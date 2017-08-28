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 Общество
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Все про:сепаратизм (12810) суд (21467)

 В суде прозвучали записи разговоров экс-тыловика "ДНР", который не понимает, в чем его обвиняют

Шевченковский суд Киева 28 августа слушал записи телефонных разговоров Дмитрия Куприяна (позывной – Батя), бывшего заместителя по тылу "ополченцев" Славянска, а позже "минобороны ДНР".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Прозвучали записи разговоров Бати с человеком по имени Денис, а также неустановленными лицами. В них шла речь о выделении транспорта для перевозки погибших в авиакатастрофе, а также поставках продуктов питания для участников "ДНР".

Обвиняемый признает, что находился на территории, контролируемой боевиками, но настаивает, что его роль в "ДНР" была технической. Кроме того, он утверждает, что прослушка разговоров была незаконной.

"Я занимался функциями телефонного диспетчера по тыловым вопросам… В чем моя вина здесь? В том, что я разговаривал по телефону и объяснял, как должно быть. Я лично, со своей стороны, криминала не вижу. Да я находился на той территории. Был!" - сказал Куприян.

Судья напомнил обвиняемому, что ему вменяется участие в "ДНР" и способствование террористической организации. Но Куприян с таким обвинением не согласился.

Суд продолжит исследование доказательств по делу в октябре и ноябре.

Также 28 августа суд успел продлить срок содержания Куприяна под стражей еще на 2 месяца.

70-летний Дмитрий Куприян, в прошлом кадровый полковник Советской армии, обвиняется в том, что в июне-сентябре 2014 года занимался обеспечением представителей террористической организации "ДНР". За участие в террористической организации по ч.1 ст.258-3 ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Куприян якобы занимал должности заместителя по тылу "ополченцев" Славянска, а затем "минобороны ДНР". Осенью 2014 он покинул Донбасс и с женой выехал в Белгородскую область РФ. Там поселился в заброшенном доме и остался без средств к существованию. Его арестовали весной 2016 на украинско-российской границе, когда он пытался попасть в Украину, чтобы получить пенсию.

В суде прозвучали записи разговоров экс-тыловика ДНР, который не понимает, в чем его обвиняют 01

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всех этих "бывших полковников" и "тыловиков" надо на урановые рудники. Не понимает оно... Очень хорошо оно понимает. И еще быкует,пенсию вымогает. Прибить гвоздем-соткой УК Украины ему на лоб - и пусть изучает. Может,поймет.
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СНАЧАЛА ГОЛОВНЫЕ МОЗГИ ЕМУ НУЖНО ИМПЛАНТИРОВАТЬ, А УЖЕ ПОТОМ СОТОЧКОЙ, СОТОЧКОЙ.... ! :D
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Жалоба на незаконное прослушивание незаконных бандформирований,,,это ппц
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В Европейский суд обдроченцы будут скоро жаловаться что получили ранение без предупредительного выстрела в воздух .
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Имеют, кстати, полное право жаловаться. Военное положение не было введено, права граждан ничем не ограничены. Порошенко выкопал себе большую яму в том месте, где следовало постелить соломки. Почему нельзя было ввести военное положение на территории двух областей и Крыма, я не понимаю. Кроме подковерных договорняков, ничего в голову не приходит. "атопутиннпападёт" - в данном случае чистой воды отмазка.
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сразу вспомнил тех дебилов,что с московии на бла-бла-кар валили..."русский мир",видать,хрень заразная...люди тупеют,находясь вблизи...а уж,что внутри...
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Не виноватый я... в массовых расстрелах... Я просто патроны подносил.
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Ну да, второй номер пулеметчика неподсуден, на гашетку не жмет
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всех этих Дыныэров надо сразу при попытке к бегству и не тратить на них потом судовые издержки за наш счет..
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Цензор, будь ласка, ніколи не пишіть слово аполченцы, навіть в лапках.
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бутусов уже прогнулся под петю и компанию, боится обидеть шоколадного сепарского лизожопа
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А чем он поможет на урановых рудниках в 70 лет?
Выкинуть в паРашу, без права въезда и пенсии, пускай там доживает свой век в бедности, грязи и вони. Сомневаюсь что паРаша ему поможет, разве что подохнуть.
Садить в тюрьму, не вижу смысла. Будет жрать за наш счёт.
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Есть смысл. нельзя оставлять зло безнаказанным потому что безнаказаность порождает монстров и если бы после 2004года сажали бы сепаров , то в 2014году не было бы такого количества коллобарантов.
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я вот хочу для себя наконец-то понять, признали официально, на уровне ВР, все эти дырявые рэсбублики террористическими организациями? Если нет, тогда все остальное - понты. Если да, тогда почему до сих пор не в розыске главари этих дырявых новообразований, почему про них нет ведомостей в ЕРДР и уголовных производств (единый реестр досудовых расследованиий)?
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И на х..ла с сурковым, тоже нет ни каких уголовных производств.
Ибо ссошно.
Объяви главарей в розыск - как же тогда и с кем минские тёрки тереть?
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в том-то и суть. Ловят пешаков и лошаков, нам твердят про "террористов", а главарей не то что в розыск не подают, еще с ними переговоры ведут.
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ну и еще отсюда.... http://news.liga.net/articles/politics/9573393-pochemu_dnr_lnr_do_sikh_por_ofitsialno_ne_priznany_terroristami.htm
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Насколько помнится, участие в террористической организации - преступление тяжкое? Так вот, одним из дополнительных наказаний за тяжкие преступления - лишение воинского звания... И проблема с пенсией отпадёт сама собой...
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В УК Украины нужно сделать статью Пособничество Агрессору посягнувшему на территориальную целостность государства и судить всех этих совковых остатков по такой статье.
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Откройте УК Украины : там этих статей - целый букет, лет двадцать назад появились... На любой вкус, на любого кадра... Бери, примеряй и вменяй...
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"... Я лично, со своей стороны, криминала не вижу..." Источник: https://censor.net.ua/n453173

Так дайте ему 8 лет расстрела. И вашей вины, уважаемый суд, тоже никто не увидит.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ суде прозвучали записи разговоров экс-тыловика "ДНР", который не понимает, в чем его обвиняют
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