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 Экономика
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Все про:Насалик (138) антрацит (7)

 Весь антрацит – это импорт, - Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик завил, что четверть энергетического угля в Украине имеет импортное происхождение.

"Весь антрацит - это импорт. При этом, уголь марки "А" (антрацит, - ред.) составляет 25% от общего количества энергоносителя", - заявил Игорь Насалик, передает РБК Украина.

В то же время, Министр отметил, что ведомству удалось добиться снижения доли антрацита в энергобалансе страны. "В прошлом году этот показатель составлял 40%", - подчеркнул он

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник в эфире канала 24 заявил, что формула "Роттердам+" незаконна, поскольку Украина импортирует всего 2-3% угля.

17 августа сотрудники НАБУ провели обыски Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг в деле, связанном с утверждением угольной формулы "Роттердам+".

22 августа глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и руководители Секретариата Европейского Энергетического Сообщества обсудили в Вене организацию проведения независимого аудита украинского регулятора.
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это усе из серии "наши руки ниче не крали"...
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другая версия:
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вода - золотая
електричество - серебро
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Ну сейчас перед отопительным сезонов много откровений начнется, каждый год одно и тоже. в энергетике пз.ц. Зато у Насалика есть повод поднять тарифы. Это главный посыл его речи и квинтэссенция беспомощности правительства
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Самый интересный вопрос: Импорт ОТКУДА?
А то вон, на Рашке, креветки и лангусты импортируют... белорусские!
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А если глубже копнуть, то не только уголь импортным окажется.
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а якщо ще глибше копнути - можна буде перейти на геотермальну енергію, відмовитись від вугілля
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Насалик !!! Вчера ехал с вокзала в Херсоне --- стояли несколько вагонов с антрацитом -- марки АК . Не подскажите как он попал в Херсон и всего несколько вагонов ? Или я глупый не так вас понял ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВесь антрацит – это импорт, - Насалик
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