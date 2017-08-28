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 Политика Украины
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Все про:пенсионеры (626) пенсионная реформа (968) пенсия (1662) Министерство социальной политики (505)

 Повышение пенсий произойдет в октябре, если Рада в сентябре поддержит пенсионную реформу, - Минсоцполитики

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В случае поддержки Верховной Радой пенсионной реформы в сентябре украинцы смогут получить пересчитанную пенсию уже в октябре.

Об этом заявил в эфире "112 Украина" замглавы Минсоцполитики Николай Шамбор, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шамбора, парламент может проголосовать за пенсионную реформу в первой половине сентября. В случае поддержки законопроекта во втором чтении сразу после возвращения Верховной Рады с каникул пенсионная реформа может заработать на практике уже на следующий месяц.

"Если голосование пройдет в первой половине сентября, то мы приложим все усилия, чтобы пенсионный фонд уже в октябре выплатил новые суммы. Мы не делаем из этого критический момент. Если будет сделано позже, то перерасчет тоже может быть в октябре, хоть и позже, с доплатой за прошедшее время", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать", - Гройсман

Чиновник также подтвердил, что деньги на реализацию пенсионной реформы есть, а в том случае, если Верховная Рада не соберет нужное количество голосов, средства будут направлены для закрытия "дыры" в пенсионном фонде.

"Если каким-то образом закон вообще не примут, то средства будут идти на погашение дефицита пенсионного фонда. Правительство заинтересовано в том, чтобы средства пошли на повышение пенсий", - добавил Шамбор.

Также читайте: "На сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - замглавы ПФУ Машкин

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект о пенсионной реформе еще в мае. После этого документ был направлен в профильный комитет Верховной Рады.
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Арестованный за взятку начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник вышел из Лукьяновского следственного изолятора (СИЗО) под залог. Об этом сообщает "Громадське".Отмечено, что Печерский районный суд Киева избрал Сергею Буднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 128 тыс. гривен.Как известно, Будника и посредника задержали на взятке 22 августа. Начальник ГСО кроме официальных платежей за физическую охрану требовал еще более 80 000 ежемесячно.Начальника полиции охраны Будника выпустили под залог | РБК Украина
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Повышение пенсий произойдет в октябре, если Рада в сентябре поддержит пенсионную реформу

Депутаты вы подумайте к чему приведет сама пенсионная реформа украинцев, а повышения пенсий и без реформ может быть.
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Ах как Грося хорошо пенсионеров подписал за пенсионную реформу)))
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О, дааа, в Раде прям сидят и сутками о народе думают. Пока жопы свои притащат после лета, пока прокапаются, пока раздуплятся, а там и Новый Год... может к весне реформируют...
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Любое "повышение" от однотуровой власти обернется грабежом беднейших слоев населения Украины... В деталях разбираться не обязательно... потеря времени...
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Индексация и так прописана в законе.Просто на него положили..
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Зараз влада,пiсля Мальдив та Канар,откопает весь свой арсенал шантажа,вiд Веницианских комиссий,до заключений Бальцеровичей,та требований МВФ
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((( так на сегодня все - поехал я домой - скучно с вами - одно и то же - и одни и те же - а дома макароны))))
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Макасины у тебя дома,та мараканы.Бувай здоров индеец.Привет скво
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а что это за шантаж?
если примут - тогда индексируем??? а если нет? а себе????
в законе прописана индексация и по старому пенсионному закону - раз, и второе - индексация не привязана к вашим хотелка или нестоялкам!!!
а если не примут мед реформу - вы что обидитесь и закроете все больницы-поликлиники??
задолбали!
вот правы ФБР - никогда не ведитесь на шантаж - ибо будете платить каждый раз все больше и больше!!!
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Вот расчитывать на года нех уже посчитали нужно жить сотку а деньги грязь
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Потребительскую корзину придумали барыги, чтобы выбрасывать в неё объедки со своего стола.

"Во главе государства должны стоять люди, не обремененные большим капиталом. Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе"

Народ! Не голосуйте больше за барыг и их прихвостней. Иначе некогда не выберемся с этой нищеты ...
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сегодняшним пенсионерам заплатят из пенсий следующих поколений))) Временщики уже сделали выбор в пользу прошлого для своего настоящего. Все кто проголосует за них на выборах не из когорты обезумевших с голодухи пенсов, - клинический долбоёб.
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Так называемое
"повышение" минимальной зарплаты ударило по наиболее работоспособной,
квалифицированной части населения, зарплата которой, в отличие от чиновников,
не привязана к минимальной зарплате. Это еще шаг к дальнейшей стагнации
экономики.
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они кейнсианцы, хотя судя по всему до конца не понимают, что это такое)))
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Повышение пенсий как коммунизм- несбыточная мечта.
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Это неприкрытый шантаж, если есть деньги то повышайте и не делайте виноватыми депутатов в случае непринятия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение пенсий произойдет в октябре, если Рада в сентябре поддержит пенсионную реформу, - Минсоцполитики
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