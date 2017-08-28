 "Спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его в Беларусь и надеть на него там наручники за посты в соцсетях", - отец пропавшего парня Игорь Гриб

Об этом он сообщил Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас я написал заявления во все силовые органы - полицию, СБУ - с просьбой в пределах компетенции приложить необходимые усилия и вернуть моего сына Павла в Украину", - сказал офицер-пограничник запаса.
Кроме того, он сообщил, что Госпогранслужба Украины уже дала официальное подтверждение того факта, что парень пересекал государственную границу с Беларусью.
Отец пропавшего парня подозревает ФСБ РФ, которая объявила в розыск Павла Гриба по ст. 205 УК РФ (террористический акт), в проведении спецоперации с целью выманить юношу в Беларусь и задержать его. "Спецслужбы Российской Федерации провели эту операцию с целью выманить его в Беларусь и надеть на него там наручники за посты в соцсетях. Каким террористом он может быть, сидя все время перед компьютером?" - отметил Игорь Гриб.
Вместе с тем, в Посольстве Украины в Беларуси ему сообщили, что его сына в стране не задерживали.
Официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян проинформировал, что ГПСУ проверяет информацию Игоря Гриба о том, что его сына российская ФСБ выманила в Беларусь, где парня задержали.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.
4962 68
Посольство Украины направило МИД Беларуси ноту с целью выяснить местонахождение пропавшего Павла Гриба: "Консул держит этот вопрос на контроле"(4)
Россиянка пыталась выехать из Украины на автомобиле с поддельным номером, - Госпогранслужба(34)
11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет"(106)
Задержан информатор "ДНР", посещавший "близких" на подконтрольной территории. ВИДЕО(6)
Моя страна не способна интегрироваться в европейский мир – белорус(0)
Пьяный водитель маршрутки целый день возил пассажиров в Харькове. ВИДЕО(27)
"Найдите и освободите": посольство РФ в Киеве пикетировали с требованием свободы для похищенных и задержанных крымчан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну от шо теперь...
будут судить или менять на авдеевых-агеевых, которых "там нет"
эх люди..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и "ато"шники еще перлись на мосаковщину зарабатывать!
сколько можно обьяснять, плять, это вражеский режим!!
там за смс посадить могут!
только визовый режим и пулеметы!!
Ответить
Ответить
прижали гибридно короче со всех сторон((
ниче, прорвемся!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как можно быть таким идиотом???!!!???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пильнуймо.
Ответить
Ответить
28 августа 2017, 13:30
Часто пишут, что наше постсоветское общество - сословное. Это так, но не это важно. А важно то, что его "сословность" находится в таком состоянии примерно, как современники описывали период правления Людовика перед французской революцией - то есть полный хаос и разгром структур представительства сословий. Допустим, "королевская академия наук". Недавно, как писали, при реформе этой академии академику Фортову кто-то сказал: "Короче, ты это подписываешь или садишься" - и он чуть не в предынфарктном состоянии поехал домой. После ничего, никаких "сословных" акций протеста не последовало. Чуть позже владельцы гужевого транспорта возмутились двоим королевским налогом - все это кануло, как топор в болото.
Никакого "сословного представительства". Сечин жрет с чавканьем Евтушенкова. Что? Где-то слышны коллективные протесты "третьего сословия"? Никакого РСПП уже и в помине нет в качестве влиятельной королевской палаты. Сейчас обрушились на комедианта - он неправильно купил ткань для кулис из королевского бюджета. Его готовятся посадить на 6 лет. Решительно ничего "сословие" сделать не может. "Союз театральных деятелей" выразил "моральную поддержку" несчастному...
Иначе говоря, это сословное общество с полностью деградировавшими институциями сословного представительства. То есть ни одно сословие, ни один профессиональный цех не может никак защитить себя от произвола. Причем риторика снизу поднимается та же самая, что тогда во Франции: "нас 30 млн французов, а все в руках 30 тыс. семей, на них тратится половина королевской казны"...
Ответить
Luhanskā nogalināti divi separātistu deputāti (1)
www.DELFI.lv | pirms 24 minūtēm
Ответить
Ответить
Ответить
Я думаю сейчас зрадуны и другая шушера понимает хоть частично ум и предвидение Президента которого они так рьяно оплевывали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить