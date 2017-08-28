 Портал вакансий на госслужбе запущен в рамках админреформы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Сайт размещен по адресу www.career.gov.ua и в настоящее время работает с перебоями. На нем выкладываются вакансии, которые необходимо заполнить в рамках реформы десяти министерств за деньги Евросоюза.
Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил о том, что в Украине началась реформа десяти министерств.
"И уже этой осенью в обновленной структуре мы откроем до 1000 вакансий", - сообщил премьер-министр.
18 августа Кабинет министров утвердил ряд нормативных актов, которые открывают следующий этап реформы государственного управления. В частности, в рамках реформы госслужбы правительство начинает открытый конкурс на новые должности в десяти пилотных министерствах, а также в Секретариате Кабмина, Нацгосслужбе, Национальном агентстве электронного управления. На реформу госуправления в Украине Европейский Союз выделяет 100 млн евро.
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