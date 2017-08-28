 Нужно избегать дублирования и создания европейской армии, а также риторики, что Европа справится и без НАТО, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.
По словам Столтенберга, мнение Европы о том, что она может справиться без НАТО ошибочно, поскольку страны, расходовавшие на оборону больше всех, по итогам Brexit перестанут быть членами Евросоюза. Кроме того, контингент НАТО, пребывающий в Восточной Европе, будет управляться странами, которые не являются частями Евросоюза.
"Мы хотим больше европейских сил, больше современного оружия и оборудования, больше расходов на оборону, меньше фрагментарности. Мы должны избегать дублирования и создания европейского командования или европейской армии. А также риторики, что Европа справится и без НАТО", - отметил Столтенберг.
Он добавил, что Евросоюз не может проводить самостоятельную оборонную политику, которая не будет "дополнением НАТО".
Напомним, наблюдатели НАТО будут следить за ходом совместных учений России и Беларуси "Запад-2017", что стартуют 14 сентября.
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И покупаются на это только идиоты и правые поцреоты. На них и рассчитано.
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