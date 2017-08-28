 Наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня, - Меркель и Макрон выступили с совместным заявлением

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст обращения опубликован на официальном сайте Правительства Германии.
В обращении отмечается: "После последнего телефонного разговора лидеров Нормандского формата 22 августа 2017 года Франция и Германия должны с сожалением отметить, что ситуация с безопасностью существенно не улучшилась в восточной части Украины".
В тексте говорится: "Несмотря на общую поддержку четырех лидеров Нормандского формата - канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Петра Порошенко и Владимира Путина - было объявлено о новом прекращении огня ... Тем не менее там наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе из тяжелого вооружения. Миссия наблюдателей ОБСЕ также сообщает об угрозах их персоналу и ограничении на свободу передвижения, особенно в тех областях, которые не контролируются правительством Украины".
"Мы призываем президента Путин и президента Порошенко срочно и полностью выполнить свои обязательства по поддержке прекращения огня, публично и четко и обеспечить, чтобы соответствующие инструкции были донесены военным и на местном уровне.
Мы также рекомендуем улучшить сотрудничество в рамках СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) в целях прекращения продолжающихся боевых действий и призываем все стороны предоставить миссии ОБСЕ по наблюдению безопасный и беспрепятственный доступ", - говорится в тексте заявления.
9084 81
"Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом к Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко(146)
Я не думаю, что это нормально, - Меркель раскритиковала Шредера за выдвижение в совет директоров "Роснефти"(46)
Я не представляю себе военного решения конфликта с КНДР, - Меркель(142)
Германия и Франция потребовали немедленного прекращения огня на востоке Украины, - совместное заявление Меркель и Макрона(155)
Дружина Макрона не стане першою леді Франції і ось чому(0)
"Прямой диалог ради конкретных действий", - Макрон о прошедших переговорах в "нормандском формате"(28)
"Нормандская четверка" проводит телефонные переговоры(38)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Разбирайтесь со своим х.йлом, с которым вы в десна целуетесь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Анатолий Черданцев
29 мин
100 лет прошло, а в России ничего не изменилось...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
туда где вошли и посрали то наша территория...
Ответить
Ответить
Если ответки, то это не может быть нарушением, а только защитой...
Ответить
Ответить
Х..лу этот конфликт уже в печени сидит, он как обезьяна всунул руку в ящик с бананом и не может её вытащить. Прекращение военных действий, и замыливание ситуации в сторону спокойствия, как раз и позволит ему вытащить эту руку и вместе с бананом (и как раз фрау Рибентроп хорошо ему помогает в этом). При этом, после замыливания, это уже не будет конфликтом между РФ и Украиной, это превратится гражданский конфликт на территории Украины для всего остального мира.
И напротив, замыливание конфликта, как раз пагубно скажется на стойкости Порошенко как внутри страны, так и на мировой арене. Внутри будут гнобить что предатель, отдал часть территории Украины. А внешние будут давить гражданским конфликтом внутри страны, будут остановлены все финансовые потоки в Украину, а сам Порох будет нерукопожатен. С Росии снимут все санкции.
Так что с точки зрения Пороха, постоянно тлеющий конфликт ему только на руку. А взять Донбасс силой ссошно.
Ответить
Ответить
педерасты гейропейские...
Ответить
Ответить
Ответить
========
Лео,они путина призвали а не захарченка
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Достали эти евролиберасты со своей теорией одинаковой вины.
Ответить
1. Рейтинг свободы от "Freedom House" по шкале от 0 до 100, где 100 - это полная свобода: Молдова - 62, оккупированное россией "Приднестровье" - 24; Грузия - 64, оккупированная россией Южная Осетия - 11; Украина - 61, оккупированный россией Крым - 9; россия - 20. Спасители хреновы! Кстати, Крыму совсем немного осталось до Северной Кореи, которая набрала всего 3 бала https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
2. Ни в россии, ни в Крыму не обсуждают, что по уровню свободы полуостров разместился возле Северной Кореи. Оккупанты снова гоняют фейк про "признание Крыма российским", т.к. он обозначен тем же цветом, что и россия. Хотя этим же цветом обозначены ещё половина мира, включая, например, Китай и Африку, т.к. уровень свободы слова отображается по территориям, а не только по странам https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902099739084300288 (фото-скрин) и разъяснение от представителя правозащитной организации http://krymsos.com/ru/news/u-freedom-house-prokomentuvali-mapu-ukrayini-bez-krimu-/ . Кроме Северной Кореи, соседями Крыма по гетто являются Узбекистан, Туркменистан, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Сомали и Экваториальная Гвинея https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902106654375862272 (фото).
