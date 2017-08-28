 Олигарх Дыминский не явился в полицию для проведения следственных действий, - спикер Нацполиции Тракало

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина" об этом заявил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"Сегодня гражданин Дыминский не явился, как и ни разу до этого, в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий", - рассказал Я.Тракало.
Он подчеркнул, что в настоящее время П.Дыминский пребывает в статусе свидетеля по делу.
Я.Тракало также отметил, что пока рано говорить о возможном объявлении П.Дыминского в розыск.
Ранее в понедельник адвокат П.Дыминского Николай Лысый в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" сказал, что не знает, когда его клиент намерен вернуться в Украину и пойдет ли после этого на допрос. "Говорить об этом можно будет тогда, когда у меня будет с ним связь", - добавил адвокат.
Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
1644 56
Материалы по теме: ДТП с Дыминским
"Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко. ВИДЕО(65)
Дыминский не явился на допрос по ДТП. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод, - Геращенко(89)
Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП(136)
Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET. ФОТО(347)
В деле о сметрельном ДТП будет проведена экспертиза ДНК(0)
Дыминский выставил на продажу "Карпаты"(12)
Главного тренера сборной Украины по футболу Маркевича не пустили на товарищеский матч «Карпаты» - «Москва»(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Понятно, что нашкодил и сбежал...
такое в любой стране бывает...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
политическийзачеркни...
Ответить
Ответить
а красывая какая...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Жаль только, что в отношении военной агрессии россосии против Украины ты всякую х...йню за кисельТВ и россосийскими чинушами повторяешь.
Ответить
Ответить
Ответить
аял - прямо кипятком...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
одни авакянские сраколизы типа питали надежду...))))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
объявить в розыск свидетеля?
Югик - "человек с образованием", он может!
Ответить
Ці ідіоти на днях заявлять,що він не в Україні,а не затримали його на кордоні,бо небуло інформації від МВС!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить