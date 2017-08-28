 Весь антрацит – это импорт, - Насалик

"Весь антрацит - это импорт. При этом, уголь марки "А" (антрацит, - ред.) составляет 25% от общего количества энергоносителя", - заявил Игорь Насалик, передает РБК Украина.
В то же время, Министр отметил, что ведомству удалось добиться снижения доли антрацита в энергобалансе страны. "В прошлом году этот показатель составлял 40%", - подчеркнул он
Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник в эфире канала 24 заявил, что формула "Роттердам+" незаконна, поскольку Украина импортирует всего 2-3% угля.
17 августа сотрудники НАБУ провели обыски Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг в деле, связанном с утверждением угольной формулы "Роттердам+".
22 августа глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и руководители Секретариата Европейского Энергетического Сообщества обсудили в Вене организацию проведения независимого аудита украинского регулятора.
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газ - платиновый
вода - золотая
електричество - серебро
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А то вон, на Рашке, креветки и лангусты импортируют... белорусские!
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