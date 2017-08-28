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 Киевские новости, Авто
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Все про:дороги (1791) Киев (17994) ремонт (830) Киевавтодор (71)

 Из-за ремонта на Лыбидской площади будет частично ограничено движение транспорта, - "Киевавтодор"

киевавтодор

В Киеве в связи с ремонтом путепровода на месяц будет частично ограничено движение транспорта на Лыбидской площади.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Киевавтодора" в Фейсбук.

"С 10.00. 29.08.2017 в 24.09.2017 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на путепроводе на Лыбидской площади будет частично ограничено движения транспорта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году "Киевавтодор" планирует отремонтировать 300 км дорог
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Я про Дружбы Народов 2 человека ковыряются лопатами , остальные 5 стоят. Техника не работает... Зато дорога перекрыта. И так уже полтора месяца... твари.
Такая же ситуация на Одесской трассе.... СЛОВ НЕТ ЦЕНЗУРНЫХ! РАБОТНИКИ ХЕРОВЫ!
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Закрывают Южный мост, Лыбедскую - чем вы летом занимались, когда город пустой был?
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Видел конечно, три калеки Бажана делали, два месяца. А вот сейчас люди в город вернутся, и эти дармоеды перекроют ключевые развязки. Ремонт конечно будут делать днем.
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Так. Там професійно працюють- моя фірма на Бажана, а машини по всьому місту їздять. Знаю, за що кажу- такого обсягу ремонту доріг в Києві не було ніколи!
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да где он был "пустим" летом проехать нельзя было!
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Так пора відпусток була ж, кому там до ремонтів доріг було.
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а как заставить этих сытых работяг работать ночью и создавать при этом минимум неудобства жителям города.....
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИз-за ремонта на Лыбидской площади будет частично ограничено движение транспорта, - "Киевавтодор"
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