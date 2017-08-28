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 Политика Украины, Общество
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Все про:декларация (1017) Порошенко (13641) проверка (515) НАПК (502)

 НАПК не нашло коррупции в декларациях Порошенко

напк

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

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НАПК установило, что Порошенко при составлении и представлении деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 2015 и 2016 годах, выполнил требования закона Украины "О предотвращении коррупции".

В агенстве отмечают, что по результатам проверки была установлена достоверность задекларированных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

В НАПК отметили, что при проверке деклараций использовалась информация из Национальной автоматизированной информационной системы департамента Государственной автомобильной инспекции, Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины, Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Кроме того использовались данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, государственных реестров патентов Украины на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и знаки для товаров и услуг, а также информацию, полученную на запросы от государственных органов.

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Високі зарплати членів НАПК не допомогли уникнути корупції! Тепер НАПК потрібно ліквідовувати і створювати звичайний робочо-крестьянський трибунал, без високих зарплат але з рішучими та свідомими учасниками, які під мафію не лягають!
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Шо ты вечно прЬОшь под первый коммент, ты шо ущербный? Ладно бы по делу...
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Михо, к сожалению или к счастью, уже ничего не найдет.
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Ребятки, когда после открытия Рады вам начнут вещать что "барыги зарабатывают на войне", подумайте об этом факте: За 2016 год Порошенко получил доход в размере 12 млн 295 тыс 570 грн.
Это примерно $500 тыс. Это даже не слезы. В нашем селе людей с доходом больше Порошенковского навскидку человек пятдесят, и как минимум двоих я знаю десятилетия уже.
Если бы Порошенко забил на все болт и вывел капитал в западный банк то не делаю ни-ху-я он бы получал как минимум 3% в год, то есть $24 миллиона.Теперь честно расскажите мне кто барыга.
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А у вас официальные доходы сходятся с неофициальными? Вот ваши доходы действительно слезы по сравнению с доходами президента. А вы хотели увидеть задекларированные схемы, потоки, откаты??? Серьезно?
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он бы получал как минимум 3% в год
=======
Я не знаю таких стран с таким высоким процентом по депозитам.
У тебя больше информации?
Поделись...
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1. Это в каком селе то?
2. А как ты заводы перетащишь и запихнёшь в банк?
3. Ты думаешь у него меньше капает? Весь денежный капитал уже давно вывезен. Да и не имеют они такой привычки держать бабло в Украине (а вдруг что случится?).
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Ну ещё бы
У Януковоща так же ничего противозаконного не находили, пока он был у власти... Хотя все прекрасно знали о Межигорье, о наворованных миллиардах, которые только сейчас нашли, итд...
Аналогично будет потом и с Порошенко... Когда он будет не при власти, то быстро найдут все его маетки, фабрики, заводы, наворованные миллиарды в офшорах, итд.
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а как он может лишиться власти ? цвк командует прохиндовский и компания и тупое стадо голосует за гречку
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Да, такое даже корупцией сложно назвать, здесь надо что то новенькое!
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корупції немає. всього лиш офшор в Панамі
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Зачем публиковать такое. Ща как зрадофилы налетят, публикация месяц в топе будет.
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НАПК не нашло коррупции в декларациях Порошенко
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коррупцию ищите на Банковой, а не в декларациях. В декларации нету раздела "получено доходов коррупционным путём". Вот жеж антикоррупционеры недоделанные!
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НАПК...? - в полном составе должно сидеть в тюрьме... , надеюсь НАБУ их и посадит, когда (если будет чудо) и появится анти-коррупционный Суд...
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к слепоглухоникуяневидящему ОБСЕ присоединилось НАПК.
Пора УТОС для них организовывать.
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А её и могло быть там. Откуда коррупция у "святого" Петра? Сам поиск коррупции в декларации "святого" Петра уже является святотатством. Проверяющие должны публично покаяться за сам факт поиска коррупции у такого человека. Вероятно, по результатам проверки появится инициатива о канонизации Петра, ну хотя бы до статуса страстотерпца.
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НАПК: наивный пост. 100% есть. Только при чем тут декларации?
В тарелке говна не найдено. Дык кто его ложить в тарелку то будет? Придурки.
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Конечно нет! Для президента офшоры в Украине - это законно, для плебеев - нет.
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... за такое можно смело выписать пару лямов премии
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а могло быть по другому((((((((( кто в этот цирк верит??????????
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НАПК не найшло корупції у Порошенко :D Кишенькова кантора однозначно

А Офшори які Порошенко оформляв в 2014 говорять про зворотнє
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Так він що,ще бізнес не продав? А як обіцяв,аж людям в очі сцяв))
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кремлядь его ненавидит!странно да?но стаду "полезных идиотов" об этом знать необязательно...работа вместе сближает,да?
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И как кремль и лично хуйло презирает овоща тоже говорили.... И где сейчас овощ?)))))
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Так и представил: сидит Петюня, а мимо вагоны с роттердам +, а обратно с баблом и все мимо его носа. А он только головой туда-сюда и все. Я аж прослезился.
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Может народу скинутся антикорупционному и заодно и налоговой на поездку в Панаму?Пусть там определятся откуда у Порошенка деньги и сплачены ли из них налоги,чеснозаработаное не прячут в обшорах.
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P.S.Возможно туда переводят кацапы деньги Порошенку за ,,правильно,,принятые решения и законы.
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