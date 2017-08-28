EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, За рубежом
  4962  68
Все про:Беларусь (2701) Госпогранслужба (3002) задержание (6155) похищение (1283) ФСБ (1202)

 "Спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его в Беларусь и надеть на него там наручники за посты в соцсетях", - отец пропавшего парня Игорь Гриб

павел гриб

Член общественного совета при администрации Госпогранслужбы Игорь Гриб просит установить место пребывания его 19-летнего сына Павла, пропавшего в Беларуси, и принять меры для его возвращения. Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Об этом он сообщил Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я написал заявления во все силовые органы - полицию, СБУ - с просьбой в пределах компетенции приложить необходимые усилия и вернуть моего сына Павла в Украину", - сказал офицер-пограничник запаса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинец Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". ФОТО

Кроме того, он сообщил, что Госпогранслужба Украины уже дала официальное подтверждение того факта, что парень пересекал государственную границу с Беларусью.

Отец пропавшего парня подозревает ФСБ РФ, которая объявила в розыск Павла Гриба по ст. 205 УК РФ (террористический акт), в проведении спецоперации с целью выманить юношу в Беларусь и задержать его. "Спецслужбы Российской Федерации провели эту операцию с целью выманить его в Беларусь и надеть на него там наручники за посты в соцсетях. Каким террористом он может быть, сидя все время перед компьютером?" - отметил Игорь Гриб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Найдите и освободите": посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, в Посольстве Украины в Беларуси ему сообщили, что его сына в стране не задерживали.

Официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян проинформировал, что ГПСУ проверяет информацию Игоря Гриба о том, что его сына российская ФСБ выманила в Беларусь, где парня задержали.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Білорусь ворожа до України і українців.Там немає національної самоідентичності.Там совок,який утримує Кремль....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот я думаю. как бы выманить ФСБшника с целью пристрелить нахрен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та не...тут надо боярой прикидываться .какие девушки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І якого дідька він поперся, що в нас нема дівчат
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А он это ... "сэксуальный турыст" - думал сразу потянет дэвушку в мотель (в кусты на крайняк) и давай на ней жениться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А може проблема в тобі? Жодного разу в Білорусі не зустрічав ворожості.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В сателіти рашки так само не варто їздити, як і на Расєю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бляха..
ну от шо теперь...
будут судить или менять на авдеевых-агеевых, которых "там нет"
эх люди..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так еще не факт, что он в Беларусь ездил. Вполне может быть, что и в мокшу, но папе неудобно о таком говорить. Недавно ж доця пограничника/таможенника какого-то не последнего тоже фотки выкладывала из Сочи, еще и в Крым шастала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин. Нужно выучить наизусть - ездить в Россию и Белорусь нельзя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Минск, к друзьям, ездил и буду ездить. Но вести себя надо, как партизан))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ИДИОТЫ плять!! дарвина премия плачет..
и "ато"шники еще перлись на мосаковщину зарабатывать!
сколько можно обьяснять, плять, это вражеский режим!!
там за смс посадить могут!
только визовый режим и пулеметы!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только как уточнение. За смс могут посадить где угодно. Зависит от ее содержания. Визовый режим был бы хорошим решением. Но это те самые "имиджевые потери" для Петра Алексеевича. Те кто ездит в СНГ на заработки лишь пополнят когорту недовольных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
саме так...
прижали гибридно короче со всех сторон((
ниче, прорвемся!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петр Алексеевич гарант монополий олигархов,а Верховная Рада гарант олигархического законодательства и бюджета,в Украине малому и среднему бизнесу не выжить как и простому роботяге..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та те "имидживые потери"только за янучару и голосовали, туда их впустить а обратно нет, пусть и семьи в парашу забирают, другие выростут вместо них, настоящие Украинцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Орда способна на всё.Если патриот,то нечего ездить в орду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поехал бы добровольцем в АТО был бы на свободе .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сидіть побільше в однокласниках і контактах ! буде вам наука
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
в чем смысл лобызания гидранта порошенка и хуйлова слуги лукашенка ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хрен его знает кому этот хомячок не отходящий от компа нужен.Кроме родителей разумеется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
..... меня точно СОШЛЮТ на пмж СЕВЕР и это МЯГКИЙ приговор за то что ОТПИСЫВАЛ кацапам )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы такие как он вообще хоть куда-то гулять ходили... А то сидят задроты по соцсетям баб клеят, прям мачомэны. С живой девушкой бы лучше на улице познакомился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лукашенко же обещал всякую помощь и поддержку нашему презу. Нужно обращаться к нему, пусть решает проблему, которая возникла у него в стране. А может он только титульный президент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот я тоже не понимаю, какого черта переться в совковое пространство? А потом кричите памагите! Сколько уже таких, " знакомившихся" с девушками и выехавших на встречу попадали в лапы зверюг- кацапов ? Доколе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напомните, кто это совсем недавно бацьку в десна целовал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спецслужбы РФ провели спецоперацию по превращению Гриба в Мудака.
Как можно быть таким идиотом???!!!???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо будет, если булочка изменит своему пирожку с коржиком?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цієї осені Чернігівський муздрам театр їде на великі гастролі в Білорусь..Цікаво ? окрім ватників театру повезуть і патріотів..що з цього вийде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас этого сыночка обменяют,притом быстро,а такие политзаключенные как как Станислав Клых,Николай Карпюк,Олег Сенцов,Александр Кольченко и т.д. более 50 заключенных находящихся на недоимперии сидят и о них молчат! А этот поехал,ради развлечения на Беларусь,зная и понимая,что там все решает РФ ,все ключевые должности занимают граждане россии,Лукашенко там пешка,сидит для видимости,для галочки,пока это хочет хуйло! Беларусь для Украины так же опасная страна,нельзя туда ездить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сам протупил. Чего попёрся на Беларусь? Понятно,что в таком возрасте мозги в яйцах,но где был этот самый отец? Или его не спросили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слушайте , что вам говорят. Нельзя ездить на мацковию и на Беларусь , это суперопасно.Я даже транзитом перестал летать через мацковию. Фиг вам , а не доллары , убийцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тут немного проясняется ситуевина....,его отец офицер .....тоесть взялись за детей силовиков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он офицер запаса. То есть в институте просидел и получил звание. Кому он нужен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Явно в 19 лет у парня спермотоксикоз взял верх над интелектом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не,мля.Ну красавцы же.А почему наша СБУ так не может?А,они другим заняты.Патриотов щемят да с барыг бабло стригут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це вкрай схоже на сценарій... Хуйлостан активно нагнітає інформаційну істерику про "террорістов СБУ", регулярно викрадаючи та заарештовуючи громадян України... Це може стати інформаційним підгрунтям, фоном для традиційних для Путіна кривавих передвиборчих терактів. "Відповіддю" Путіна може стати віроломна атака крилатими ракетами території України, під вигаданим приводом "унічтоженія лагєря по подготовкє тєррорістов" чи щось подібне. Обов'язковою складовою буде "відео с мєста возмєздія"...
Пильнуймо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видимо,когда раздавали мозги,эти отец и сын- долбойобы где-то в углу в носу ковырялись.Какого хуя ты прешься в Рашку или белоРашку,зная,что там любого украинца могут принять,сшить дело и припаять лет 10-15 просто так?То дыбилы-атошники,номинанты премии Дарвина,валят на заработки в Москвабад,то школота в острой фазе спермотоксикоза едет трахать кацапку из интернета... Страна непуганых идиотов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Постсоветское сословное общество и произвол

