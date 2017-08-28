 Консул в Минске заявил, что пропавшего в Беларуси Павла Гриба нет среди задержанных или арестованных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" рассказал корреспондент белорусского "Радио Свобода" Валерий Калиновский, пообщавшийся с украинским консулом в Минске Александром Новоселовым.
По его словам, украинское консульство в течение дня пыталось установить местонахождение пропавшего украинца. На данный момент в диппредставительстве лишь подтверждают, что Гриба нет среди лиц, пребывающих в следственных изоляторах.
"Украинский консул в Минске, с которым мы только общались, Александр Новоселов, сообщил "Радио Свобода", что он этим вопросом занимается уже целый день, у него нет точной информации, где находится этот парень. В правоохранительных органах ему сообщили, что среди задержанных или арестованных в СИЗО МВД Беларуси такого гражданина нет", - заявил Калиновский.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
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Там ищите !
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страна с 20 бал.свободы "спасает" Крым от страны с 61 бал.,и в итоге в Крыму свободы 9 бал
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Крым выделили отдельно из-за ужасного уровня свобод, но его не относили к РФ.
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Лукашист, помолчал бы...
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а как литвины поднимутся против пидараса луки и хуйла.
фсб будет так же отстреливать..
по этой причине , расию надо расколоть на губернии ..уничтожить как пидерацию
а лукашенсковских Литвинов сжигать в хатах.
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кинднепинг-стопудово!!!Будут дёргать отца..шантажировать...ставить на Гоп Стоп..вербовать...печалька однако...
Но вот нехрен таскаться за девками в белую Срусь!!!
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Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемёт,
Что смысл истории в конечном
в добротном действии одном -
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром!
Станислав Куняев,
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