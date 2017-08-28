EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Происшествия
  1133  12
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6039) Шуфрич (846)

 Правоохранители проводят следственные действия с Шуфричем-младшим, который сбил пешехода, - полиция

дтпшуфрич

В полиции пока не сообщают подробностей следствия.

Следователь Национальной полиции Украины проводит следственные действия с Нестором Шуфричем-младшим, который 26 августа в центре Киева совершил наезд на пешехода. Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, деталей сообщить она не может, поскольку следователь не разглашает эту информацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медики оказывают первую помощь мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley. ВИДЕО

"Я только знаю, что проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ч 2. ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - сказала она.

Она напомнила, что ст. 286 УК предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. А ч.2 этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, если они (тяжкие последствия нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сбитого Шуфричем-младшим пешехода будут лечить израильские медики

Напоминаем, в субботу вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу. Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чтоб еще не вышло будто пешеход сбил машину шуфрича....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее всего, оно так и будет. "Пешеход был в нетрезвом состоянии, сам бросился под колеса..." и т.д., и т.п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже видео есть, как сынок Шуфрича пролетал зебру за зеброй не сбавляя скорости.. и свидетелей море.. Его конечно отмажут..., вот просто интересно как?.. Не легкая задача сейчас у Авакова с Геращенко... Доказов уж слишком до хрена...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как?Как отмазали сына Луценка,пасынка Фирташа ит.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня Рыгонедобитые будут орать по Интеру шо их прессуют по политическим мотивам.И побегут жаловаться в Западные Суды ,почему не в родные Российские остается загадкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отпрысок рыговский мог быть под наркотой,но квАковские мусора зависимы от таких.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители проводят следственные действия с Шуфричем-младшим, который сбил пешехода, - полиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти