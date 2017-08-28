 Министр энергетики США Перри отложил запланированный на завтра визит в Украину в связи с ликвидацией последствий урагана в Техасе, - посольство

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в посольстве США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Да, министр отложил свой визит", - сказали агентству в посольстве США в понедельник.
По информации дипломатов, визит отложен в связи с тем, что в данный момент Р.Перри пребывает в штате Техас, пострадавшем от стихии.
В свою очередь в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" говорится, что компания решила перенести презентацию и обсуждение стратегии "Нафтогаза", запланированные на 31 августа, на ноябрь.
"Мы считаем важным привлечь к обсуждению ключевых международных партнеров Украины на как можно более высоком уровне. Однако из-за урагана "Харви" в США на этой неделе американские участники мероприятия, включая министра энергетики Рика Перри и председателя ОПИК Рея Вошберна, были вынуждены пересмотреть свои планы и не смогут посетить Киев".
Отметим, около 6,8 млн человек в Техасе, это около четверти населения самого большого штата в США, пострадали от удара урагана "Харви", который обрушился на побережье соединенных Штатов в ночь на субботу, сообщил в понедельник телеканал Эй-Би-Си Ньюс.
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местами 125 см дождя насыпало.
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