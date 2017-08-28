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 Обвинительный акт против "прокурора-изменника", причастного к преследованию Умерова, направлен в суд, - прокуратура Крыма

умеров

Прокуратурой Автономной Республики Крым направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора, причастного к незаконному преследованию заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умерова И.Р.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым.

В сообщении отмечается: "Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым, который обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства, подтверждающие, что бывший прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, перешедший на службу в незаконно созданный орган так называемой "прокуратуры Республики Крым", предоставил представителям оккупационной власти помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе путем фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ильми Умерова.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

"Еще раз подчеркиваю неотвратимости наказания в отношении всех лиц, причастных к преследованиям граждан Украины на полуострове Крым. В частности, граждан, оставшись в Крыму продолжают бороться за независимость Украинского государства ", - отметил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов".

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В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

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Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход - предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.


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І - що???..................... Його вже заарештували?
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А те,що кожен колаборант та зрадник отримає своє.
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І тільки так...................... продажним ублюдкам - не уникнути гніву людського...
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а фамилию прокурора не называют в интересах "следствия " ? а , сцыкуны дырявые ?
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