 Повышение пенсий произойдет в октябре, если Рада в сентябре поддержит пенсионную реформу, - Минсоцполитики

Об этом заявил в эфире "112 Украина" замглавы Минсоцполитики Николай Шамбор, передает Цензор.НЕТ.
По словам Шамбора, парламент может проголосовать за пенсионную реформу в первой половине сентября. В случае поддержки законопроекта во втором чтении сразу после возвращения Верховной Рады с каникул пенсионная реформа может заработать на практике уже на следующий месяц.
"Если голосование пройдет в первой половине сентября, то мы приложим все усилия, чтобы пенсионный фонд уже в октябре выплатил новые суммы. Мы не делаем из этого критический момент. Если будет сделано позже, то перерасчет тоже может быть в октябре, хоть и позже, с доплатой за прошедшее время", - заявил он.
Чиновник также подтвердил, что деньги на реализацию пенсионной реформы есть, а в том случае, если Верховная Рада не соберет нужное количество голосов, средства будут направлены для закрытия "дыры" в пенсионном фонде.
"Если каким-то образом закон вообще не примут, то средства будут идти на погашение дефицита пенсионного фонда. Правительство заинтересовано в том, чтобы средства пошли на повышение пенсий", - добавил Шамбор.
Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект о пенсионной реформе еще в мае. После этого документ был направлен в профильный комитет Верховной Рады.
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Осенью в Раде будут идти два процесса: подготовка к президентским выборам и попытка очередной имплементации Минских договоренностей, - Семенуха(54)
Пенсионная реформа, думаю, будет принята, а медицинская - не уверен. По реформе образования не ясно, как себя поведут мажоритарщики, - Лапин о предстоящей сессии Рады(35)
"В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать", - Гройсман(211)
Благодаря детенизации уже осенью мы сможем поднять пенсии в Украине, - Порошенко(199)
"И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко(78)
Пересмотр размера пенсий по инвалидности является приоритетной задачей правительства, - Рева(70)
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Депутаты вы подумайте к чему приведет сама пенсионная реформа украинцев, а повышения пенсий и без реформ может быть.
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если примут - тогда индексируем??? а если нет? а себе????
в законе прописана индексация и по старому пенсионному закону - раз, и второе - индексация не привязана к вашим хотелка или нестоялкам!!!
а если не примут мед реформу - вы что обидитесь и закроете все больницы-поликлиники??
задолбали!
вот правы ФБР - никогда не ведитесь на шантаж - ибо будете платить каждый раз все больше и больше!!!
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"Во главе государства должны стоять люди, не обремененные большим капиталом. Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе"
Народ! Не голосуйте больше за барыг и их прихвостней. Иначе некогда не выберемся с этой нищеты ...
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"повышение" минимальной зарплаты ударило по наиболее работоспособной,
квалифицированной части населения, зарплата которой, в отличие от чиновников,
не привязана к минимальной зарплате. Это еще шаг к дальнейшей стагнации
экономики.
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