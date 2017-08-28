EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  1063  27
Все про:Краматорск (2153) Порошенко (13641)

 Порошенко в Краматорске провел совещание с военнослужащими по оперативной ситуации в зоне АТО, - АП

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Краматорск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко прибыл в Краматорск Донецкой области с рабочей поездкой, где провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения АТО. Во время совещания был заслушан доклад о ситуации", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" - Порошенко поздравил дончан с Днем города. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А як же ж Військовий кабінет РНБОУ, який створений рішенням Президента? В нас же ж змінився принцип управління військами у випадку війни, тепер Військовий кабінет РНБОУ приймає рішення, а Президент їх тільки затверджує. Як же ж так Військовий кабінет створено а він не працює? Тепер Військовий кабінет РНБОУ має замість Президента заслуховувати ситуацію на фронті! Ці рішення це порушення Конституції України, але воно прийняте Президентом і тепер має виконуватись, але не виконується! Чергова реформа виявилась звичайнісіньким фейком!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще котел готовит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас есть танки "Оплот" но мы вам их пока не дадим,у нас обязательства перед Тайцами..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А деньги на Оплоты мы будем из воздуха брать? Тем более за цену одного Оплота можно восстановить и модернизировать штук пять т-64.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятно для чего: очередная КАРТИНКА нужна перед ВЫБОРАМИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пиар...
специально смылся из Киева в годовщину Иловайской трагедии, что бы не отвечать родственникам погибших, общественности за его договорняк с пуйлом о "зелёном" коридоре смерти для выхода военных и добровольцев...
Типа он не при делах, типа он печётся об Украине, об обороноспособности страны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как то не по себе..., когда он в штабе... Надеюсь хотя бы советы не давал..., а воякам хватило ума не раскрывать все секреты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зря ты так, он ведь прочитает, расстроится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В теме про виновных в Иловайском котле, работники минсець утверждали, что Порошенко не виноват в котле и что он как бы не при делах и не отвечает за положение на фронте, хоть и является верховным главнокомандующим.
Что теперь скажут, работники минстець, Петя не отвечает за положение на фронте, за армию, за отданные им приказы и указания?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ребятки, когда после открытия Рады вам начнут вещать что "барыги зарабатывают на войне", подумайте об этом факте: За 2016 год Порошенко получил доход в размере 12 млн 295 тыс 570 грн.
Это примерно $500 тыс. Это даже не слезы. В нашем селе людей с доходом больше Порошенковского навскидку человек пятдесят, и как минимум двоих я знаю десятилетия уже.
Если бы Порошенко забил на все болт и вывел капитал в западный банк то не делаю ни-ху-я он бы получал как минимум 3% в год, то есть $24 миллиона.
Теперь честно расскажите мне кто барыга.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зраджнені свинособаки відкрили свої смердючі пащеки. Свинособаки гавкають, вітер віє, україїнський караван іде далі..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проведите совещание с кумом путинским ...и все
 показать весь комментарий
Ответить
 
проведите совещание с кумом путинским ...и все
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в Краматорске провел совещание с военнослужащими по оперативной ситуации в зоне АТО, - АП
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти