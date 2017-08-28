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 Политика Украины
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Все про:Газ (8799) Порошенко (13645) энергосбережение (138) Авдеевка (1645)

 Авдеевка в ближайшее время перестанет зависеть от поставок газа с оккупированных территорий Донбасса, - Порошенко

порошенко

Авдеевка уже не зависит от энергоснабжения с временно оккупированных территорий и в ближайшее время избавится от такой зависимости в вопросе газоснабжения.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моему поручению были сделаны инвестиционные проекты, и на сегодняшний день Авдеевка не зависит от энергоснабжения с оккупированной территории. А теперь поставили задачу, чтобы то же самое было и с газообеспечением", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школы Авдеевки готовы к 1 сентября, - Ирина Геращенко

Президент уверил, что держит этот вопрос на контроле и пообещал, что в ближайшее время такая задача будет выполнена.


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"По моему поручению" ________ а ты каким боком до ахметовского коксохима?????
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Так бизнес-партнер же)))) в наследство от яныка достался.
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Я не прихильник критики Президента. Якого вибрали, з тим і живемо (не марсіани ж біля урн в кабінках стояли). Але мені ріже слух: "моя армія", "моя країна" , " я дав, зробив, сказав..."і т.д.
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Только представьте на миг, что будет, если власть перестанут критиковать. Где и с чем будете вы и ваши дети? Власть критикуют в любой цивилизованной стране, это догма. Вот тогда вы услышите не "моя страна", а еще и "моя Лидия Севастьянова"....
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Я теж за критику, але ЗДОРОВУ критику. А клеяти ярлики в стилі "баригашекаладнік" це не критика. Це трохи по-іншому зветься.
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Барига Шакаладнік це не критика,це правда.Президент не повинен мати бізнес,так записано у Констітуції України.
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Він Гарант,він повинен її блюсти,і так,я Констітуцію не порушую.
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тобто якщо припустимо якійсь пересічний українець порушує Конституцію - це виправдання для гаранта Конституції?
пля, де вас таких мінстець знаходить?
і до речі, список порушень Конституції злим кротом - у студію! пліз.
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А кто определяет здоровая она или нет? Вам не нравится стиль "баригашекаладнік"? Ну может потому, что своими действиями этот человек его себе заработал? Вы на улице бываете? Среди людей? Вы слышите, что говорят о власти? Это ужас. Уровень ненависти зашкаливает. Расскажите там о здоровой критике.
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А яку владу любили? Вже при владі були всіх кольорів, і не по одному разу. Щось не пам'ятаю зізнань в любові до жодної. Було і добре, і погане. Але, погодьтеся, що ще жоден Президент не приймав країну у війні. І тільки попередній покликав цю війну, а сам накивав п'ятами. Всі інші Президенти живуть в Україні.
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Так власть не для любви и выбирают. И президентов для войны тоже не выбирают. Война тоже не выбирает под какого президента ей начаться. Не нужно прикрываться войной. Не можешь? На выход! Слишком жирно каждые пять лет кому-то страну на разграбление отдавать.
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Трішечки гіркого гумору. Можна? Я про грабування вже починаю жартувати. Хто не прийде до влади - вор! Крадуть і крадуть. Значить є що красти, а ми плачемо: бідні ми бідні.
Нас не добити!!! Єднаймося! І все в нас буде добре. Чи не так?
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З однієї сторони це стандартні ярлики ольгінських із запоребрика ну а з іншої,автоматична відповідь ось таким всяким кацахолам,Сашам Крестам та іншим тролям,які тут під кожною новиною про владу,сорочку на собі рвуть вихваляючи їх,ну у хлопців заробітки,нічого не вдієш)Та і взагалі,на цензорі майже не існує здорової критики,але ми ростемо)
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Саме так і каже людина, що відповідає за сказане. Не завжди виходить зробити обіцяне, а от відповісти за обіцяне- завжди.
Так він говорив, коли займався бізнесом- так каже і зараз. Нічого поганого в цьому не бачу.
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А ну цить,а то вас зараз запишуть у пяту колону кремля
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Опять бухая морда все себе приписывает,все уже знают что и Солнце восходит по поручению Барыги Будковича Открывалкина.
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"Авдіївка найближчим часом перестане залежати від поставок газу з окупованих територій Донбасу"

