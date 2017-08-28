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 Политика Украины
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 Заммэра Ирпеня Христюку сообщено о подозрении в денежных и земельных махинациях, – прокуратура

ирпень

28 августа прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении первому заместителю Ирпенского городского головы Христюку Д.В., который подозревается в причастности к хищению бюджетных средств и земель на территории города Ирпеня,

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как сообщили в прокуратуре, действия должностного лица квалифицированы по совершению уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенного в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог совершенной в составе преступной организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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Христюк допрошен в качестве подозреваемого, прокуратура ходатайствует о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Плохо строить парки, дороги, тротуары, коммуникации... это "режет" глаза бездельникам и лодырям. Потому решили с этим покончить! В любом городе по таким обвинениям можно на нары посадить ВСЕХ мэров и их замов. Но притензии только к Ирпеню и Буче!
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Ты видать свой человек и член ихнего кружка. (Или кружек ихнего члена?)
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а ты видать мразь неадекватная которая умеет только оскорблять!
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Типа пошутил? Острый на язык? Так побрей мне жопу козел!
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все остроумие закончилось и ты перешел в свое обыденное состояние? Вот и сиди там!
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А "нашим" еще и деньги должны платить? Чиновник должен сам себя кормить ( сволочь).
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ну просто гражданін луценко енд кум відкрито кажуть- ми своїх не сажаєм ! дай залог і йди гуляй !
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да какая же еще зарплата должна быть у мерзавцев, чтобы не брать взятки и не воровать?!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаммэра Ирпеня Христюку сообщено о подозрении в денежных и земельных махинациях, – прокуратура
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