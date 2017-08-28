 Посольство Украины направило МИД Беларуси ноту с целью выяснить местонахождение пропавшего Павла Гриба: "Консул держит этот вопрос на контроле"

Об этом сообщила в комментарии "112 Украина" первый секретарь посольства Украины в Беларуси Мария Гуцало, передает Цензор.НЕТ.
"Консул посольства Украины в Республике Беларусь держит этот вопрос на контроле. И сегодня 28 августа посольство Украины в Беларуси послало в министерство иностранных дел Беларуси ноту с просьбой выяснить местонахождение Павла Гриба", - сказала Мария Гуцало.
Она уточнила, что пока ответ еще не получили, поскольку ноту направили только сегодня.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
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Где у его папашки мозги были?
Теперь посольство отдувается...
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В оккупированном российско-террористическими войсками Луганске убили двух "депутатов" так называемого парламента "ЛНР".
Об этом заявил на брифинге "заместитель генерального прокурора" "ЛНР" Григорий Цевенко, передает РИА Новости.
По его словам, убийство произошло в Каменнобродском районе города в ночь с 26 на 27 августа."На данный момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, которые его совершили. Данные о потерпевших по уголовному делу и их обстоятельств, совершенного преступления, не разглашаются в интересах следствия", - сообщил представитель "генпрокуратуры" террористов "ЛНР".
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А вместо этого Барыга с ним в десны целуется...
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