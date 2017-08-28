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 США не раскрывают имеющиеся доказательства участия российского "БУКа" в катастрофе MH 17, чтобы сохранить источники информации, - посол в РФ Теффт

теффт

США не раскрывают имеющиеся доказательств того, что малайзийский Boeing в июле 2014 года был сбит на востоке Донецкой области Украины с подконтрольной сепаратистам территории, поскольку американские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы сохранить в тайне свои источники информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сказал посол США в России Джон Теффт.

"Есть источники и методы, о которых они (руководители спецслужб) не буду рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать", - сказал он.

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Д.Теффт обратил внимание, что спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представляй, и конгрессмены нашли их убедительными.

"Доказательства были представлены представителям народа США как в Сенате, так и в Палате, и практически единогласно проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю от коллег, что доказательств убедительны", - отметил он.

Д.Теффт напомнил, что расследование голландской комиссии также подтвердило, что авиалайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который Россия предоставила сепаратистам.

"Мне кажется, голландские власти и их расследование весьма четко дали об этом понять. Есть видео, не помню, на каком вебсайте было размещено, где видно, что как раз именно российская установка пересекала территорию и потом уезжала назад, и при этом одна из ракет уже отсутствовала", - сказал посол.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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жоден кацапський аппазіціонєр (навіть найлютіший ) нам - не друг! вони всі для нас мають залишитися лише МЕРЗОТОЮ, на яку не слід (після перемоги) звертати уваги! їхні території нас не повинні цікавити... нас все влаштує тільки тоді, коли вони зникнуть як ДЕРЖАВНЕ УТВОРЕННЯ!!!
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Кацапи мріяли й надіялися, що ми (українці) будемо виготовляти для них дешеву їжу, працюватимемо в холодних умовах Сибіру, своїми життями будемо захищати їх від китайців, чеченців, ІДІЛ, та воюватимемо за їх інтереси по сьому світу як це було при совку. Тримайте дулю, кацапи!!!
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Леранька
Раша это такая субстанция, которой не скоро поможешь
Но Донбасс начинается в Киеве
Как и АТО, и Иловайск, и прочее
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Скорее всего источники эти в армии унтерменшии
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может Шойгу???)))
Он ведь тоже жить хочет....
А деньги с собой в ад не заберешь)
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Запретить въезд во все страны должностным лицам РФ, арестовать их зарубежные счета.

Обращение к лидерам всех государств, политических и общественных объединений, международных организаций, руководителям средств массовой информации, гражданам всех стран.

Обращаемся к вам с просьбой о расширении персональных санкционных списков Европейского Союза и США , путем включения в него должностных лиц государственной, верховной и региональных органов Российской власти: законодательной, исполнительной, судебной, умышленно и систематически нарушающих наши конституционные права и свободы, федеральные законы и нормы международного права, фактически осуществляющих геноцид граждан России, финансовую и военную интервенцию, несущую угрозу всему мировому сообществу. Ввести запрет на их въезд и членов их семей, в том числе с целью лечения, обучения и ведения бизнеса на территорию Стран Европейского Союза, США, других государств членов Организации Объединенных наций, произвести аресты их счетов, иных активов, недвижимости, размещенных на территории этих стран. А также прекратить поставку в Российскую Федерацию комплектующих для оборонной промышленности, приостановить совместные проекты в этом направлении.
Сегодня в России сложилась непростая ситуация, разрешить которую без вашего участия невозможно. Коррупция в нашей стране из разряда преступлений переросла в форму государственного управления, что не позволяет нам ее остановить в рамках российского законодательства. В условиях, когда на протяжении десятилетний Президент страны фактически самопровозглашается, а депутаты верхней и нижних палат назначаются, мы не можем реализовать свое конституционное право избирать и быть избранными. Преступники захватили законодательные, исполнительные, финансовые рычаги, суды, средства массовый информации, что позволяет им беспрепятственно и безнаказанно грабить напуганный репрессиями народ, присваивать принадлежащее ему имущество, включая природные ресурсы, от нашего имени принимать важные геополитические решения.Интегрированный в различные финансовые системы преступный капитал, имеющий Российские корни, способен и уже влияет на экономические и политические процессы в других странах.
Не исключаем, что у больших предприятий, инвесторов ваших стран существуют договоренности с представителями Российского преступного сообщества, устраивающие обе стороны, что в свою очередь препятствует включению главарей этой банды в санкционный список. Однако должны вас предупредить, за всеми этими договоренностями скрывается угроза не только для граждан России, чья участь вас, возможно, не беспокоит, но и угроза для всего мирового сообщества и вас лично.
Господа, хотелось бы наконец-то увидеть вашу согласованность, последовательность и принципиальность в вопросах оценки ситуации в России и действий, направленных на ликвидацию преступного клана, захватившего власть, напомним, в ядерной державе.
В связи с данным обращением готовы предоставить документальные доказательства системности совершаемых преступлений, дать объяснения и комментарии СМИ. ng-gazeta@yandex.ru
Appeal
to the leaders of all states,
political and public associations,
international organizations,
all media,
citizens of all countries.

