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Все про:армия (8080) НАТО (5703) Евросоюз (12098) Столтенберг (488)

 Нужно избегать дублирования и создания европейской армии, а также риторики, что Европа справится и без НАТО, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Европа не сможет конкурировать с НАТО в случае создания своего оборонного союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По словам Столтенберга, мнение Европы о том, что она может справиться без НАТО ошибочно, поскольку страны, расходовавшие на оборону больше всех, по итогам Brexit перестанут быть членами Евросоюза. Кроме того, контингент НАТО, пребывающий в Восточной Европе, будет управляться странами, которые не являются частями Евросоюза.

"Мы хотим больше европейских сил, больше современного оружия и оборудования, больше расходов на оборону, меньше фрагментарности. Мы должны избегать дублирования и создания европейского командования или европейской армии. А также риторики, что Европа справится и без НАТО", - отметил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз не может полагаться на США для своей защиты, - Юнкер

Он добавил, что Евросоюз не может проводить самостоятельную оборонную политику, которая не будет "дополнением НАТО".

Напомним, наблюдатели НАТО будут следить за ходом совместных учений России и Беларуси "Запад-2017", что стартуют 14 сентября.
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Немного хамское выступление. Почему он считает, что Европа не справится без США и Канады?
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Сергей Бондаренко 91687c01 - если без применения ЯО, то не справится... - изнеженные ежики...и у каждого свой интерес . Ну может быть Великобритания чего то еще стоит...
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ещё GB выходят из ЕС, а ещё Турция, с которой напряжённые отношения у Германии в последнее время, и котороя не входит в ЕС, плюс последние заявления Макрона в сторону Польши? Что в итоге получится? где хамство и в чём он не прав?
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Потому что он знает факты и имеет доступ к аналитике?
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Если приплюсовать армию Украины (120К контрактников, 130К резервистов, регулярные войска и нацгвардию), то всё получится...
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Європа своєю поведінкою в дечому сама сприяла таким пересорогам США.
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Может Европе стоит попробовать справиться без НАТО, глядишь и мозги на место станут и подвывать рашке перед реальной угрозой перестанут.
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история 1-й и 2-й мировых войн вам в помощь как они "справляются". по газенвагенам соскучились?
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Зачем уходить вглубь веков? Мы живем в настоящем времени, о нем и пишу.
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не надейтесь - "мозги на место" у них не станут. а новое - это хорошо забытое старое.
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им сейчас актуальнее думать о кацапенвагенах
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У вступивших в НАТО стран нет проблем с обеспечением безопасности, даже у тех которые находятся в непосредственной близости от Московии, это гарантии безопасности от ведущих мировых держав и высвобождение дополнительных средств бюджета на развитие. Насчет общая армии ЕС, как по мне, то это только укрепит кооперацию и боеготовность войск НАТО в Европейском регионе, не вижу в этом проблем. И да, ЕС и НАТО это единственный путь Украины, пора прощаться из срусским миром.
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Только частная армия Рошен -сможет справиться со Всеми Негараздами в этом мире!!!покупая шоколад-вы плюете на путина!!!...при чем с высокой вышки...
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Столтенберг прав. Сепаратистские, центробежные настроения, "федерализация" Европы-США целенаправленно культивируются Кремлём. Именно Кремль подкармливает националистические, правые, радикальные и террористические сети по всему миру. Именно Кремль подкармливал "зеленые" движения с целью затормозить технический прогресс, военное сотрудничество, экономическую мощь оси США-Европа-Юго-Восточная Азия. Это элемент ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ослабления врагом демократического мирового СООБЩЕСТВА.
И покупаются на это только идиоты и правые поцреоты. На них и рассчитано.
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Европа стала раком для гитлера станет раком и для хуйла а пока она что только сосет у параши
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Сомнительно по своей искренности, желание Европы самой решать свои оборонительные вопросы. Какая то она, ЕС, не конкретная, обтекаемая, мягкая. Не надёжная. На словах вроде переживает, волнуется, озабоченность выражает. А случись что серьёзное, так она блеять начинает, голубем мира прикидываясь. Иногда такое впечатление, что вроде как и не свою интересы защищать начинает. А время уходит. И что, вновь к дядюшке Сэму с челобитной обращаться придётся. Так не лучше, пока гром не грянул, договариваться с ним и оплачивать громоотвод.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНужно избегать дублирования и создания европейской армии, а также риторики, что Европа справится и без НАТО, - Столтенберг
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