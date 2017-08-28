 Германия предоставит ЮНИСЕФ 1,5 млн евро для помощи пострадавшим на Донбассе, – посольство

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.
"После того как Германия недавно приняла решение о предоставлении еще одного гранта в размере 1 млн евро на гуманитарные мероприятия управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), будет предоставлена и поддержка проекта безотлагательной помощи детского фонда ООН ЮНИСЕФ в размере дополнительных 1,5 млн евро", - говорится в сообщении.
Помощь предоставят для помощи младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям преклонного возраста.
"При этом, прежде всего, речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированном обеспечении доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий", - сообщают в немецком посольстве.
Посольство напоминает, что Германия в форме нынешнего гранта наращивает размер помощи населению Украины, предоставив только в 2017 году более 26 млн евро.
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Напередодні візиту міністра енергетики США Джеймса Річарда Перрі в Київ, американське видання The Daily Caller, лояльне до республіканців, виступило з критикою діяльності двох громадських організацій, що фінансуються Фондом Сороса. Йдеться про діяльність Центру протидії корупції та Transparency International, які, за даними The Daily Caller, сприяють посиленню залежності України від російського газу. У той час як Україна всіляко намагається наростити внутрішнє виробництво вуглеводнів, деякі структури всередині країни активно цьому протидіють.
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Енергетична галузь України займає ключове місце в тому, щоб дозволити країні бути самостійною, бути демократією, а не опускатися до статусу де-факто сателіта Росії, говориться в матеріалі.
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"Вище керівництво Центру протидії корупції, який отримав значну фінансову підтримку з боку уряду США, виграє від вигідних угод і відкатів. Його директор Віталій Шабунін заробляє $ 34 тис відповідно до його податкової декларації. У 2010 році він купив квартиру за $60 тис. У 2014 році придбав землю під Києвом за $20 тис. У 2016 році він продав свою квартиру за $34 тис. і побудував будинок за $83 тис. Всі активи зареєстровані на його дружину і немає ніякої іпотеки на нерухомість", - пише Ерелі.
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