Today in Russia there is a critical situation. One impossible to resolve without your participation. Corruption in our country from politicial and financial factions has developed into a form of dictatorial government, with no avenue to control it within the legal framework of Russian legislation. During the ten-year self-proclaimed Putin Presidency, deputies were appointed to the upper and lower chambers of the Federal Assembly, eliminating our constitutional right to elect and be elected. They have seized the legislative, executive, courts,
finanical, and media. This allows them to appropriate citizen property (including natural resources, which affects geopolitical decisions), to frighten and intimidate by repression, without impunity.

We ask you to expand the "personal sanctions lists" of the European Union and the United States against Russian citizens, by including officials of the state, supreme and regional bodies of the Russian government (legislative, executive, judicial) who deliberately and systematically violate our constitutional rights and freedoms. New dictatorial Federal Laws and norms of international law, are carrying out genocide of Russian citizens, using financial pressure and military intervention, that threatens the entire world community.

Propose to prohibit the entry, to all countries, of Russian Federation officials, and to arrest or examine their foreign accounts, other assets, and real estate located on the territory of these countries. To prohibit their and their family members entry, for the purpose of treatment, training and business in the territory of the European Union, the United States, other states of the United Nations; to stop the supply of components to the Russian Federation defense industry. Criminal capital, having Russian origin, is integrated into various world financial systems, which in turn influences economic and political processes in your countries.

No doubt large enterprises and investors in your countries have profitable agreements with representatives of the Russian criminal community, which may tend to exclude these from the sanctions list. However, you must be warned: these agreements conceal a threat not only for Russian citizens (remote from you), but the entire world community.
Finally gentlemen, we would like to see consistency and integrity in these crucial matters assessing the situation in Russia. Strong unilateral actions are needed to eliminate the criminal element that has seized political and financial control in a major nuclear world power.
With this appeal, we are ready/able to provide, to the media, documentary evidence, explanations and comments of the systemic nature of the crimes. Ng-gazeta@yandex.ru
https://www.change.org/p/главам-всех-государств-запретить-въезд-во-все-страны-должностным-лицам-рф-арестовать-их-зарубежные-счета?recruiter=42253214&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_petition
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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Три рази це забагато. Достатньо одного.
Солгавший раз, кто тебе поверит? (с)
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Не хотят пока америкосы агента путлера сдавать
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Будет ему трибунал, как каддафи и хусейну ...
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Пусть свою миссию выполнит, по развалу Немытой, никаких шуток здесь нет.
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Я путлера имел ввиду, никто так не справится с развалом россии как он...
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Сложно вас понять,то-ли путлера тайно любите, или не понимаете кто довел россию до мракобесия и сделал её страной-изгоем без будущего...
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Легко мене зрозуміти- "Спасение утопающих дело рук самих утопающих".
А допоможуть- лише подякуємо.
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Це не важливо агент чи коричний идиот.Нам то що з цого
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Кому нужны эти доказательства? Все все и так давно поняли.
Почему паРашка ещё существует?
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суду потрібні!!! а заява Тефта лише - зайве палєво "істочніків"!!! не має значення - чи то супутники розвідки, чи діючі кацапські чиновники!
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Скорее всего ,что пока не придумали как у вкрай офуевшей абизяны, отобрать гранату(виде ЯО), без риска "пораниться". Лоханулись , что сразу , после развала совка не отобрали. Та и ещё раньше лоханулись, когда у союза , после второй мировой не было ЯО. Уже тогда надо было развалить это людоедское образование...
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Сколь верёвочке не виться, а трибунал над преступниками состоится непременно. Там эти доказательства и будут предъявлены. Ведь страшно не само наказание, а понимание его неотвратимости и ожидание...
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Если бы эти доказательства были их уже давно бы предьявили. США бы не упустили возможность дожать Россию.А так только языком чешут уже три года....
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США никогда не торопятся. Поправку Джексона - Вэника принимали тоже не сразу...
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тим часом в Сирії рванули вантажівку з ихтамнетами. купа жмурів
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Бииингооо!!! Отлиииичная новость))))))) КАЖДЫЙ ПУТИНОИД ОБЯЗАН СДОХНУТЬ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ МАСШТАБОВ ВОРОВСТВА НАЦЛИДЕРА!!
Еще один раб коррупционеров разбросал свои кишки по просторам Сирии ради сечина, миллера, путина, ротенбергов, чайки, сердюкова. С такой радости грех коньячку не тяпнуть)))).

