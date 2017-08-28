 Обвинительный акт против "прокурора-изменника", причастного к преследованию Умерова, направлен в суд, - прокуратура Крыма

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым.
В сообщении отмечается: "Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора прокуратуры Автономной Республики Крым, который обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства, подтверждающие, что бывший прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, перешедший на службу в незаконно созданный орган так называемой "прокуратуры Республики Крым", предоставил представителям оккупационной власти помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе путем фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ильми Умерова.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
"Еще раз подчеркиваю неотвратимости наказания в отношении всех лиц, причастных к преследованиям граждан Украины на полуострове Крым. В частности, граждан, оставшись в Крыму продолжают бороться за независимость Украинского государства ", - отметил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов".
В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход - предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.
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