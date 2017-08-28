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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2259) Нафтогаз (2309) США (13298) ураган (250)

 Министр энергетики США Перри отложил запланированный на завтра визит в Украину в связи с ликвидацией последствий урагана в Техасе, - посольство

сша посольство америка

Министр энергетики США Рик Перри отложил запланированный на 29 августа визит в Украину в связи с ликвидацией последствий урагана "Харви" в штате Техас (США).

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в посольстве США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Да, министр отложил свой визит", - сказали агентству в посольстве США в понедельник.

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По информации дипломатов, визит отложен в связи с тем, что в данный момент Р.Перри пребывает в штате Техас, пострадавшем от стихии.

В свою очередь в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" говорится, что компания решила перенести презентацию и обсуждение стратегии "Нафтогаза", запланированные на 31 августа, на ноябрь.

"Мы считаем важным привлечь к обсуждению ключевых международных партнеров Украины на как можно более высоком уровне. Однако из-за урагана "Харви" в США на этой неделе американские участники мероприятия, включая министра энергетики Рика Перри и председателя ОПИК Рея Вошберна, были вынуждены пересмотреть свои планы и не смогут посетить Киев".

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Отметим, около 6,8 млн человек в Техасе, это около четверти населения самого большого штата в США, пострадали от удара урагана "Харви", который обрушился на побережье соединенных Штатов в ночь на субботу, сообщил в понедельник телеканал Эй-Би-Си Ньюс.
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О сейчас зрадоботы будут писать, что он его отложил из-за крайне высокого уровня коррупции в Украине и вообще Украину слили
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А Нафтогаз подсуетился и перенес визит на ноябрь. Ураган в Штатах будет до ноября бушевать?
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даже не знаю , успела бы я убежать прежде чем получила бы разрыв сердца увидев такую махину рядом


Министр энергетики США Перри отложил запланированный на завтра визит в Украину в связи с ликвидацией последствий урагана в Техасе, - посольство - Цензор.НЕТ 2414
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да уж, там заливает не по детски.
местами 125 см дождя насыпало.
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Нам не амеровского минэнергетики надо зазывать а президента Эрдогана чтоб дал добро на проход Катарских газовозов через Боспор,тогда и амеры не нужны будут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр энергетики США Перри отложил запланированный на завтра визит в Украину в связи с ликвидацией последствий урагана в Техасе, - посольство
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