3. Правозащитники сообщили, что ФСБ в Крыму тотально следит за крымскими татарами и другими активистами, вплоть до сбора ДНК https://ru.krymr.com/a/news/28700943.html
4. Супруга политзаключённого Руслана Зейтуллаева, приговорённого оккупантами к 15 годам лишения свободы, призвала людей поддержать её мужа письмами https://15minut.org/news/173538-zhena-politzaklyuchennogo-zejtullaeva-prizvala-pisat-emu-pisma-emu-vazhno-oschuschat-chto-krym-s-nim-video (видео).
5. Если бы не "освободили" Крым, то тут бы были свободы НАТО!!!
6. Севастопольские ватники возмущаются, что в Крым пришла какая-то неправильная демократия, при которой есть бояре и рабы-холопы. На эти вопли ватникам ответили рашисты из россии: "Демократия - это вна Украине. У нас в россии нету никакой демократии. Будто мы вас об этом не предупреждали. Вы же сами захотели. Мы-то привычные. Не принимаем близко к сердцу. Против лома нет приёма. А вам всё в диковинку, хотя уже 3,5 года прошло" https://twitter.com/Kosstik8/status/901858592743182336 (скрин).
7. "Севастополь встретит День знаний задержаниями и автозаками", сообщают местные пропагандоны. Оккупанты не согласовали проведение митинга земельных лишенцев на центральной площади города 1 сентября. Люди всё равно планируют выйти. Оккупанты заявили, что всех, кто выйдет на несогласованный митинг, ждёт наказание в виде встречи с любимым омоноберкутом. Организатор митинга Ленур Усманов, владелец медальки "за возвращение Крыма", готовит заявление о возбуждении уголовного дела против "чиновников", чем вызвал бесконечный бандеровский хохот. Что-то мне подсказывает, что вата или не выйдет, или выйдет в строго отведённое стойло на окраине города, где будет блеять, не мешая оккупантам https://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/sevastopol_vstretit_den_znanij_zaderzhaniyami_i_avtozakami/
8. Трасса Севастополь-Ялта. В районе Гончарного ГАИ шмонает машины (в основном с украинскими номерами) до обшивки. В районе Орловки - то же самое. Добро пожаловать на курорт.
9. Военную авиацию Крыма и юга россии оккупанты подняли по тревоге. Бздят http://podpricelom.com.ua/read/politics/avyatsyyu-kryma-y-yuga-rossyy-podnyaly-po-trevoge.html
10. На въезде в село Путиловка (Янджу) неизвестные закрасили табличку с названием села на крымскотатарском языке. Табличку повесили местные активисты только вчера, но провисела она менее суток. Оккупанты принесли в Крым ненависть всех ко всем https://15minut.org/news/173531-v-krymu-zakrasili-tablichku-s-nazvaniem-sela-na-krymskotatarskom-yazyke (фото).
11. Медики Крыма так и не дождались обещанных высоких зарплат, поэтому анонимно жалуются в соцсетях: "Анонимно, пожалуйста, а то ещё уволят. Крик души… Скажите, пожалуйста, а «Ялтинской городской больнице» и медицинскому персоналу вообще собираются платить нормальные авансы и зарплаты? Или людям сдыхать с голоду надо? Где наша справедливая власть? Медики тратят столько сил, нервов, а взамен копейки получают. Может, кто-нибудь, наконец-то, примет меры?" https://twitter.com/KrimRt/status/902199458255036417 (скрин).
12. Пока полупустые пляжи Крыма стремительно пустеют https://twitter.com/thealfest/status/902160471847043072 (фото из Симеиза), https://twitter.com/KrimRt/status/902196604488347648 (фото из Оленёвки), на свободной территории Украины продолжается курортный сезон https://twitter.com/rumit19851/status/902119129431363585 (фото с Арабатской стрелки).
13. Сегодня утром в порту "Кавказ" стартовал наш невероятно многолюдный и успешный бархатный не сезон 2017 https://twitter.com/KrimRt/status/902197895503519744 (фото).
