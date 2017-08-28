 НАПК не нашло коррупции в декларациях Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
НАПК установило, что Порошенко при составлении и представлении деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 2015 и 2016 годах, выполнил требования закона Украины "О предотвращении коррупции".
В агенстве отмечают, что по результатам проверки была установлена достоверность задекларированных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.
В НАПК отметили, что при проверке деклараций использовалась информация из Национальной автоматизированной информационной системы департамента Государственной автомобильной инспекции, Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины, Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.
Кроме того использовались данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, государственных реестров патентов Украины на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и знаки для товаров и услуг, а также информацию, полученную на запросы от государственных органов.
767 48
"Украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" - Порошенко поздравил дончан с Днем города. ВИДЕО(271)
Украина будет отвечать критериям для подачи заявки на членство в НАТО и ЕС, - Порошенко(323)
Порошенко задекларировал 172 тыс. грн доходов от отчуждения движимого имущества(120)
Порошенко наградил медалью нацгвардейца Добровольского, оказавшего первую медпомощь пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского. ВИДЕО+ФОТО(129)
Порошенко привітав Донецьк з Днем народження(0)
Порошенко присвоил 35 генеральских званий и соответствующих им рангов: среди награжденных - Дымчина, Писный, Аброськин, Аллеров и др. Полный список(226)
Порошенко провел встречу с министром обороны Польши Мацаревичем. ФОТО(34)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Михо найдёт
Ответить
Ответить
Это примерно $500 тыс. Это даже не слезы. В нашем селе людей с доходом больше Порошенковского навскидку человек пятдесят, и как минимум двоих я знаю десятилетия уже.
Если бы Порошенко забил на все болт и вывел капитал в западный банк то не делаю ни-ху-я он бы получал как минимум 3% в год, то есть $24 миллиона.Теперь честно расскажите мне кто барыга.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
=======
Я не знаю таких стран с таким высоким процентом по депозитам.
У тебя больше информации?
Поделись...
Ответить
2. А как ты заводы перетащишь и запихнёшь в банк?
3. Ты думаешь у него меньше капает? Весь денежный капитал уже давно вывезен. Да и не имеют они такой привычки держать бабло в Украине (а вдруг что случится?).
Ответить
Ответить
Ответить
У Януковоща так же ничего противозаконного не находили, пока он был у власти... Хотя все прекрасно знали о Межигорье, о наворованных миллиардах, которые только сейчас нашли, итд...
Аналогично будет потом и с Порошенко... Когда он будет не при власти, то быстро найдут все его маетки, фабрики, заводы, наворованные миллиарды в офшорах, итд.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
----------------------------------------------------------------------------
коррупцию ищите на Банковой, а не в декларациях. В декларации нету раздела "получено доходов коррупционным путём". Вот жеж антикоррупционеры недоделанные!
Ответить
Ответить
Ответить
Пора УТОС для них организовывать.
Ответить
Ответить
В тарелке говна не найдено. Дык кто его ложить в тарелку то будет? Придурки.
Ответить
Ответить
Ответить
... за такое можно смело выписать пару лямов премии
Ответить
Ответить
НАПК не найшло корупції у Порошенко :D Кишенькова кантора однозначно
А Офшори які Порошенко оформляв в 2014 говорять про зворотнє
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить