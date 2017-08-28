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 Начальник департамента полиции Будник, подозреваемый в получении взятки, вышел под залог, заплатив 128 тысяч

будник

Арестованный за взятку начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник вышел из Лукьяновского СИЗО под залог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТБ сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал Сергею Буднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 128 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал задержанного за взятку начальника Департамента полиции охраны генерала Будника с залогом 128 тыс. грн

Напомним, Будника и посредника задержали на взятке 22 августа.

Начальник ГСО кроме официальных платежей за физическую охрану требовал еще более 80 000 ежемесячно.

Смотрите также - На взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник, - Луценко. ФОТО
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Ну все бы удивились если бы он не вышел .... В Украине ,если говорить честно и откровенно творится беспредел ,которого не было никогда ранее ,народ Украины шайка барыг дорвавшихся до власти ценой сотен жизней героев,вообще за людей не считает.
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Чей Крым? Товарища Нептуна:

Открытия Керченского пролива ждут не менее сотни судов.

Арку моста только начали поднимать

Холодный штормовой ветер обрушится на Крым во вторник
Во вторник на полуострове ожидается усиление северного ветра, в связи с чем в Крыму объявлено штормовое предупреждение.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в Крыму и в городе Симферополе ожидается сильный северный ветер 15-20 м/с», - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

http://news.allcrimea.net/news/2017/8/28/holodnyi-shtormovoi-veter-obrushitsya-na-krym-vo-vtornik-87146/
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так ты дрессированный...\тогда ясно...\
вопросов больше нет...
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ну ось і казочці кінець. хто слухав-молодець.
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Налог на преступление, заплатил - гуляй...
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Кого следующего заставят покупать индульгенцию？
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По моему, давно пора заставить декларировать доходы тех, кто платит залог, если гражданское общество не пожелало поддержать Порошенко, когда он три раза обращался к Раде - весной, летом и осенью 2015 года, чтобы не отпускали под залог подозреваемых/пойманных в коррупции.
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так он на гос.службе и так должен декларировать, но почему-то уверен что НАПК не будет проверять его декларации даже после этого задержания, остальное всё сказки про "доброго" ПАПу, у него самая большая фракция в ВР и время уже показало, что принять нужное им решение в ВР они могут за минимальные сроки и с нарушением регламента
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Может всё дело в том, что петязаменители не хотят, чтобы "Петя" на этом очки заработал и начхать им на Украину? Что-то их призывов не было слышно в ответ на предложения Порошенко?
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Когда этих уе@ней-судей, люди начнут рвать на куски, вешать на фонарях, а я имею надежду шо это произойдет, не стоит думать о милосердии и ещё какой-то всепрощающей хрени...
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Он не выедет за границу ! Он останется здесь, выиграет суд, восстановится на работе и будет дальше бабки собирать, только более аккуратно . Зачем ему бежать за границу если здесь НИЧЕГО ему не будет ?
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Тільки що писав десь. Сепар сепару око не виклює
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А что в вр,не хотят отменить залог? Или помочь?
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Это "честнейший человек"... а все происходящее с ним "подстава и преследование".Подумаешь 100 кусков гривны на лопату взял тут некоторые десятки лямов зелени как мелочь воспринимают...
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Интересно , сколько денег под залог взяли за три года и сколько с извинениями вернули хозяевам?
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...Помер полтавський військовий, який пройшов Іловайськ та ДебальцевеНачальник департамента полиции Будник, подозреваемый в получении взятки, вышел под залог, заплатив 128 тысяч - Цензор.НЕТ 2253
Помер полтавський військовий, який пройшов Іловайськ та ДебальцевеСьогодні з харківського госпіталя, де лікарі боролися за життя бійця, повідомили, що Сергія не стало.Військовий Сергій Войтер був важко поранений 19 серпня під час бою. Отримав вогнепальне поранення грудної клітини під час бою в Бахмутівському напрямку, у селі Кримське.Командиру 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти молодшому сержанту Сергію Войтеру було 38. Родом з Полтавщини.Народився Сергій у Росії, служив у ГРУ (Головне розвідувальне управління). Переїхав із родиною до Лохвиці, що на Полтавщині. Пізніше отримав українське громадянство та пішов на війну контрактником. За час несення служби пройшов Іловайськ, Дебальцеве.
Віктор Карпенкоhttps://antikor.com.ua/articles/187760-pomer_poltavsjkij_vijsjkovij_jakij_projshov_ilovajsjk_ta_debaljtseve
...
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уплатил, чек получил - чистая совесть, чистые руки.....
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А идея с чеком просит внимания . Но чек значит, что эти бабки где-то оприходованы в ЗАКРОМАХ. А так хрен его знает куда они пошли.
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гы гы .перемога .жывемо по новому по шоколадному .
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Фактического главу Samsung приговорили к 5 годам тюрьмы
http://gagadget.com/business/28389-fakticheskij-glava-samsung-prigovoren-k-5-godam-tyurmyi-za-vzyatki/

В пятницу на заседании Центрального районного суда Сеула вынесен приговор, который на пять лет отправит за решётку фактического главу конгломерата Samsung - Ли Джэёна (Lee Jae-yong). Для Samsung - это серьёзный удар по менеджменту компании.

Ли Джэён обвиняется в непрямой даче взятки предыдущему Президенту Южной Кореи - Пак Кын Хе (Park Geunhye). Деньги получил фонд подруги Президента, и они же пошли на оплату услуг, полученных членами её семьи. Всего, как установлено в ходе расследования, на незаконное лоббирование интересов Samsung было потрачено чуть больше $40 млн. Главным обвиняемым в этом деле назван Ли Джэён. Прокуратура требовала осудить гражданина на 12 лет. Суд постановил поместить обвиняемого в тюрьму на 5 лет.
https://www.youtube.com/watch?v=jid5YRWrorU
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"Вышел под залог" -кто-бы сомневался, что так оно и будет.
Эти "залоги" в нищей стране олигархи себе придумали и записали, как "закон".
Альо нищий пенсионер или работяга, ты выйдешь под "залог" в 128 000 гривен со своими 1360 гривнями пенсии или с 1560 гивен своей зарплаты ? Позорище бла и этот бардак должен когда нибудь закончится.

Спистил 5 000 000 евро у украинского народа, заплатил 100 000 гривен "залога" и судьям 500 000 долларов, нанял самолёт и на Канары свой век доживать на яхте.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник департамента полиции Будник, подозреваемый в получении взятки, вышел под залог, заплатив 128 тысяч
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