Минерам респект)))
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ждём ответа лошади-лаврова об очередном обновлении фотожопа в расеи, версия про восьмисот метровый перехватчик (обладающий ТТХ истребителя) под управлением лётчика Волошина, засечённый испанским диспетчером (по просьбе распятого мальчика) нам известна. Но она не кажется нам убедительной!
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Эти доказательства им слил сам ХВВ, что бы сохранить свой кАнал не раскрытым.
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Мда, дурдом) У нас есть доказательства, только мы вам их не покажем. Поверьте нам наслово. А так же я видел видео не помню на каком сайте, где чей то БУК куда то ехал. Что то уже такие тупые "доказательства" начинают надоедать. За три года только бла бла бла......
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в Гааге покажут дорогой....в Гааге)
Ты поп корна лутше купи)))
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какой дурдом? доказательства будут предоставлены в суде, когда уже не будет время полонием подчищять хвосты, запугивать или пристреливать источники и свидетелей! что тут не ясно? все логично! и кстати, учи законодательство! внушительная совокупность косвенных улик заменяет одну конкретную, так что рашке падать на дурочку не получиться! а то что раследование идет 3 года, и может идти еще 3 года это нормальная практика! ты знаешь сколько воспроизведений, экспертиз, оценок и т д им приходиться делать? это не твоя резинка на трусах, которую ты затянул и пошел! так что не тупи! а еще, люди месяцами с камерой в джунглях амазонки за зевком или случкой букашки охотятся, чтоб тебе в двух минутах показать! ну и много чего другого, а тебе надо чтоб пришел, увидел гору железок и ванговский итог выдал! смотри не сойди с ума, бедолага, вокруг дурдомов!
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Голландцы даже пробы грунта взяли с места откуда полетела ракета. Для Гааги нужны точные факты, это не Басманный суд.
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установка "Бук", а это 9К37М1, это не прибежать, с рогаткой, по воробьям, пострелять, сраные пиндосы, ведут свои игры. Елки, дайте фюзеляж, любая экспертиза, вам, скажет, какая это, была ракета. Этому Буку, по ТТХ, уже больше 40 лет. Нет слов, да развернуть установку "Бук", куча проблем. Есть ракета, есть останки от ракеты, что еще, вам, надо? икспеэрды, хреновы.
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титаренка-это у тебя что-то от учителя, или просто так базаришь?
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во-первых, Титаренко, это, украинская фамилия. А, во-вторых, тебе, наверное. знакомы, три буквы, вот туда, и отправляйся. Щасливої дороги!
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титаренка, а все таки под учителя косишь. ты из категории толковцев.
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Действительно вы правы --- есть части и самолета и трупов -- поляки так и говорят Россия завалила их Президента Качинского и высших чиновников Польши -- ну а детей убивать России не вновь -- школа Беслана в 2004 году -- 186 детей уничтожили россияне своих детей -- а уж чужих голландских им тем более не жаль . Фашисты бля .
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так экспертиза уже давно доказала, что это был Бук. чего еще надо?
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надо восстановить полностью картину крушения боинга, надо установить весь экипаж и нитку вплоть до главного приказчика и заказчика, часть ввоза-вывоза бука, маршрут до сантиметра и т д и т п. или в суд идти только с тем что это был бук? помоему надо установить весь список виноватых и происходящего в то дополнительное время а это сотни и тысячи экспертиз непростых на месяца затягивающихся, потом поиск доказательств, свидетелей, прочего- прочего
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а что тогда не раскрывает США?))) а может это КУБ был?)) В этой новости, конкретных фактов просто нет. Доказательства не раскрыты..
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Суд ознакомится с доказательствами в закрытом режиме, и этого будет вполне достаточно.
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Какая разница есть доки или нет, нет суда, который может судить страну, а руководство страны можно привлечь только в двух случаях: или завоевать эту страну или когда сама страна захочет выдать этих руководителей, а этого не будет никогда.
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Или отнять у этих руководителей все деньги в западных банках и пустить их без штанов.
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Давно пора вже поставити у цій справі крапку............... і назвати винних та притягнути їх до відповідальності............
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Ти краще, андруша смицький - бярьозовим дьогтем запасайся. Чи страждатимеш за скрєпи і вялячіє без дьогтю?
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Я конешно стисняюсь россказать, как меня мусора на курском вогзале развели на хх000ржубльов...за какую-то недорегистрацию Но я так хотела ДОМОЙ!!! И Я ДОМА!!!
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Скорей бы в этом вопросе хотя бы была бы поставлена точка. Пусть раша начнет отвечать по заслугам хотя бы начиная с этого вопроса. А присутствие в Украине рашистского бука уже доказывает что ихтамнеты полностью брешут.
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Испытано Супероружие против Московии-РФ (видео)
США не раскрывают имеющиеся доказательства участия российского "БУКа" в катастрофе MH 17, чтобы сохранить источники информации, - посол в РФ Теффт - Цензор.НЕТ 7143August 27th, 17:08
В Управлении военно-морских исследований США (ONR) заявили, что лабораторные испытания электромагнитного рельсотрона завершились, и после произведенных серьезных доработок его разработчики приступили к полигонным испытаниям этого сверхсовременного оружия.
Рельсотрон компании BAE Systems использует для стрельбы металлические кинетические (лишенные взрывчатого вещества) снаряды массой 16 килограммов. В настоящее время при выстреле снаряд летит со скоростью 2 000 метров в секунду (более 7 000 км/час).
https://www.youtube.com/watch?v=rjM7IUHPg78
Практически одновременно с сообщением об испытаниях, проведенных BAE Systems, поступила информация о том, что американская General Atomics готовится к не менее амбициозному испытанию, которое состоится все на том же полигоне "Дальгрен". Компания собирается протестировать особую версию рельсовой пушки - нового уменьшенного многоцелевого рельсотрона MMRRWS (Multimission Medium Range Railgun Weapon System - многоцелевая рельсотронная оружейная система средней дальности), который разрабатывается с 2007 года.
Данная модификация разрабатывается в качестве многоцелевого орудия для американского флота, которое можно будет использовать в том числе в качестве ПВО. Ключевая особенность MMRRWS заключается в возможности использования гиперзвуковых управляемых фугасных снарядов воздушного подрыва. С помощью таких боеприпасов корабли смогут осуществлять перехват вражеских крылатых ракет, а также поражать авиацию и пехоту противника (то есть в будущем рельсотрон сможет атаковать как неподвижные, так и движущиеся цели). Снаряды будут иметь эффективную поражающую дальность до 100 км (по версии Scout Warrior - до 180 км). Их начальная скорость полета составит свыше 6 000 км/ч.

