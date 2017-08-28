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 Два человека пострадали в результате столкновения военного "Урала" и маршрутки в Славянске, - пресс-центр штаба АТО

дтп

В г. Славянск Донецкой области произошло столкновение военного автомобиля "Урал" и маршрутного такси "ГАЗель", в результате ДТП получили травмы два пассажира маршрутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на усилия руководства антитеррористической операции и командиров оперативно-тактических группировок продолжаются случаи ДТП с участием военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Так, 28 августа 2017 г. в городе Славянск произошло ДТП между военным автомобилем "УРАЛ" и маршрутным автомобилем "ГАЗель". К счастью погибших среди военных и гражданских нет, в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси", - сказано в сообщении.

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"Руководством антитеррористической операции назначено расследование по факту ДТП. По результатам указанного расследования будут принять дисциплинарные меры. Несмотря на проведение антитеррористической операции в районе Донецкой и Луганской областей командование и личный состав считает недопустимым гибель и травмирование гражданского населения, и принимает меры по недопущению ДТП в будущем", - акцентировали в штабе АТО.

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Да какой мужчина. Она выглядит как классическая активная лезбуха
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Водитель маршрутки как всегда не при чем
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Aleks_15 - ага.., по умолчанию - пинать ногами собственную армию, что бы не дай Бог не обидеть какого нибудь гражданского сепара...., эта уже традиция украинских ВСУ.... С бабушек с иконками пошло в 2014-ом...
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такие как ты и понавыбирали сегодняшнюю власть, вкинули чепуху какую-то про ДТП,а реально в этоже время тут же у нас в Славянске в школе № 10 продолжает "воспитывать" осужденный за сепаратизм преподователь,ЧЕМУ он научит детей? Млять за годы войны вами выбранные Пети с Сеней не в состоянии на законных основаниях повыганять сепаров, как только проукраинские патриоты вынужденны действовать (но уже не по совсем по-закону) им сразу же тюрьмы. https://slavdelo.dn.ua/2017/08/28/kollegi-podderzhali-aktivistyi-protiv-v-slavyanske-uchitel-osuzhdennyiy-za-separatizm-prodolzhit-rabotat-v-shkole/
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циля бадминтон - я сепаров не выбирал.... - а тебе совет: Сегодня вечером подбей глаз тому преподу с 10-й школы... - полегчает... Такой маленький поступок - хулиганга всего, и то если найдут...
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подбей глаз...ты ещё облить зелёнкой скажи... ЧТО от этого изменится для общества и для Украины в целом ? результат ZERO никуя ! и буду сидеть,гнобить,выращивать в школах вату в Украине сепары по местам... где блядь государство ,за кой хер хлопцы фронт держат,если в тылу внутри вся эта ватная мразь АБСОЛЮТНО процветает и "командует парадом в тех же креслах и кабинетах"
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циля бадминтон - хорошая мысль про зеленку...Это будет лучше 1000 слов, которые ты написал и напишешь еще...
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пока такие как ты будут наивно рассуждать про лечение сепаратизма не хирургией а зелёнкой дела не будет...за Пэтю или Сэню голосовал ?
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циля бадминтон - нет, не голосовал - я же не дыбил за воров с родословной голосовать или дважды судимых ...(да простят меня 54%)..Я голосую всегда за тех, которых "мудрый" украинский народ прокатывает с результатом не более 5%... - за украинских националистов... Так кто ему (народу) доктор? Пускай мучается теперь...
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...кстати Королевскую мы уже обливали зелёнкой...ну И ? какой результат ?
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да,водитель маршрутку не при чём,он ехал по главной,там поворот, военный урал провтыкал знак уступи дорогу ... что тут такого ,в общем-то обычное ДТП ... к чему делать "из мухи слона ?" или по всей Украине не случаются подобные происшествия ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва человека пострадали в результате столкновения военного "Урала" и маршрутки в Славянске, - пресс-центр штаба АТО
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