 Авдеевка в ближайшее время перестанет зависеть от поставок газа с оккупированных территорий Донбасса, - Порошенко

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По моему поручению были сделаны инвестиционные проекты, и на сегодняшний день Авдеевка не зависит от энергоснабжения с оккупированной территории. А теперь поставили задачу, чтобы то же самое было и с газообеспечением", - сказал глава государства.
Президент уверил, что держит этот вопрос на контроле и пообещал, что в ближайшее время такая задача будет выполнена.
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пля, де вас таких мінстець знаходить?
і до речі, список порушень Конституції злим кротом - у студію! пліз.
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Нас не добити!!! Єднаймося! І все в нас буде добре. Чи не так?
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Так він говорив, коли займався бізнесом- так каже і зараз. Нічого поганого в цьому не бачу.
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визволяти гнати окупантів ніхто не збирається?
Закріплюють потихеньку нові кордони...
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Горіть у пеклі, москалі!
Це я і для таких, як ти, пишу кожного ранку- аби ти чітко пам'ятав свого ворога!
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Ти зі своєю східною філософією(яка ні японцям ні китайцям не допомогла ні фіга у війнах з європейцями) зовсім схибнувся.
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Скільки Воїнів та мирних мешканців України ти готов за це покласти? Особисто ти!
28.08.2017 17:18
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писи. Не факт, шо ми під час мєнського договарняка не поклали вже більше.
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Перший секретар слов'янського міськкому КПУ Анатолій Хмельовий ДНР, який співпрацював з російськими бойовиками Стрєлкова навесні 2014 року і разом з ними втік в ОРДЛО після звільнення Слов'янська, до сих пір отримує українську пенсію , причому, пенсію не просту, а дуже велику.
Хмільовий в 1994-2002 був народним депутатом від КПУ і тепер має право на депутатську пенсію. Розмір цієї пенсії - близько 15 тисяч грн. Ттаким чином за 2014-2017 Україна заплатила терористу близько півмільйона гривень.
Пенсійний фонд, відмовивися давати інформацію по терористу.
https://bbcccnn.com.ua/ukrayina/terroryst-y-drug-gyrkyna-kotoryj-yavlyaetsya-vtorym-sekretarem-kompartyy-dnr-poluchaet-ogromnuyu-ukraynskuyu-pensyyu-kazanskyj/
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В Славянске протестующие подожгли шины из-за отказа уволить учителя, осужденного за сепаратизм
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