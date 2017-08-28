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 Общество
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Все про:Беларусь (2699) МАГАТЭ (30) ЧАЭС (358) Чернобыль (355) Зона отчуждения (86)

 Украина и Беларусь рассматривают возможность создания трансграничного пространства в зоне отчуждения для совместных исследований

чернобыль

Украинские и белорусские специалисты рассматривают возможность создания трансграничного пространства для проведения совместных исследований в зоне отчуждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь на региональном семинаре МАГАТЭ, проходившем в Республике Беларусь.

"Каждая из стран-участниц представила свой национальный опыт, ведь миссия этого семинара заключается в возможности найти решение собственных актуальных проблем в практике страны-партнера. Так, например, коллеги отметили наши успехи в информировании, но нам еще есть чему поучиться", - отмечает Олег Насвит, первый заместитель Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ), который возглавлял украинскую делегацию.

Участники семинара посетили Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, где расположена научная лаборатория, предназначенная для исследования флоры и фауны белорусской зоны отчуждения.

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"Вместе с белорусскими коллегами мы рассмотрели возможность создания трансграничного пространства, которое объединило бы наши заповедники для совместных научных исследований и проведения противопожарных мероприятий. Надеемся, эта идея будет поддержана высшим руководством", - сообщает и.о. директора Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Тарас Мельничук.

Также в рамках семинара представители Государственного агентства по управлению зоной отчуждения ознакомились с работой школьного информационно-методического кабинета "Радиационная безопасность и основы безопасности жизнедеятельности", где школьники учатся измерять уровень радиации в пищевых продуктах и других предметах. Это помогает им избежать ложного представления о том, что такое радиация и как она влияет на человека и окружающую среду.


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Да прекращайте с хуйловским подбрюшьем сотрудничать!
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Во-во. А то введут в эту зону войска во время учений и не выведут!
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А чо, переселити туди всіх ватанів з України та Білорусі і робити експерименти з ними.
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Бляди снова делают все совмесное.Совместное это ничье,это как общая жена и никакого контроя куда и на что уходят деньги.Пора уже делать что то свое украинское а не разводить блядство.
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Пздц......сотрудничество с самым главным партнером нашего врага....
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Такої країни, як Білорусь, вже давно не існує в природі, а є лише одна союзна держава разом з РФ. Тому підписувати будь-які угоди з Білоруссю це те ж саме, що підписувати їх з РФ.
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Глюкашенко походу провалился между двух стульев.
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Украина и Беларусь рассматривают возможность создания трансграничного пространства в зоне отчуждения для совместных исследований
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Украине нечего тут рассматривать! Тут со старта отвергать нада любые сотрудничества не говоря уже о создании каких-то пространств. Со временем да, но не сегодня или в ближайшее завтра.
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Лука там бульбу посадит,щоб выросла с размером,кузова Белаза
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У вас совсем мозги отшибло?С кем совместное пространство? С теми кто совместные учения с кацарылыми против Украины проводят?Это все равно что с кацапами вместе .Бульбаши это те же кацарылые нет никакой разницы.
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Ага, а потом мирные исследователи бурятской национальности из лабораторий военную технику вывезут и провозгласят ЧНР, никаких белорусских колег, пока друг усатый Путина держит власть! Те кто союзник Московии для нас враги. Я не против сотрудничества Украины и свободной Беларуси, свободной в первую очередь не только от Лукашенка но и от илюзий рускава мира и войск Московии на их территории. Я верю что у беларусов хватит сил и решительности попрощаться из срусским миром, и тогда можно будет строить партнерские отношения между нашими народами на долгие годы, включая исследования; у нас с ними намного больше общего чем из кацапстаном.
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"Украина и Беларусь рассматривают возможность создания трансграничного пространства в зоне отчуждения для совместных исследований"
- а проходить эти исследования будут под контролем армии РФ что ли?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина и Беларусь рассматривают возможность создания трансграничного пространства в зоне отчуждения для совместных исследований
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