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 Политика Украины
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Все про:мониторинг (136) ОБСЕ (2778) Порошенко (13645) Донбасс (15879)

 Нас не устраивает ситуация, когда после отъезда инспекторов ОБСЕ всю ночь идут обстрелы, - Порошенко

обсе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренностей в вопросе координации деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом он сказал на открытии школы в Покровске во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я недавно вернулся из Счастья и Станицы Луганской, где мы скоординировали деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ, потому что нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9 утра, в 6 часов вечера уехали, а всю ночь обстреливают", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СММ ОБСЕ в Украине Апакан настаивает на применении строгих мер к нарушителям перемирия на Донбассе

В то же время он заверил, что целью Украины является установление мира на Донбассе, и Киев шаг за шагом делает все возможное для этого.


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Да отъезжают они конкретно - видать хорошие у них "колеса"...
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Петя,объявляй очередное перемирие,только придумай название.
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Ну вот так твои минские и работают - уже 3 года.., а что только доложили?
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больше односторонних перемирий объявляй.. брехун офшорный!
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А ночью они, наверное, в ресторане чалятся, а там громкая музыка ......
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Следует внимательно смотреть на инспекторский состав ОБСЕ. Среди них полно всяких мини Йобиков, Додонов и просто штатных ФСБэшников
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Президент Украины Пётр Порошенко является владельцем 76 компаний в Украине.
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Рошена - точно это все устраивает. А что - товарооборот с мордором растет и поступления в панамские оффшоры тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНас не устраивает ситуация, когда после отъезда инспекторов ОБСЕ всю ночь идут обстрелы, - Порошенко
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