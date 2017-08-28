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 В зоне АТО намного безопаснее чем в Киеве, - воюющий за Украину российский актер Пашинин

пашинин

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на стороне украинцев против оккупационных войск РФ, не исключает, что ему за это могут отомстить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ТСН.

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"Я знаю, что когда из Киева вывозят двух моих друзей и одного довозят в Белгород трупом, потому что он был на инсулине. Другого вывезли и я не знаю, что с ним. Конечно, я не знаю, что будет. Я ничего не исключаю", - ответил он на вопрос о вероятности нападения на него или мести.

При этом Пашинин считает, что зоне АТО намного безопаснее и лучше.

"Я знаю, что когда стреляют, то ребята знают, что надо открыть аптечку, засунуть израильский пакет, который кровь останавливает. Я себе думал, когда Химика ранило: "Черт побери, меня бы на гражданке где-то бы шлепнули, а кто мне засунет в дырку этот пакет". Здесь и для мозгов полезнее. Они заняты работой", - убежден российский актер.
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