14. Секта НОД с колорадскими тряпками, флагами террористов и картой россии без Крыма начала гастроли на полуострове https://twitter.com/KrimRt/status/902193142446870531 (фото).
15. В Судаке прошёл крестный ход РПЦ ФСБ в атмосфере повышенной скрпености. За крестным ходом наблюдал лично путин - с билбордов https://twitter.com/KrimRt/status/902192312473792513 (фото).
16. Севастополь. "Севэнерго" отключила за неуплату все камеры на дорогах. Подорвали идею наполнения бюджета за счёт нарушителей ПДД. Бандера лютует!
17. Севастополь. В Инкерман перед "выборами мэра" пустили "экологический" троллейбус на аккумуляторах. Теперь на конечной 24 часа тарахтит дизель-генератор. Напомню, что ватникам устраивают выборы-шоу 10 сентября.
18. Севастополь. Чтобы попасть в детский сад, надо пройти 7 кругов ада: комиссии, врачи, километровые очереди и т.д. В конце надо занять очередь в 5 утра в отдел образования. Гавань.
19. Оккупанты заявили, что каждый шестой ребёнок старше трёх лет в Крыму не может попасть в детсад. Зато детям всех понаехавших и военных оккупантов дорога открыта. А местные подождут https://ru.krymr.com/a/news/28700972.html
20. Российских скрепных патриотов на самом деле не войска НАТО на параде в Киеве бесят, а сочетание трёх слов: Украина, Независимость, Армия.
21. Клоун Пушков заявил, что США не по силам изолировать россию из-за Донбасса. С этим успешно справляется путин, добавил Пушков и громко заплакал. СССР 2.0 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/902136214337331200 (скрин). Тем временем Захарова обвинила Вашингтон в геноциде россиян из-за усложнения выдачи виз https://twitter.com/Kafka_News/status/902168800094801920 (скрин).
P.S. Материковая Украина вошла в группу стран с "частичной свободой", набрав 61 бал из ста возможных. Конечно, Украине есть к чему стремиться, но, находясь в Крыму в обнимку с девятью баллами, эта "частичная свобода" воспринимается нами, как абсолютная. Есть с чем сравнивать.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
17 хв. Дуже рекомендую до перегляду. Невеличкий сюжет від росіянина, який переїхав в Грузію.
Ответить
Мінськ 2 / Минск 2 / Minsk 2
https://www.facebook.com/evgeniy.deidei/videos/1310414262383452/Напомним, ранее сообщалось, что украинские журналисты разоблачили в рядах наблюдателей ОБСЕ в Донбассе российского шпиона.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Опять всех в кучу. И кацапов и украинцев. Ну у@баны еэсовские. Ну что ты с ними сделаешь
========
Еэсовские или эсесовские?
Ответить
Ответить
Ответить
какой позор...,скоро догонят Португалию...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Похоже на то, что мадам канцлерин имеет большие проблемы с базовым образованием, потому что по критическим проблемам она продвигает не просто не верные, а глупые, абсурдные решения. Последний пример касается нарастающего напряжения в отношениях между КНДР и США. Напомним, разжиревший покемон обещал нанести ракетный и, скорее всего - ядерный удар по базе ВВС США, расположенной на острове Гуам, в Тихом океане. Штаты уже заявили о том, что их терпение подходит к завершению и уже все готово к военному решению вопроса ядерных угроз со стороны Пхеньяна.
Самое пикантное в этой ситуации то, чем Ким Вынь Хунь угрожает Штатам. Почти с полной уверенностью можно говорить о том, что это либо готовые изделия, привезенные из РФ, либо конструкторы из которых чучхеисты собрали и ракеты, и ядерные боеголовки. Об этом говорят все больше специалистов из области военной разведки. То есть, на самом деле, эти угрозы выдаются Путиным, просто рот разевает Ким, но сзади ему Путин вставил руку, и тот производит все свои грозные эволюции в такт движениям руки кукловода.