28 августа 2017, 13:30



Часто пишут, что наше постсоветское общество - сословное. Это так, но не это важно. А важно то, что его "сословность" находится в таком состоянии примерно, как современники описывали период правления Людовика перед французской революцией - то есть полный хаос и разгром структур представительства сословий. Допустим, "королевская академия наук". Недавно, как писали, при реформе этой академии академику Фортову кто-то сказал: "Короче, ты это подписываешь или садишься" - и он чуть не в предынфарктном состоянии поехал домой. После ничего, никаких "сословных" акций протеста не последовало. Чуть позже владельцы гужевого транспорта возмутились двоим королевским налогом - все это кануло, как топор в болото.

Никакого "сословного представительства". Сечин жрет с чавканьем Евтушенкова. Что? Где-то слышны коллективные протесты "третьего сословия"? Никакого РСПП уже и в помине нет в качестве влиятельной королевской палаты. Сейчас обрушились на комедианта - он неправильно купил ткань для кулис из королевского бюджета. Его готовятся посадить на 6 лет. Решительно ничего "сословие" сделать не может. "Союз театральных деятелей" выразил "моральную поддержку" несчастному...

Иначе говоря, это сословное общество с полностью деградировавшими институциями сословного представительства. То есть ни одно сословие, ни один профессиональный цех не может никак защитить себя от произвола. Причем риторика снизу поднимается та же самая, что тогда во Франции: "нас 30 млн французов, а все в руках 30 тыс. семей, на них тратится половина королевской казны"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Латвииские сми пишет, зашкварили двух дипутатов в лугандонских

Luhanskā nogalināti divi separātistu deputāti (1)

www.DELFI.lv | pirms 24 minūtēm
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ці стратеги ще хочуть безкордонну зону з лукою в Чорнобилі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
К сожалению не вижу на Цензоре и в прессе хвалебных од на имя Президента Украины который заблокировал Одноклассники, Яндекс и другую муть - чтобы уберечь идиотов.
Я думаю сейчас зрадуны и другая шушера понимает хоть частично ум и предвидение Президента которого они так рьяно оплевывали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я, наверное, дикий зрадун.. А насчет блокирования....где решение суда? А то, завтра, Президент, ограничит мне доступ не только к инет сайтам, а и к определенным продуктам на рынках?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты почитай другую ветку, как СБУ повязало админов с антиукраинских сайтов на территории Украины, которые "работали" в ВК и Одноглазниках. Как оказалось, кто хочет, тот всегда найдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да походу там и не баба была. ФСБ в етом большие специалисты. Есть еще дурачки которых выманивают на Рашку якобы подвернулась хорошая высокооплачиванная работа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не понимаю, как можно было, имея проукраинскую позицию, пхаться в Буларусию (именно Белорусию, а не Буларусь, судя по последним событиям) ради встречи с незнакомой "девушкой"? Наверняка там мужик с бородой писал от имени этой "девушки". Отец сейчас такой "умный", а чё раньше сына не остановил, не схаминул, не предупредил??? Капец просто!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Папу этого идиота сразу нах. С РАБОТЫ ТАКОЙ УВОЛИТЬ!!! 200% - уже шантажируют с фсб! Пусть идиота сынка выкупает с масквы теперь... дебилы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это нужно быть идиотом чтоб вестись на разводняк фсбшной тролятины... Господа будьте бдительны за вашими постами в сетях следит обученное ФСБшное чмо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да там на Беларашке уже полным ходом всем рулит ФСБ. Лука сидит и жопу ладонью прикрывает. Ето нужно было же так лохануться. Еще некоторые дурачки в крым на отдых ездят потом плачут чтобы их выкупали или обменивали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надеюсь СБУ папика сынка уже под замок взяли. Теперь он будет ради своего сынка работать на ФСБ.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его в Беларусь и надеть на него там наручники за посты в соцсетях", - отец пропавшего парня Игорь Гриб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти