 ОБСЕ сообщает об угрозах и ограничениях на передвижения на неподконтрольной Киеву части Донбасса, - Меркель и Макрон выступили с совместным заявлением

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликован на официальном сайте Правительства Германии.
В обращении отмечается: "После последнего телефонного разговора лидеров Нормандского формата 22 августа 2017 года Франция и Германия должны с сожалением отметить, что ситуация с безопасностью существенно не улучшилась в восточной части Украины".
В тексте говорится: "Несмотря на общую поддержку четырех лидеров Нормандского формата - канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Петра Порошенко и Владимира Путина - было объявлено о новом прекращении огня ... Тем не менее там наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе из тяжелого вооружения. Миссия наблюдателей ОБСЕ также сообщает об угрозах их персоналу и ограничении на свободу передвижения, особенно в тех областях, которые не контролируются правительством Украины".
"Мы призываем президента Путин и президента Порошенко срочно и полностью выполнить свои обязательства по поддержке прекращения огня, публично и четко и обеспечить, чтобы соответствующие инструкции были донесены военным и на местном уровне.
Мы также рекомендуем улучшить сотрудничество в рамках СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) в целях прекращения продолжающихся боевых действий и призываем все стороны предоставить миссии ОБСЕ по наблюдению безопасный и беспрепятственный доступ", - говорится в тексте заявления.
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Я не представляю себе военного решения конфликта с КНДР, - Меркель(142)
Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Украине(76)
Германия и Франция потребовали немедленного прекращения огня на востоке Украины, - совместное заявление Меркель и Макрона(155)
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"Эммануэль, привет", - французский президент Макрон показал, как проходят телефонные переговоры в нормандском формате. ВИДЕО(35)
У Макрона сообщили о телефонных переговорах в "нормандском формате" 24 июля(13)
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Разбирайтесь со своим х.йлом, с которым вы в десна целуетесь!
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Анатолий Черданцев
29 мин
100 лет прошло, а в России ничего не изменилось...
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туда где вошли и посрали то наша территория...
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Если ответки, то это не может быть нарушением, а только защитой...
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Х..лу этот конфликт уже в печени сидит, он как обезьяна всунул руку в ящик с бананом и не может её вытащить. Прекращение военных действий, и замыливание ситуации в сторону спокойствия, как раз и позволит ему вытащить эту руку и вместе с бананом (и как раз фрау Рибентроп хорошо ему помогает в этом). При этом, после замыливания, это уже не будет конфликтом между РФ и Украиной, это превратится гражданский конфликт на территории Украины для всего остального мира.
И напротив, замыливание конфликта, как раз пагубно скажется на стойкости Порошенко как внутри страны, так и на мировой арене. Внутри будут гнобить что предатель, отдал часть территории Украины. А внешние будут давить гражданским конфликтом внутри страны, будут остановлены все финансовые потоки в Украину, а сам Порох будет нерукопожатен. С Росии снимут все санкции.
Так что с точки зрения Пороха, постоянно тлеющий конфликт ему только на руку. А взять Донбасс силой ссошно.
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педерасты гейропейские...
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Лео,они путина призвали а не захарченка
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Достали эти евролиберасты со своей теорией одинаковой вины.
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1. Рейтинг свободы от "Freedom House" по шкале от 0 до 100, где 100 - это полная свобода: Молдова - 62, оккупированное россией "Приднестровье" - 24; Грузия - 64, оккупированная россией Южная Осетия - 11; Украина - 61, оккупированный россией Крым - 9; россия - 20. Спасители хреновы! Кстати, Крыму совсем немного осталось до Северной Кореи, которая набрала всего 3 бала https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
2. Ни в россии, ни в Крыму не обсуждают, что по уровню свободы полуостров разместился возле Северной Кореи. Оккупанты снова гоняют фейк про "признание Крыма российским", т.к. он обозначен тем же цветом, что и россия. Хотя этим же цветом обозначены ещё половина мира, включая, например, Китай и Африку, т.к. уровень свободы слова отображается по территориям, а не только по странам https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902099739084300288 (фото-скрин) и разъяснение от представителя правозащитной организации http://krymsos.com/ru/news/u-freedom-house-prokomentuvali-mapu-ukrayini-bez-krimu-/ . Кроме Северной Кореи, соседями Крыма по гетто являются Узбекистан, Туркменистан, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Сомали и Экваториальная Гвинея https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902106654375862272 (фото).
3. Правозащитники сообщили, что ФСБ в Крыму тотально следит за крымскими татарами и другими активистами, вплоть до сбора ДНК https://ru.krymr.com/a/news/28700943.html
4. Супруга политзаключённого Руслана Зейтуллаева, приговорённого оккупантами к 15 годам лишения свободы, призвала людей поддержать её мужа письмами https://15minut.org/news/173538-zhena-politzaklyuchennogo-zejtullaeva-prizvala-pisat-emu-pisma-emu-vazhno-oschuschat-chto-krym-s-nim-video (видео).
5. Если бы не "освободили" Крым, то тут бы были свободы НАТО!!!
6. Севастопольские ватники возмущаются, что в Крым пришла какая-то неправильная демократия, при которой есть бояре и рабы-холопы. На эти вопли ватникам ответили рашисты из россии: "Демократия - это вна Украине. У нас в россии нету никакой демократии. Будто мы вас об этом не предупреждали. Вы же сами захотели. Мы-то привычные. Не принимаем близко к сердцу. Против лома нет приёма. А вам всё в диковинку, хотя уже 3,5 года прошло" https://twitter.com/Kosstik8/status/901858592743182336 (скрин).
