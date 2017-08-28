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 С начала суток зафиксировано 2 случая применения противником 82 мм минометов, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток российские наемники 10 раз открывали провокационный огонь по позициям сил АТО. Наши военные оружие в ответ не применяли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За сегодняшний день зафиксировано 2 случая открытия огня противником из минометов калибра 82 миллиметра.

На Донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, враг не прицельно выпустил одну мину 82-го калибра. Также в течение дня в районе промзоны несколько раз работали вражеские гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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На Приморском направлении ночью боевики применяли миномет на подступах к Красногоровке. Кроме того, под обстрелами наемников РФ трижды оказывались наши опорные пункты в окрестностях Водяного.
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я смотрю что у Нас штаб АТО плавно превратился со Штаба войны с русней - в Штаб статистики.
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