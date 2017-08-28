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 Новый адвокат Януковича Герасько говорит, что не успеет до 6 сентября изучить дело: "Это нереальный срок"

суд фемида

Новый адвокат экс-президента Виктора Януковича по делу о госизмене Максим Герасько направил в Оболонский райсуд Киева ходатайство, в котором просит разъяснить постановление об установлении ему ознакомительных периодов с материалами этого дела до 6 сентября.

Об этом Герасько сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Да, я подал это ходатайство. Считаю, что суд неправомерно ограничил адвоката, т.е. меня, в праве на ознакомление в сроках, фактически еще до вступления адвоката в дело. Я считаю, что так не должно быть, это недопустимо. В моей практике такие постановления не издавались. Обычно, назначают адвоката, он приходит на первое заседание и затем вступает в дело, и уже потом после вступления начинает знакомиться, и никто ему не указывает, сколько нужно времени, поскольку каждое дело индивидуально, в частности по сложности... В данном деле (о госизмене Януковича. - Ред.) более 50 томов, и суд в своем постановлении ограничил до 6 сентября ознакомиться с материалами дела. Это фактически 11 рабочих дней, это нереальный срок", - заявил адвокат.

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Напомним, Герасько назначили новым адвокатом Януковича по делу о госизмене после того, как Оболонский райсуд Киева 17 августа удовлетворил самоотвод предыдущего госадвоката беглого Януковича Виталия Мешечека. Следующее заседание по делу Януковича о госизмене назначено на 6 сентября.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
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