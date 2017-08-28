EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  2653  27
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6782) Крым (20554) ПВО (104) учения (1950)

 Оккупанты подняли по тревоге авиацию и силы ПВО в ходе внезапной проверки в Крыму

пво

Объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа РФ в понедельник привели в полную боеготовность в ходе проверки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО РФ Вадим Астафьев.

"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крым", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина адекватно ответит на намерение РФ разместить ПВО на границе, - Полторак

Проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

В ходе нее оккупанты хотят оценить, насколько хорошо подготовлена авиатехника и сами летчики и наземные специалисты.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Знает кошка чие мясцо сьела:теперь каждый шорох будет провокацией..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо же, как их пучит: сплошной МЕТЕОРИЗМ.Наверняка ватники в Крыму ВСРАЛЫСЯ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
двох-соті, трьох-соті є в результаті перевірки?!
тоді погана новина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зря они напрягаются..., разве не знают военную концепцию Украины? Возвращение территорий только через мирное соревнование!!...У кого успехов в торговле будет больше, тот и победит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Немножко не так. У кого будет богаче президент, тот и победил.
Так что Петя ЖГИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Радуйтесь,крысчане.На курорт к вам приползло колорадское пуйло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там наверное не только мордовское пво а и спецподразденления по демонтажу унитазов задействованы. русня прекрасно знает что никакое пво ни якобы хероические зеленый хуйлозайцы не остановят даже на минуту продвижение подразделений с Херсонщины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тревожно пацакам.Герасимову мабуть Гаага приснилась
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в понедельник утром проверка?
на рассии в ето время не только "летчики и наземные специалисты" ,
но и "техника" с бодунища со вчерашнего...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Или как в том бояне. -Пап, ну пап, ну пап, ну покажи слоников. -Тьфу на тебя. Рота! Газы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
республик Северная Осетия-Алания и Крым

Так Крысм уже вроде не республика, а район южного федерального округа роиси?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украине не стоит расслабляться, в свете этих учений. И в Беларуси , и в Крыму, и на востоке да и в Приднестровье кацапы. Практически со всех сторон. Муженко и Пете, стоит задуматься......
 показать весь комментарий
Ответить
 
А эсминцы ВМС США "Porter" и "Ross" находятся недалеко от Сицилии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Козломордые любят голой жопой пугать мир,в Сирии они уже томагавков своим пво напугали что весь мир жопой смеялся
Оккупанты подняли по тревоге авиацию и силы ПВО в ходе внезапной проверки в Крыму - Цензор.НЕТ 6830

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мост ставят. С моря всё обложили, хотят с воздуха прикрыть. Зря, как бы свой же дрынолёт по мосту не навернулся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Граната у обезьяны должна быть отобрана

11 августа 2017, 18:18



Наткнулся у Бориса Акунина на статью "Какой должна быть армия в прекрасной России будущего". И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию.
Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента - отнюдь не патриотическая - каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.

Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую "слову офицера" колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих "ихтамнетов" за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.

Наши "Искандеры" ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздаленными помидорами.

Наша пехота, автомат Калашникова и комплект "Ратник" ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.
Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами.
Нет больше никакой отдельной от политики армии.
Нет больше никакой элиты войск.
Нет больше никакой гордости.
Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.

Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов - и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них - ни один! - не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.

Так вот - в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.
Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.

И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом - это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои.

Граната у обезьяны должна быть отобрана.
Вот такая вот должна быть в России армия.
Все. Точка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты подняли по тревоге авиацию и силы ПВО в ходе внезапной проверки в Крыму
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти