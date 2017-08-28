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 Олигарх Дыминский не явился в полицию для проведения следственных действий, - спикер Нацполиции Тракало

дтп дыминский

Бизнесмен Петр Дыминский не явился в понедельник в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий в деле о смертельном ДТП во Львовской области

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина" об этом заявил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Сегодня гражданин Дыминский не явился, как и ни разу до этого, в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий", - рассказал Я.Тракало.

Он подчеркнул, что в настоящее время П.Дыминский пребывает в статусе свидетеля по делу.

Я.Тракало также отметил, что пока рано говорить о возможном объявлении П.Дыминского в розыск.

Ранее в понедельник адвокат П.Дыминского Николай Лысый в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" сказал, что не знает, когда его клиент намерен вернуться в Украину и пойдет ли после этого на допрос. "Говорить об этом можно будет тогда, когда у меня будет с ним связь", - добавил адвокат.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Человек, берущий на себя ответственность, в момент ДТП за рулем не был. Управлял ли машиной Дыминский - пока не установлено", - Луценко. ВИДЕО

Напомним, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

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Изменить элементарно неголосовать за влоров алигархов и их выпердышей в парламент и титушню , поддержать Михо Саакашвили и он покажет где место этой воровской барыжной малине особенно еврейской !!!
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Может к Савченко вернуться? На неё тоже большие надежды возлагали...
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А что не так?
Понятно, что нашкодил и сбежал...
такое в любой стране бывает...
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Тільки в нормальних країнах подаються у біга, а наші - на курорти, і там несамовито страждають
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Цикаво, почему Дыминского называют олигархом, а напрыклад Шуфрича Шуфричем, а Порошенко президентом? Почему бы не писать - сын олигарха Шуфрича сбыв людыну. Или олигарх Порошенко поздоровыв кого-то очередного. Откуда така прискиплывисть к Дыминскому? Этническим происхождением не вышел шоле?
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С ним всё будет в порядке и ни за что он не ответит ,могу поспорить,власть барыг,воров и лжецов своих не сдаёт.
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о новая красавица появилась - кристина а вы наверное очень,очень красивы ?
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Вероятно вы считаете,что пан Дыминский отправится на нары? Или вы тут решили о моей красоте поговорить,ну чисто по теме статьи?
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мадам - где вы учились ? а то возник интерес - где Вас таки научили употреблять в сурьезной переписки это - "ну чисто по теме" - фи )) а на вопрос хотелось получить развернутый ответ - так шо жду))
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Повторяю свой вопрос для особо тупых, вы считаете,что пан Дыминский отправится на нары или мы будем обсуждать мою красоту и образование? Ну чисто по теме обсуждения!
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Ответа Вы не дождётесь,порохоботы они выполняют тут совсем другую функции они народ веселят.
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здравия всем. Кристина , пан для того и бежал быстро , что бы парится в Альпах. не приедет он без гарантий свободы.
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и ещё путин у неё между ног болтается...\это николаевский придурок...\
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он на встрече с избирателями....в Швейцарии......работает он, некогда ему в спортивную рыбалку играть.
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Думаю, что для укрывающихся необходимо арестовывать имущество.
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Бенефициара думаю всем выгодно вычислить, тем более, что теперь возникает повод...
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И часть имущества передавать потерпевшим.
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Ёжик, вот когда ты прав, то с тобой нельзя не согласиться.

Жаль только, что в отношении военной агрессии россосии против Украины ты всякую х...йню за кисельТВ и россосийскими чинушами повторяешь.
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Та да... Во времена ржущих взахлёб пИськандеров пободрее был.
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"пока рано говорить о возможном объявлении П.Дыминского в розыск" это отмашка .... "беги лола беги"....
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убежал старый ..ондон, а вот Шуфрич младший бегать не стал. По крайней мере хватило смелости остаться на месте ДТП
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"Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того - лучшую его часть. Пешеходы создали мир" (с) Ильф и Петров.
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да только поседнему конченому дебилу было непонятно, что он никуда не явится...
одни авакянские сраколизы типа питали надежду...))))))))))
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Антоха со Шкиряком уже вылетели за негодяем?
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Он десятого сентября наверное появится на польско-украинской границе
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А вы такие наивные,думали что явится? Может хватит дурака включать?
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и шо?
объявить в розыск свидетеля?
Югик - "человек с образованием", он может!
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А він хіба ще в Україні?
Ці ідіоти на днях заявлять,що він не в Україні,а не затримали його на кордоні,бо небуло інформації від МВС!!!
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Он не вернуться -уже ,а дело это ,спуститься на тормозах ,через время ..пошумят и на этом все закончиться
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОлигарх Дыминский не явился в полицию для проведения следственных действий, - спикер Нацполиции Тракало
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