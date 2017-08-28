 Начальник департамента полиции Будник, подозреваемый в получении взятки, вышел под залог, заплатив 128 тысяч

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТБ сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
Ранее Печерский районный суд Киева избрал Сергею Буднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 128 тысяч гривен.
Напомним, Будника и посредника задержали на взятке 22 августа.
Начальник ГСО кроме официальных платежей за физическую охрану требовал еще более 80 000 ежемесячно.
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Открытия Керченского пролива ждут не менее сотни судов.
Арку моста только начали поднимать
Холодный штормовой ветер обрушится на Крым во вторник
Во вторник на полуострове ожидается усиление северного ветра, в связи с чем в Крыму объявлено штормовое предупреждение.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в Крыму и в городе Симферополе ожидается сильный северный ветер 15-20 м/с», - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
http://news.allcrimea.net/news/2017/8/28/holodnyi-shtormovoi-veter-obrushitsya-na-krym-vo-vtornik-87146/
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Помер полтавський військовий, який пройшов Іловайськ та ДебальцевеСьогодні з харківського госпіталя, де лікарі боролися за життя бійця, повідомили, що Сергія не стало.Військовий Сергій Войтер був важко поранений 19 серпня під час бою. Отримав вогнепальне поранення грудної клітини під час бою в Бахмутівському напрямку, у селі Кримське.Командиру 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти молодшому сержанту Сергію Войтеру було 38. Родом з Полтавщини.Народився Сергій у Росії, служив у ГРУ (Головне розвідувальне управління). Переїхав із родиною до Лохвиці, що на Полтавщині. Пізніше отримав українське громадянство та пішов на війну контрактником. За час несення служби пройшов Іловайськ, Дебальцеве.
Віктор Карпенкоhttps://antikor.com.ua/articles/187760-pomer_poltavsjkij_vijsjkovij_jakij_projshov_ilovajsjk_ta_debaljtseve
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Фактического главу Samsung приговорили к 5 годам тюрьмы
http://gagadget.com/business/28389-fakticheskij-glava-samsung-prigovoren-k-5-godam-tyurmyi-za-vzyatki/
В пятницу на заседании Центрального районного суда Сеула вынесен приговор, который на пять лет отправит за решётку фактического главу конгломерата Samsung - Ли Джэёна (Lee Jae-yong). Для Samsung - это серьёзный удар по менеджменту компании.
Ли Джэён обвиняется в непрямой даче взятки предыдущему Президенту Южной Кореи - Пак Кын Хе (Park Geunhye). Деньги получил фонд подруги Президента, и они же пошли на оплату услуг, полученных членами её семьи. Всего, как установлено в ходе расследования, на незаконное лоббирование интересов Samsung было потрачено чуть больше $40 млн. Главным обвиняемым в этом деле назван Ли Джэён. Прокуратура требовала осудить гражданина на 12 лет. Суд постановил поместить обвиняемого в тюрьму на 5 лет.
https://www.youtube.com/watch?v=jid5YRWrorU
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Эти "залоги" в нищей стране олигархи себе придумали и записали, как "закон".
Альо нищий пенсионер или работяга, ты выйдешь под "залог" в 128 000 гривен со своими 1360 гривнями пенсии или с 1560 гивен своей зарплаты ? Позорище бла и этот бардак должен когда нибудь закончится.
Спистил 5 000 000 евро у украинского народа, заплатил 100 000 гривен "залога" и судьям 500 000 долларов, нанял самолёт и на Канары свой век доживать на яхте.
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