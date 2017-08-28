 Нас не устраивает ситуация, когда после отъезда инспекторов ОБСЕ всю ночь идут обстрелы, - Порошенко

Об этом он сказал на открытии школы в Покровске во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я недавно вернулся из Счастья и Станицы Луганской, где мы скоординировали деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ, потому что нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9 утра, в 6 часов вечера уехали, а всю ночь обстреливают", - сказал глава государства.
В то же время он заверил, что целью Украины является установление мира на Донбассе, и Киев шаг за шагом делает все возможное для этого.
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