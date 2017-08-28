 Правоохранители проводят следственные действия с Шуфричем-младшим, который сбил пешехода, - полиция

Следователь Национальной полиции Украины проводит следственные действия с Нестором Шуфричем-младшим, который 26 августа в центре Киева совершил наезд на пешехода. Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, деталей сообщить она не может, поскольку следователь не разглашает эту информацию.
"Я только знаю, что проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ч 2. ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - сказала она.
Она напомнила, что ст. 286 УК предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. А ч.2 этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, если они (тяжкие последствия нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.
Напоминаем, в субботу вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу. Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.
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