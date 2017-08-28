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 Датская группа по разминированию приобщилась к очистке территорий на Донбассе, - Минобороны

мины

С начала августа текущего года к гуманитарному разминированию территорий на Донбассе приобщилась неправительственная организация "Датская группа по разминированию" (Danish Demining Group, DDG).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"В настоящее время ведутся работы по гуманитарному разминированию в районе населенного пункта Мирная Долина Попаснянского района Луганской области", - говорится в сообщении.

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В Минобороны отмечают, что Датская группа по разминированию действует в рамках проекта "Защита населения, пострадавшего в ходе военного конфликта путем предоставления юридической (правовой) помощи и противоминной деятельности". Под координацией Минобороны осуществляется реализация "Плана мер по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год".

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Как отмечают в ведомстве, Датская группа по разминированию (Danish Demining Group) является подразделением Датского совета по делам беженцев, которая работает в отрасли гуманитарной деятельности, связанной с разминированием. Группа была основана в марте 1997 года; сейчас превратилась в общественное движение за запрет использования противопехотных мин как негуманного оружия.

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А за чем?????! У нас что война уже закончилась????
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Ні- розміновують на лінію фронту, а звільнені території.
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Как известно, лучший метод разминирования,- тщательная ковровая бомбардировка.
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Нічого дивного. Це чудова нагода іншим країнам тренувати свої підрозділи мінерів в реальних умовах.
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Це неурядова організація- у новині чітко написано.
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Скрізь- це де? В армії? В поліції? У волонтерів?
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Така допомога Україні точно не завадить- дякую!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДатская группа по разминированию приобщилась к очистке территорий на Донбассе, - Минобороны
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