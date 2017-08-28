 Порошенко в Краматорске провел совещание с военнослужащими по оперативной ситуации в зоне АТО, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко прибыл в Краматорск Донецкой области с рабочей поездкой, где провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения АТО. Во время совещания был заслушан доклад о ситуации", - сказано в сообщении.
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У нас война или АТО?
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специально смылся из Киева в годовщину Иловайской трагедии, что бы не отвечать родственникам погибших, общественности за его договорняк с пуйлом о "зелёном" коридоре смерти для выхода военных и добровольцев...
Типа он не при делах, типа он печётся об Украине, об обороноспособности страны...
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Что теперь скажут, работники минстець, Петя не отвечает за положение на фронте, за армию, за отданные им приказы и указания?
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10.09.2017
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Это примерно $500 тыс. Это даже не слезы. В нашем селе людей с доходом больше Порошенковского навскидку человек пятдесят, и как минимум двоих я знаю десятилетия уже.
Если бы Порошенко забил на все болт и вывел капитал в западный банк то не делаю ни-ху-я он бы получал как минимум 3% в год, то есть $24 миллиона.
Теперь честно расскажите мне кто барыга.
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