 Заммэра Ирпеня Христюку сообщено о подозрении в денежных и земельных махинациях, – прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Как сообщили в прокуратуре, действия должностного лица квалифицированы по совершению уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенного в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог совершенной в составе преступной организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Христюк допрошен в качестве подозреваемого, прокуратура ходатайствует о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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