 Из-за ремонта на Лыбидской площади будет частично ограничено движение транспорта, - "Киевавтодор"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Киевавтодора" в Фейсбук.
"С 10.00. 29.08.2017 в 24.09.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на путепроводе на Лыбидской площади будет частично ограничено движения транспорта", - говорится в сообщении.
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Такая же ситуация на Одесской трассе.... СЛОВ НЕТ ЦЕНЗУРНЫХ! РАБОТНИКИ ХЕРОВЫ!
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