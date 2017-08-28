 Два человека пострадали в результате столкновения военного "Урала" и маршрутки в Славянске, - пресс-центр штаба АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Несмотря на усилия руководства антитеррористической операции и командиров оперативно-тактических группировок продолжаются случаи ДТП с участием военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Так, 28 августа 2017 г. в городе Славянск произошло ДТП между военным автомобилем "УРАЛ" и маршрутным автомобилем "ГАЗель". К счастью погибших среди военных и гражданских нет, в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси", - сказано в сообщении.
"Руководством антитеррористической операции назначено расследование по факту ДТП. По результатам указанного расследования будут принять дисциплинарные меры. Несмотря на проведение антитеррористической операции в районе Донецкой и Луганской областей командование и личный состав считает недопустимым гибель и травмирование гражданского населения, и принимает меры по недопущению ДТП в будущем", - акцентировали в штабе АТО.
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