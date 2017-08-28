 В суде прозвучали записи разговоров экс-тыловика "ДНР", который не понимает, в чем его обвиняют

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прозвучали записи разговоров Бати с человеком по имени Денис, а также неустановленными лицами. В них шла речь о выделении транспорта для перевозки погибших в авиакатастрофе, а также поставках продуктов питания для участников "ДНР".
Обвиняемый признает, что находился на территории, контролируемой боевиками, но настаивает, что его роль в "ДНР" была технической. Кроме того, он утверждает, что прослушка разговоров была незаконной.
"Я занимался функциями телефонного диспетчера по тыловым вопросам… В чем моя вина здесь? В том, что я разговаривал по телефону и объяснял, как должно быть. Я лично, со своей стороны, криминала не вижу. Да я находился на той территории. Был!" - сказал Куприян.
Судья напомнил обвиняемому, что ему вменяется участие в "ДНР" и способствование террористической организации. Но Куприян с таким обвинением не согласился.
Суд продолжит исследование доказательств по делу в октябре и ноябре.
Также 28 августа суд успел продлить срок содержания Куприяна под стражей еще на 2 месяца.
70-летний Дмитрий Куприян, в прошлом кадровый полковник Советской армии, обвиняется в том, что в июне-сентябре 2014 года занимался обеспечением представителей террористической организации "ДНР". За участие в террористической организации по ч.1 ст.258-3 ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Куприян якобы занимал должности заместителя по тылу "ополченцев" Славянска, а затем "минобороны ДНР". Осенью 2014 он покинул Донбасс и с женой выехал в Белгородскую область РФ. Там поселился в заброшенном доме и остался без средств к существованию. Его арестовали весной 2016 на украинско-российской границе, когда он пытался попасть в Украину, чтобы получить пенсию.
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Выкинуть в паРашу, без права въезда и пенсии, пускай там доживает свой век в бедности, грязи и вони. Сомневаюсь что паРаша ему поможет, разве что подохнуть.
Садить в тюрьму, не вижу смысла. Будет жрать за наш счёт.
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Ибо ссошно.
Объяви главарей в розыск - как же тогда и с кем минские тёрки тереть?
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https://www.facenews.ua/articles/2017/316104/ ей три дня, выводы делайте сами.
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Так дайте ему 8 лет расстрела. И вашей вины, уважаемый суд, тоже никто не увидит.
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