визволяти гнати окупантів ніхто не збирається?
Закріплюють потихеньку нові кордони...
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Скільки Воїнів та мирних мешканців України ти готов за це покласти? Особисто ти!
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а скільки кілометрів території України та скільки мільйонів українців ти готовий віддати хуйлу? Особисто ти?
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а визволення їх шляхом санкцій та руками західних "партнерів" - казочка від діда Панаса для розумово відсталих.
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Так чому Баріга віддав мільони громадян України у заручники Ху"лу?
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Бо ми слабкі тоді були. Зараз- трохи сильніші, але все одно слабкі проти армії хУЙЛА.
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А шо у нас війна з армією Ху"ла? Чому про це офіційно не заявлено,чому не розторгнуті Діп Відносини,чому не закриті кордоні,чому йде торгівля?
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А що, ти не знаєш, кто для України агресор? Ти взагалі- українець чи що?
Горіть у пеклі, москалі!
Це я і для таких, як ти, пишу кожного ранку- аби ти чітко пам'ятав свого ворога!
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Я знаю,тільки є така Українська приказка--"лайка в боці не болить",і то шо ти клянеш москалів,їм по цимбалах.Агресор повинен бути названий офіційно,розрив діп відношень і закриття кордону.Міхо у Грузії так і вчинив.
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Знову не почув... Це ТОБІ та тобі подібним в першу чергу говориться!!!
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Мені твої слова,до дупи,ти ніхто,платний троль.Президент повинен назвати агресора,та розірвати з ним стосунки.
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нехай пецья офіційно і назве козломордію агресором. А то він це робить тільки у своїх спічах.
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під час війни перемагає не той, хто сильніший, перемагає той, хто більше ненавидить. чекаладник зробив усе, щоб притлумити ненависть до кацапів, він навіть війну війною офіційно не назвав.
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Ненависть ніколи і нікого не перемагала. Запам'ятай це раз і назавжди. Перемагає лише холодний розрахунок.
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Холодний розрахунок - то інструмент воїна(який до речі - люто ненавидить), а в народі має панувати всепоглинаюча ненависть.
Ти зі своєю східною філософією(яка ні японцям ні китайцям не допомогла ні фіга у війнах з європейцями) зовсім схибнувся.
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бо саша крест не хоче втрачати жодного солдата. Правда солдати і так гинуть - під час перемирр'я від чеколадного навіть більше, бо отвєтку давати не можуть.
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Саша Крест
Скільки Воїнів та мирних мешканців України ти готов за це покласти? Особисто ти!
28.08.2017 17:18
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Не льсти себе. Твоя звездная болЕзнь для Цензора не новость.
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відповідаю - на відміну від нашого начгенштабу та його начальника - рівно стільки скільки треба для перемоги і жодним більше.
писи. Не факт, шо ми під час мєнського договарняка не поклали вже більше.
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Скільки саме? Факт, що поклали менше, ніж до Мінську у гарячій фазі.
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Мінскі домовленності Ху"ло писав на коліні,а коли підписував погладив у себе між ніг кудряву голову Бариги.
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Ти пишеш зі східців військомату?
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а там в першу чергу твоє місце - йди визволяй свою малу Батьківщину.
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Мускорта, мені той донбас і на фіг не всрався.
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коли тут буде Мускорта - звернешся до нього, дурачок.
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і до речі - ти мені в Ураїні теж на фік не всрався, лугандон.
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судячі по тривалій паузі - воно вже побігло жалітись до адміна.
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А шо робити у військоматі,коли війни немає?Барига казав і каже шо в нас АТО,а цим повинні мусара займатися.
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Син президента України Петра Порошенка Олексій виграв грант на поїздку в Сінгапур, яка фінансуватиметься з державного бюджету, передає Ukr.Media. "Звичайно потрібно вдосконалюватися, але є питання, наприклад: серед кого був конкурс?" - цікавиться Митя Чпонько. )

Перший секретар слов'янського міськкому КПУ Анатолій Хмельовий ДНР, який співпрацював з російськими бойовиками Стрєлкова навесні 2014 року і разом з ними втік в ОРДЛО після звільнення Слов'янська, до сих пір отримує українську пенсію , причому, пенсію не просту, а дуже велику.
Хмільовий в 1994-2002 був народним депутатом від КПУ і тепер має право на депутатську пенсію. Розмір цієї пенсії - близько 15 тисяч грн. Ттаким чином за 2014-2017 Україна заплатила терористу близько півмільйона гривень.
Пенсійний фонд, відмовивися давати інформацію по терористу.
https://bbcccnn.com.ua/ukrayina/terroryst-y-drug-gyrkyna-kotoryj-yavlyaetsya-vtorym-sekretarem-kompartyy-dnr-poluchaet-ogromnuyu-ukraynskuyu-pensyyu-kazanskyj/
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112.ua‏ @news112ua 2 хв.2 хвилини тому

В Славянске протестующие подожгли шины из-за отказа уволить учителя, осужденного за сепаратизм
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвдеевка в ближайшее время перестанет зависеть от поставок газа с оккупированных территорий Донбасса, - Порошенко
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