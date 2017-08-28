 С начала суток зафиксировано 2 случая применения противником 82 мм минометов, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За сегодняшний день зафиксировано 2 случая открытия огня противником из минометов калибра 82 миллиметра.
На Донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, враг не прицельно выпустил одну мину 82-го калибра. Также в течение дня в районе промзоны несколько раз работали вражеские гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На Приморском направлении ночью боевики применяли миномет на подступах к Красногоровке. Кроме того, под обстрелами наемников РФ трижды оказывались наши опорные пункты в окрестностях Водяного.
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