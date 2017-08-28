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 Политика Украины
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Все про:омбудсмен (297) Россия (72028) Лутковская (331) Клых (179)

 Лутковская просит российского омбудсмена установить местонахождение Станислава Клыха

клых карпюк

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой установить местонахождение политзаключенного украинца Станислава Клыха.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"На днях появилась информация о том, что гражданин Украины Станислав Клых, который отбывает наказание в Челябинской области, был переведен в больницу для прохождения обследования или лечения. В то же время ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медицинское учреждение был переведен Клых, с какой целью и на какой срок", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского заложника в РФ Клыха перевели из тюрьмы в больницу, - Новиков

В своем письме Лутковская просит российскую коллегу сообщить о местонахождении Станислава Клыха, причины его госпитализации, а также состояние его здоровья.
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у власти дебилы. Просить, помощи у страны, с которой воюешь.Лутковская, наверное, вообще не понимает, где живет.
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Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемёт,
Что смысл истории в конечном
в добротном действии одном -
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром!
Станислав Куняев,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛутковская просит российского омбудсмена установить местонахождение Станислава Клыха
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