7. "Севастополь встретит День знаний задержаниями и автозаками", сообщают местные пропагандоны. Оккупанты не согласовали проведение митинга земельных лишенцев на центральной площади города 1 сентября. Люди всё равно планируют выйти. Оккупанты заявили, что всех, кто выйдет на несогласованный митинг, ждёт наказание в виде встречи с любимым омоноберкутом. Организатор митинга Ленур Усманов, владелец медальки "за возвращение Крыма", готовит заявление о возбуждении уголовного дела против "чиновников", чем вызвал бесконечный бандеровский хохот. Что-то мне подсказывает, что вата или не выйдет, или выйдет в строго отведённое стойло на окраине города, где будет блеять, не мешая оккупантам https://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/sevastopol_vstretit_den_znanij_zaderzhaniyami_i_avtozakami/
8. Трасса Севастополь-Ялта. В районе Гончарного ГАИ шмонает машины (в основном с украинскими номерами) до обшивки. В районе Орловки - то же самое. Добро пожаловать на курорт.
9. Военную авиацию Крыма и юга россии оккупанты подняли по тревоге. Бздят http://podpricelom.com.ua/read/politics/avyatsyyu-kryma-y-yuga-rossyy-podnyaly-po-trevoge.html
10. На въезде в село Путиловка (Янджу) неизвестные закрасили табличку с названием села на крымскотатарском языке. Табличку повесили местные активисты только вчера, но провисела она менее суток. Оккупанты принесли в Крым ненависть всех ко всем https://15minut.org/news/173531-v-krymu-zakrasili-tablichku-s-nazvaniem-sela-na-krymskotatarskom-yazyke (фото).
11. Медики Крыма так и не дождались обещанных высоких зарплат, поэтому анонимно жалуются в соцсетях: "Анонимно, пожалуйста, а то ещё уволят. Крик души… Скажите, пожалуйста, а «Ялтинской городской больнице» и медицинскому персоналу вообще собираются платить нормальные авансы и зарплаты? Или людям сдыхать с голоду надо? Где наша справедливая власть? Медики тратят столько сил, нервов, а взамен копейки получают. Может, кто-нибудь, наконец-то, примет меры?" https://twitter.com/KrimRt/status/902199458255036417 (скрин).
12. Пока полупустые пляжи Крыма стремительно пустеют https://twitter.com/thealfest/status/902160471847043072 (фото из Симеиза), https://twitter.com/KrimRt/status/902196604488347648 (фото из Оленёвки), на свободной территории Украины продолжается курортный сезон https://twitter.com/rumit19851/status/902119129431363585 (фото с Арабатской стрелки).
13. Сегодня утром в порту "Кавказ" стартовал наш невероятно многолюдный и успешный бархатный не сезон 2017 https://twitter.com/KrimRt/status/902197895503519744 (фото).
14. Секта НОД с колорадскими тряпками, флагами террористов и картой россии без Крыма начала гастроли на полуострове https://twitter.com/KrimRt/status/902193142446870531 (фото).
15. В Судаке прошёл крестный ход РПЦ ФСБ в атмосфере повышенной скрпености. За крестным ходом наблюдал лично путин - с билбордов https://twitter.com/KrimRt/status/902192312473792513 (фото).
16. Севастополь. "Севэнерго" отключила за неуплату все камеры на дорогах. Подорвали идею наполнения бюджета за счёт нарушителей ПДД. Бандера лютует!
17. Севастополь. В Инкерман перед "выборами мэра" пустили "экологический" троллейбус на аккумуляторах. Теперь на конечной 24 часа тарахтит дизель-генератор. Напомню, что ватникам устраивают выборы-шоу 10 сентября.
18. Севастополь. Чтобы попасть в детский сад, надо пройти 7 кругов ада: комиссии, врачи, километровые очереди и т.д. В конце надо занять очередь в 5 утра в отдел образования. Гавань.
19. Оккупанты заявили, что каждый шестой ребёнок старше трёх лет в Крыму не может попасть в детсад. Зато детям всех понаехавших и военных оккупантов дорога открыта. А местные подождут https://ru.krymr.com/a/news/28700972.html
20. Российских скрепных патриотов на самом деле не войска НАТО на параде в Киеве бесят, а сочетание трёх слов: Украина, Независимость, Армия.
21. Клоун Пушков заявил, что США не по силам изолировать россию из-за Донбасса. С этим успешно справляется путин, добавил Пушков и громко заплакал. СССР 2.0 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902136214337331200 (скрин). Тем временем Захарова обвинила Вашингтон в геноциде россиян из-за усложнения выдачи виз https://twitter.com/Kafka_News/status/902168800094801920 (скрин).
P.S. Материковая Украина вошла в группу стран с "частичной свободой", набрав 61 бал из ста возможных. Конечно, Украине есть к чему стремиться, но, находясь в Крыму в обнимку с девятью баллами, эта "частичная свобода" воспринимается нами, как абсолютная. Есть с чем сравнивать.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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17 хв. Дуже рекомендую до перегляду. Невеличкий сюжет від росіянина, який переїхав в Грузію.
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Мінськ 2 / Минск 2 / Minsk 2
https://www.facebook.com/evgeniy.deidei/videos/1310414262383452/Напомним, ранее сообщалось, что украинские журналисты разоблачили в рядах наблюдателей ОБСЕ в Донбассе российского шпиона.
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Опять всех в кучу. И кацапов и украинцев. Ну у@баны еэсовские. Ну что ты с ними сделаешь
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Еэсовские или эсесовские?
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какой позор...,скоро догонят Португалию...
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