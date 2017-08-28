 США не раскрывают имеющиеся доказательства участия российского "БУКа" в катастрофе MH 17, чтобы сохранить источники информации, - посол в РФ Теффт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сказал посол США в России Джон Теффт.
"Есть источники и методы, о которых они (руководители спецслужб) не буду рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать", - сказал он.
Д.Теффт обратил внимание, что спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представляй, и конгрессмены нашли их убедительными.
"Доказательства были представлены представителям народа США как в Сенате, так и в Палате, и практически единогласно проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю от коллег, что доказательств убедительны", - отметил он.
Д.Теффт напомнил, что расследование голландской комиссии также подтвердило, что авиалайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который Россия предоставила сепаратистам.
"Мне кажется, голландские власти и их расследование весьма четко дали об этом понять. Есть видео, не помню, на каком вебсайте было размещено, где видно, что как раз именно российская установка пересекала территорию и потом уезжала назад, и при этом одна из ракет уже отсутствовала", - сказал посол.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Раша это такая субстанция, которой не скоро поможешь
Но Донбасс начинается в Киеве
Как и АТО, и Иловайск, и прочее
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Он ведь тоже жить хочет....
А деньги с собой в ад не заберешь)
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Обращение к лидерам всех государств, политических и общественных объединений, международных организаций, руководителям средств массовой информации, гражданам всех стран.
Обращаемся к вам с просьбой о расширении персональных санкционных списков Европейского Союза и США , путем включения в него должностных лиц государственной, верховной и региональных органов Российской власти: законодательной, исполнительной, судебной, умышленно и систематически нарушающих наши конституционные права и свободы, федеральные законы и нормы международного права, фактически осуществляющих геноцид граждан России, финансовую и военную интервенцию, несущую угрозу всему мировому сообществу. Ввести запрет на их въезд и членов их семей, в том числе с целью лечения, обучения и ведения бизнеса на территорию Стран Европейского Союза, США, других государств членов Организации Объединенных наций, произвести аресты их счетов, иных активов, недвижимости, размещенных на территории этих стран. А также прекратить поставку в Российскую Федерацию комплектующих для оборонной промышленности, приостановить совместные проекты в этом направлении.
Сегодня в России сложилась непростая ситуация, разрешить которую без вашего участия невозможно. Коррупция в нашей стране из разряда преступлений переросла в форму государственного управления, что не позволяет нам ее остановить в рамках российского законодательства. В условиях, когда на протяжении десятилетний Президент страны фактически самопровозглашается, а депутаты верхней и нижних палат назначаются, мы не можем реализовать свое конституционное право избирать и быть избранными. Преступники захватили законодательные, исполнительные, финансовые рычаги, суды, средства массовый информации, что позволяет им беспрепятственно и безнаказанно грабить напуганный репрессиями народ, присваивать принадлежащее ему имущество, включая природные ресурсы, от нашего имени принимать важные геополитические решения.Интегрированный в различные финансовые системы преступный капитал, имеющий Российские корни, способен и уже влияет на экономические и политические процессы в других странах.
Не исключаем, что у больших предприятий, инвесторов ваших стран существуют договоренности с представителями Российского преступного сообщества, устраивающие обе стороны, что в свою очередь препятствует включению главарей этой банды в санкционный список. Однако должны вас предупредить, за всеми этими договоренностями скрывается угроза не только для граждан России, чья участь вас, возможно, не беспокоит, но и угроза для всего мирового сообщества и вас лично.
Господа, хотелось бы наконец-то увидеть вашу согласованность, последовательность и принципиальность в вопросах оценки ситуации в России и действий, направленных на ликвидацию преступного клана, захватившего власть, напомним, в ядерной державе.
В связи с данным обращением готовы предоставить документальные доказательства системности совершаемых преступлений, дать объяснения и комментарии СМИ. ng-gazeta@yandex.ru
Appeal
to the leaders of all states,
political and public associations,
international organizations,
all media,
citizens of all countries.
Today in Russia there is a critical situation. One impossible to resolve without your participation. Corruption in our country from politicial and financial factions has developed into a form of dictatorial government, with no avenue to control it within the legal framework of Russian legislation. During the ten-year self-proclaimed Putin Presidency, deputies were appointed to the upper and lower chambers of the Federal Assembly, eliminating our constitutional right to elect and be elected. They have seized the legislative, executive, courts,
finanical, and media. This allows them to appropriate citizen property (including natural resources, which affects geopolitical decisions), to frighten and intimidate by repression, without impunity.
We ask you to expand the "personal sanctions lists" of the European Union and the United States against Russian citizens, by including officials of the state, supreme and regional bodies of the Russian government (legislative, executive, judicial) who deliberately and systematically violate our constitutional rights and freedoms. New dictatorial Federal Laws and norms of international law, are carrying out genocide of Russian citizens, using financial pressure and military intervention, that threatens the entire world community.
Propose to prohibit the entry, to all countries, of Russian Federation officials, and to arrest or examine their foreign accounts, other assets, and real estate located on the territory of these countries. To prohibit their and their family members entry, for the purpose of treatment, training and business in the territory of the European Union, the United States, other states of the United Nations; to stop the supply of components to the Russian Federation defense industry. Criminal capital, having Russian origin, is integrated into various world financial systems, which in turn influences economic and political processes in your countries.
No doubt large enterprises and investors in your countries have profitable agreements with representatives of the Russian criminal community, which may tend to exclude these from the sanctions list. However, you must be warned: these agreements conceal a threat not only for Russian citizens (remote from you), but the entire world community.
Finally gentlemen, we would like to see consistency and integrity in these crucial matters assessing the situation in Russia. Strong unilateral actions are needed to eliminate the criminal element that has seized political and financial control in a major nuclear world power.
With this appeal, we are ready/able to provide, to the media, documentary evidence, explanations and comments of the systemic nature of the crimes. Ng-gazeta@yandex.ru
https://www.change.org/p/главам-всех-государств-запретить-въезд-во-все-страны-должностным-лицам-рф-арестовать-их-зарубежные-счета?recruiter=42253214&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_petition
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Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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Солгавший раз, кто тебе поверит? (с)
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А допоможуть- лише подякуємо.
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Почему паРашка ещё существует?
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Еще один раб коррупционеров разбросал свои кишки по просторам Сирии ради сечина, миллера, путина, ротенбергов, чайки, сердюкова. С такой радости грех коньячку не тяпнуть)))).
Минерам респект)))
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Ты поп корна лутше купи)))
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youtube.com/watch?v=TFLWzbApc7Y
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August 27th, 17:08
В Управлении военно-морских исследований США (ONR) заявили, что лабораторные испытания электромагнитного рельсотрона завершились, и после произведенных серьезных доработок его разработчики приступили к полигонным испытаниям этого сверхсовременного оружия.
Рельсотрон компании BAE Systems использует для стрельбы металлические кинетические (лишенные взрывчатого вещества) снаряды массой 16 килограммов. В настоящее время при выстреле снаряд летит со скоростью 2 000 метров в секунду (более 7 000 км/час).
https://www.youtube.com/watch?v=rjM7IUHPg78
Практически одновременно с сообщением об испытаниях, проведенных BAE Systems, поступила информация о том, что американская General Atomics готовится к не менее амбициозному испытанию, которое состоится все на том же полигоне "Дальгрен". Компания собирается протестировать особую версию рельсовой пушки - нового уменьшенного многоцелевого рельсотрона MMRRWS (Multimission Medium Range Railgun Weapon System - многоцелевая рельсотронная оружейная система средней дальности), который разрабатывается с 2007 года.
Данная модификация разрабатывается в качестве многоцелевого орудия для американского флота, которое можно будет использовать в том числе в качестве ПВО. Ключевая особенность MMRRWS заключается в возможности использования гиперзвуковых управляемых фугасных снарядов воздушного подрыва. С помощью таких боеприпасов корабли смогут осуществлять перехват вражеских крылатых ракет, а также поражать авиацию и пехоту противника (то есть в будущем рельсотрон сможет атаковать как неподвижные, так и движущиеся цели). Снаряды будут иметь эффективную поражающую дальность до 100 км (по версии Scout Warrior - до 180 км). Их начальная скорость полета составит свыше 6 000 км/ч.
Сравнительная характеристика
Рельсотроны. Мощная вещь и уже в 2018 будет установлена на эсминце. К 2020 на многих кораблях США. Стреляет на 180 км, в перспективе к 2025 на 400 км. Управляемые снаряды с титановыми шариками скоро будут сбивать в легкую не только ракеты, но и боеголовки. Стоимость одного выстрела управляемым снарядом 25 тыс баксов (противоракеты минимум миллион). Китай и Россия могут и не рыпаться. Но в большей степени поразили не возможности этой системы, которая совершенно нивелирует и обнуляет ржавые путинские ракеты (большинство из которых просто не взлетит), а стоимость всей программы. Внимание !!!! барабанная дробь!!! - это 1.5 млрд долларов за 10 лет. Ровно столько за сколько кадырка построил фонтан в Грозном.
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Голландцы не утверждали, кто кому что предоставлял.
Касательно разведданных, так именно их неразглашение позволяет преступникам оставаться безнаказанными, когда перед цивилизованной нацией встает вопрос - представить в суд доказательства вины уголовников, или их утаить ради своей возможности заниматься тяжкой уголовщиной - шпионажем по всему миру, то выбирают сокрытие чужого преступления.
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и лишнее подтверждение, что в российском генштабе завёлся крот
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