Minsk 2

https://www.facebook.com/evgeniy.deidei/videos/1310414262383452/Напомним, ранее сообщалось, что украинские журналисты разоблачили в рядах наблюдателей ОБСЕ в Донбассе российского шпиона.
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Генеральная Прокурватура РАБссии может открыть криминальное дельце против сайта Украiнський Свiт в связи с публикацией о Рамзане Кадырове,первого рюсскага я завалил в 16 лет...,ДОЛБОДЯТЛЫ РАБссии, вы сами эту пургу запустили 15 лет назад...бараны пля....
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Опять всех в кучу. И кацапов и украинцев. Ну у@баны еэсовские. Ну что ты с ними сделаешь?
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Я так понимаю, что если бы небыло Конгресса США, то Х√йло уже правил бы миром...
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Эта пустая заява говорит о том, что беззубая ГЕЙропейская пидарасня, зарывшая свои головы в песок и далее будет терпеть выходки кремлядьского сцарька.
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UA Gunter Prin
Опять всех в кучу. И кацапов и украинцев. Ну у@баны еэсовские. Ну что ты с ними сделаешь
========
Еэсовские или эсесовские?
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Вызов мировому сообществу с 1 % мирового продукта не бросают,ибо США и ЕС произодят продукции в 43 % мирового продукта.РАБссия в глубокой ЖО...,даже если РАБссия будет и 14 % дохлого сссра ...
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На сегодня РАБссия и Испания имеют абсолюино одинаковые показатели в экономическом отношении...
какой позор...,скоро догонят Португалию...
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да не нужно так нервничать.полистайте историю.поближе ознакомьтесь с Европой прошлого века.Ничего не изменилось с тех пор.Не нужно ждать от них "широких жестов".Нужно делать умное лицо,"соглашаться",и двигать свою линию.Они сыты,они богаты,они не готовы умирать за свободу и справедливость.Ну такие они и есть.Вот использовать их по возможности- это да.
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Главное шо петя общагу открыл.А своё заявление пусть засунут ху#лу в очко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ сообщает об угрозах и ограничениях на передвижения на неподконтрольной Киеву части Донбасса, - Меркель и Макрон выступили с совместным заявлением
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