Сравнительная характеристика

Рельсотроны. Мощная вещь и уже в 2018 будет установлена на эсминце. К 2020 на многих кораблях США. Стреляет на 180 км, в перспективе к 2025 на 400 км. Управляемые снаряды с титановыми шариками скоро будут сбивать в легкую не только ракеты, но и боеголовки. Стоимость одного выстрела управляемым снарядом 25 тыс баксов (противоракеты минимум миллион). Китай и Россия могут и не рыпаться. Но в большей степени поразили не возможности этой системы, которая совершенно нивелирует и обнуляет ржавые путинские ракеты (большинство из которых просто не взлетит), а стоимость всей программы. Внимание !!!! барабанная дробь!!! - это 1.5 млрд долларов за 10 лет. Ровно столько за сколько кадырка построил фонтан в Грозном.
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сука американцы годами думают давать или не давать джавелины европейской стране для защиты своей территории от врага, а эти юблюдки дали в руки пидаров-сепаров грозное оружие не долго раздумывая.. пусть теперь выгребают по полной
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Выходит что америкосам похер гибель стольких взрослых и детей да и источник известен,америкоские спутники наблюдения,так чего они кочерыжатся ведь хуйло на их доказательства забил большой и толстый а доказательство вины кацапии это повод надать Украине летальное и не летальное оружие что обамы и трампы с успехом нехотят делать ссылаясь на всякие мелочи в тг время как реально погибают наши воины на которых им тоже насрать.
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"Д.Теффт напомнил, что расследование голландской комиссии также подтвердило, что авиалайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который Россия предоставила сепаратистам "

Голландцы не утверждали, кто кому что предоставлял.
Касательно разведданных, так именно их неразглашение позволяет преступникам оставаться безнаказанными, когда перед цивилизованной нацией встает вопрос - представить в суд доказательства вины уголовников, или их утаить ради своей возможности заниматься тяжкой уголовщиной - шпионажем по всему миру, то выбирают сокрытие чужого преступления.
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американская отмашка голландцам - пора предъявлять иск
и лишнее подтверждение, что в российском генштабе завёлся крот
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША не раскрывают имеющиеся доказательства участия российского "БУКа" в катастрофе MH 17, чтобы сохранить источники информации, - посол в РФ Теффт
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