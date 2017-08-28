"Украина и Беларусь рассматривают возможность создания трансграничного пространства в зоне отчуждения для совместных исследований"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь на региональном семинаре МАГАТЭ, проходившем в Республике Беларусь.
"Каждая из стран-участниц представила свой национальный опыт, ведь миссия этого семинара заключается в возможности найти решение собственных актуальных проблем в практике страны-партнера. Так, например, коллеги отметили наши успехи в информировании, но нам еще есть чему поучиться", - отмечает Олег Насвит, первый заместитель Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ), который возглавлял украинскую делегацию.
Участники семинара посетили Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, где расположена научная лаборатория, предназначенная для исследования флоры и фауны белорусской зоны отчуждения.
"Вместе с белорусскими коллегами мы рассмотрели возможность создания трансграничного пространства, которое объединило бы наши заповедники для совместных научных исследований и проведения противопожарных мероприятий. Надеемся, эта идея будет поддержана высшим руководством", - сообщает и.о. директора Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Тарас Мельничук.
Также в рамках семинара представители Государственного агентства по управлению зоной отчуждения ознакомились с работой школьного информационно-методического кабинета "Радиационная безопасность и основы безопасности жизнедеятельности", где школьники учатся измерять уровень радиации в пищевых продуктах и других предметах. Это помогает им избежать ложного представления о том, что такое радиация и как она влияет на человека и окружающую среду.
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Посмотрите: гражданина Украины похитили спецслужбы при содействии КГБ Бульбашии а это заплывшее от жира и водки Говнохранилище, изображает "тёплые отношения" с фактически враждебным нам государством. Плять, доколе, наши люди будут беззащитными а Херант будет защищать только свой бизнес в России?
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Украине нечего тут рассматривать! Тут со старта отвергать нада любые сотрудничества не говоря уже о создании каких-то пространств. Со временем да, но не сегодня или в ближайшее завтра.
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- а проходить эти исследования будут под контролем армии РФ что ли?
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