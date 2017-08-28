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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Беларусь (2702) задержание (6156) похищение (1284) ФСБ (1203)

 Консул в Минске заявил, что пропавшего в Беларуси Павла Гриба нет среди задержанных или арестованных

павел гриб

Пропавшего в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба нет среди задержанных или арестованных в белорусских следственных изоляторах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" рассказал корреспондент белорусского "Радио Свобода" Валерий Калиновский, пообщавшийся с украинским консулом в Минске Александром Новоселовым.

Читайте также: Посольство Украины направило МИД Беларуси ноту с целью выяснить местонахождение пропавшего Павла Гриба: "Консул держит этот вопрос на контроле"

По его словам, украинское консульство в течение дня пыталось установить местонахождение пропавшего украинца. На данный момент в диппредставительстве лишь подтверждают, что Гриба нет среди лиц, пребывающих в следственных изоляторах.

"Украинский консул в Минске, с которым мы только общались, Александр Новоселов, сообщил "Радио Свобода", что он этим вопросом занимается уже целый день, у него нет точной информации, где находится этот парень. В правоохранительных органах ему сообщили, что среди задержанных или арестованных в СИЗО МВД Беларуси такого гражданина нет", - заявил Калиновский.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
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Рашистской Педерации они уже давно его выдали !
Там ищите !
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Скорее всего, закрыв глаза - а мы ниче...бацька двуличный..
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/// наглядно показан абсурд пропаганды РФ:

страна с 20 бал.свободы "спасает" Крым от страны с 61 бал.,и в итоге в Крыму свободы 9 бал
Консул в Минске заявил, что пропавшего в Беларуси Павла Гриба нет среди задержанных или арестованных - Цензор.НЕТ 3260
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п.с. фейк: "Freedom House признал Крым российским".
Крым выделили отдельно из-за ужасного уровня свобод, но его не относили к РФ.
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Неужели не подумалось, что Беларусь полна фсбешниками???
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ясен хрен, его похитили и спокойно перевезли через
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Горілка і жінки до добра не доводять............
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Надо девушку поспрашивать, консулы во время хм-хм рядом не стояли.
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Может так получиться что после таких новостей и беларусы начнут спрашивать у девушек на территории Украины Это плохие шутки.
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У парня безвиз, может уже на теплом море с избранницей загорает. В истории описывался подобный случай(Ромэо и Джульета)
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Гончар, Захаренко и Козловский тоже на море отдыхают?
Лукашист, помолчал бы...
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Какой истории? У вас ФСБ берет кого хочет, вьі придаток русского мира.
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Это у вас ФСБ отстреливает кого хочет и где хочет(могу примеры привести, если надо).
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это пока в Беларуси литвинов не хуячат ..пока..
а как литвины поднимутся против пидараса луки и хуйла.
фсб будет так же отстреливать..
по этой причине , расию надо расколоть на губернии ..уничтожить как пидерацию
а лукашенсковских Литвинов сжигать в хатах.
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А кацапи зловтішаються,мовляв випив,загуляв...
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Уж четвертый год идет война, а многие воспринимают кацапа как обычного человека. Это есть большое и опасное заблуждение.
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Лишь парню не укоротили жизни и тело не подбросили в какой сарай или овраг. А потом сделали вид: * А кто это сделал?*
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хапнули молодого парня и скорее всего признаться в єтом они не смогут. выжмут поиздеваются и...
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Вывезли в рашу для очередного *показательного* для ватников суда. Но! После___Посольство Украины в Беларуси направило ноту МИД Беларуси с целью выяснить, где находится Павел ...*___уже не получиться.Или они совсем конченные.если суд над ним начнут. Лишь бы не убили парня
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он хотел девушку! в Украине не получилось найти.
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Может он просто сбежал от таких "родителей"?
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пацану 19 лет. Смысл, его хватать спецслужбам кацапов? Папа офицер запаса. Если еще после военной кафедры, то вообще цирк. Что он может знать? Или загулял и или грохнули по уголовке, а тело найти не могут.
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Их там нет - яво там нет - нет человека - нет проблеми... Шукай вітра в полі!
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С бацькиной Белорусью надо быть предельно внимательным и осторожным, многие уже забыли о похищении и пропаже активистов, о участии бацькиных ушлепков в разгоне бастующих шахтеров в Казахстане.
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я б уже будучи президентом выслал бы группу 007 за скальпом....
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Не хер только рассказывать да показывать,что у нас ССО, та еще спец.войска,спец.службы.Показывать их подготовку и тренировку.Пора показывать народу результат. А глядя ,как жестко действует кацапня, давать жесткий и адекватный ответ. Половина чмошников нагадивших в Украине,да и не только их - живут поживают и лыха не знают. А хотелось бы,что бы одна половина была здесь,на скамье подсудимых,а другая уже давала показания Божьему Суду.
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что-то эта история как-то не продумана что ли...
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"Офицер обратил внимание, что, когда сам после исчезновения сына выезжал в Белоруссию, никаких эксцессов с ним не случилось"...

кинднепинг-стопудово!!!Будут дёргать отца..шантажировать...ставить на Гоп Стоп..вербовать...печалька однако...
Но вот нехрен таскаться за девками в белую Срусь!!!
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Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемёт,
Что смысл истории в конечном
в добротном действии одном -
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром!
Станислав Куняев,
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Какого он туда поперся? Неужели не понятно, что это с рашей почти одно государство?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсул в Минске заявил, что пропавшего в Беларуси Павла Гриба нет среди задержанных или арестованных
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