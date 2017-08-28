 Лутковская просит российского омбудсмена установить местонахождение Станислава Клыха

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
"На днях появилась информация о том, что гражданин Украины Станислав Клых, который отбывает наказание в Челябинской области, был переведен в больницу для прохождения обследования или лечения. В то же время ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медицинское учреждение был переведен Клых, с какой целью и на какой срок", - говорится в сообщении.
В своем письме Лутковская просит российскую коллегу сообщить о местонахождении Станислава Клыха, причины его госпитализации, а также состояние его здоровья.
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Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемёт,
Что смысл истории в конечном
в добротном действии одном -
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром!
Станислав Куняев,
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