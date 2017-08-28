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 Германия предоставит ЮНИСЕФ 1,5 млн евро для помощи пострадавшим на Донбассе, – посольство

германия

Германия предоставит 1,5 млн евро Детскому фонду ООН ЮНИСЕФ на проект безотлагательной помощи людям, которые страдают от конфликта на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.

"После того как Германия недавно приняла решение о предоставлении еще одного гранта в размере 1 млн евро на гуманитарные мероприятия управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), будет предоставлена и поддержка проекта безотлагательной помощи детского фонда ООН ЮНИСЕФ в размере дополнительных 1,5 млн евро", - говорится в сообщении.

Помощь предоставят для помощи младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям преклонного возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия выделила 500 тыс. евро на информирование жителей зоны АТО о минной опасности

"При этом, прежде всего, речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированном обеспечении доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий", - сообщают в немецком посольстве.

Посольство напоминает, что Германия в форме нынешнего гранта наращивает размер помощи населению Украины, предоставив только в 2017 году более 26 млн евро.

Также читайте: Германия выделит 1 млн евро на гуманитарные мероприятия ООН в Украине по поддержке переселенцев с Донбасса, - посол
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наверное это не предусмотрено. они считают что меньшая вата пострадала от большей ваты. ДБЛ БЛТ...
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Просто уточню, что помощь предоставляется в первую очередь детям.
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тогда уж и детям оставшимся сиротами и наполовину сиротами по все Украине.
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"Посольство напоминает, что Германия в форме нынешнего гранта наращивает размер помощи населению Украины, предоставив только в 2017 году более 26 млн евро."
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это потому, донбасс- Украина, но я не слышала ни разу о помощи Германии семья погибших воинов.
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Думаю, что 26 млн. выделялось всем пострадавшим Украины.
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чому бундеси не перераховують кошти тим хто не підтримував падлюк їз місцевої даунбаської еліти, тепер воює з кацами, а цім допомога- за що? за те що валували - пуцька прійді...це не правільний підхід.
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за те і перепаховують. бо дехто велике бабло заробляє на цій війні. І не тільки в Україні.
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Американські ЗМІ звинуватили ЦПК і Transparency International в підтримці Росії

Напередодні візиту міністра енергетики США Джеймса Річарда Перрі в Київ, американське видання The Daily Caller, лояльне до республіканців, виступило з критикою діяльності двох громадських організацій, що фінансуються Фондом Сороса. Йдеться про діяльність Центру протидії корупції та Transparency International, які, за даними The Daily Caller, сприяють посиленню залежності України від російського газу. У той час як Україна всіляко намагається наростити внутрішнє виробництво вуглеводнів, деякі структури всередині країни активно цьому протидіють.
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"Дві громадські організації, що фінансуються Джорджем Соросом беруть участь в кампанії, яка може дестабілізувати Україну і змусити її вдатися за допомогою у забезпеченні запасу енергоресурсів до свого ворога, Росії. Transparency International і Центр протидії корупції стоять за поширенням політичної пропаганди", - пише автор видання The Daily Caller Дрю Джонсон.
Енергетична галузь України займає ключове місце в тому, щоб дозволити країні бути самостійною, бути демократією, а не опускатися до статусу де-факто сателіта Росії, говориться в матеріалі.
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У липні американське медіа FOX NEWS також опублікувало думку Адама Ерелі, посла США і колишнього прес-секретаря Держдепартаменту США, щодо ситуації з корупцією в Україні, корупційної складової в країні і необхідності радикально викорінювати цю проблему.
"Вище керівництво Центру протидії корупції, який отримав значну фінансову підтримку з боку уряду США, виграє від вигідних угод і відкатів. Його директор Віталій Шабунін заробляє $ 34 тис відповідно до його податкової декларації. У 2010 році він купив квартиру за $60 тис. У 2014 році придбав землю під Києвом за $20 тис. У 2016 році він продав свою квартиру за $34 тис. і побудував будинок за $83 тис. Всі активи зареєстровані на його дружину і немає ніякої іпотеки на нерухомість", - пише Ерелі.
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Це той самий Сорос, шо фінансує переселення мусульман до Європи, легалізацію коноплі та оплачував передвиборчу кампанію клінтонші. Україно, роби висновки!
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Та не! Сто пудов харантии - откажутся "гордые" долбасяне от помощи гейЕвропы. И не скрепно и не нужна кормильцам помощь от "нахлебников"

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания предоставит ЮНИСЕФ 1,5 млн евро для помощи пострадавшим на Донбассе, – посольство
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