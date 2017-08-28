 Датская группа по разминированию приобщилась к очистке территорий на Донбассе, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
"В настоящее время ведутся работы по гуманитарному разминированию в районе населенного пункта Мирная Долина Попаснянского района Луганской области", - говорится в сообщении.
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В Минобороны отмечают, что Датская группа по разминированию действует в рамках проекта "Защита населения, пострадавшего в ходе военного конфликта путем предоставления юридической (правовой) помощи и противоминной деятельности". Под координацией Минобороны осуществляется реализация "Плана мер по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год".
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Как отмечают в ведомстве, Датская группа по разминированию (Danish Demining Group) является подразделением Датского совета по делам беженцев, которая работает в отрасли гуманитарной деятельности, связанной с разминированием. Группа была основана в марте 1997 года; сейчас превратилась в общественное движение за запрет использования противопехотных мин как негуманного оружия.
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