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 Политика Украины, Общество
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Все про:сайт (243) Гройсман (3323) реформы (2778) госслужащие (203)

 Портал вакансий на госслужбе запущен в рамках админреформы

госслужба

Кабинет министров Украины в рамках проведения административной реформы начал тестирование большого портала вакансий в органах власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

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Сайт размещен по адресу www.career.gov.ua и в настоящее время работает с перебоями. На нем выкладываются вакансии, которые необходимо заполнить в рамках реформы десяти министерств за деньги Евросоюза.

Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил о том, что в Украине началась реформа десяти министерств.

"И уже этой осенью в обновленной структуре мы откроем до 1000 вакансий", - сообщил премьер-министр.

18 августа Кабинет министров утвердил ряд нормативных актов, которые открывают следующий этап реформы государственного управления. В частности, в рамках реформы госслужбы правительство начинает открытый конкурс на новые должности в десяти пилотных министерствах, а также в Секретариате Кабмина, Нацгосслужбе, Национальном агентстве электронного управления. На реформу госуправления в Украине Европейский Союз выделяет 100 млн евро.

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Дори і Лори - вперьод!
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И ещё + 1000 коррупционеров. Не те вакансии, Грося, не те ...
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Главное требование для чиновников знание Украинского языка подтверждённое ВУЗовской бумажкой с минимальной оценкой сдачи экзамена на 10 баллов.
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А також проспівати пісню УПА, зігонути і знати день народження Степана Бандери. Інакше не приймуть.
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на сайт заходили? Условия подачи заявок смотрели?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПортал вакансий на госслужбе запущен в рамках админреформы
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