В общем, для серьезного лидера крупного государства, имеющего вес и влияние на международной арене, все это должно быть понятно, как понятно и то, чем эти игры могут закончится и что нужно делать, чтобы дело не дошло до серьезной драки. Но Ангела батьковна двинула речь, удивительно знакомую и совершенно бестолковую. Она заявила, что северокорейская проблема не имеет военного решения. Вспомнили? Это же она и ее коллега Оланд рассказывали и о проблеме, которую РФ принесла на Донбасс и Крым. Причем, сделала она это именно силой оружия. И решать ее нужно пусть не военными, но военно-политическими мерами - без сомнений. То есть, надо вышибать мозги в переднем ряду свихнувшихся ублюдков и додавливать экономическими и политическими средствами, потом - вышибать мозги второй очереди ублюдков и так, пока ублюдки не включат заднюю, либо пока они не кончатся полностью. Любая другая тактика будет поощрять ублюдков к продолжению агрессии. Это может сказать любой студент ВУЗа, изучающий криминальную психологию: безнаказанность ведет к рецидиву. Здесь - та же самая ситуация.
И вот что интересно, Меркель набирает в рот воды в каждом случае, когда явным или скрытым агрессором выступает Путин. Вспомним агрессию Путина в Грузию. Именно позиция Германии стала решающей в том, чтобы обвинить саму Грузию в агрессии против России на собственной территории. Меркель приложила все усилия для того, чтобы Путин ушел от реальной ответственности за войну 08.08.08.
Точно такая же позиция была занята Меркель и в отношении агрессии Путина в отношение Украины, вся разница в том, что Украина выстояла и, в отличие от Саакашвили, не пошла на подписание позорного мира с Москвой, с признанием своей неправоты. Поэтому меркель пришлось куда труднее, но ее лозунг о том, что проблема не имеет военного решения сотни раз повторялась и здесь. Другое дело, она просто не знала, что когда говорят то, что ты хочешь услышать, но при этом держат дулю в кармане, ситуация будет развиваться не по грузинскому сценарию.
То же самое и с Сирией. В отличие от других партнеров США, которые принимали участие в бомбардировках ИГИЛ, а иногда и асадитов, германские самолет прилетели на базу ВВС Инджирлик в Турции, но не принимали участие в боевых операциях. Также само не было слышно решительных заявлений из Берлина после применения путинскими войсками, либо их союзниками, химического оружия против мирного населения. И вот теперь - один в один по Северной Корее.
Хорошо бы, чтобы кто-то из журналистов попросил пояснить Ангелу Меркель, почему она ни разу не обратилась к Путину с той же речью об отсутствии военного решения в Украине или Сирии. Мол, Владимир, выводи свои войска, ибо они ничего не решают, или перестанем покупать ваш газ и рассаживать по тюрьмам ваших коррупционеров. Нет! Это всегда направлено в сторону тех, кто так или иначе - противостоит Путину или его марионеткам. Это вызывает уже даже не вопросы, а желание дать некоторые ответы.
Слава богу, что бред бабушки Меркель уже перестают слушать, а через время начнут выяснять причину постоянства ее позиций, относительно желания заморозить любую войну, в ходе которой Путин или его союзники уже оттяпали чью-то территорию. Такие вопросы рано или поздно возникнут у компетентных лиц.
Ответить
Фрау думает об экономике своей страны (за жопу отвечает канцлер), и санкции со стороны США (и вынужденные от ЕС) этой немецкой экономике как серпом по дедушкиным метебейцелам. В Германии слишком много людей хотящих ни х... не делать и кушать колбасу. Ещё и тучу беженцев кормить нужно. Очень много компаний завязано на России, и Сименс - это только вершина айсберга. Чем закончилось дело с Сименсом?, а ничем. Фрау нужно как то закончить этот конфликт и поскорей, снять санкции, запустить экономику. А потом на белом коне, размахивая шашкой, всем рассказывать какая она гений и как толково и мирно разрешила конфликт (Грузия в пример) и Германию подняла с колен.
Большинству стран ЕС уж сильно не нравится что делает фрау и Германия, и к каким последствиям привело её керування Евросоюзом.
З.Ы. Макрона можно не трогать, он идеалист.
Ответить
Если Вы считаете поддержку агрессивной политики кацапии и отторжение территории суверенной Грузии толковым и мудрым разрешеним конфликта, то значит вполне одобряете и считаете мудрым решением вопроса раздел Польши в 39-м. Это вставание с колен по истории мы уже проходили, а теперь эту же х*йню с коленями видим на кацапии. Американцы и британцы, конечно помогли разрушенной Германии в становлении экономики, но насильно вложить в немецкую голову демократические ценности не захотели. Это прекрасно показали выборы 66-го года.
И да, там идеалист Макрон собирается остановить продажу Inspector Mk2 и Seascan Mk2 ??
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить