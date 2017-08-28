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Все про:журналистика (2519) Россия (72027) Сирия (2504) угрозы (580) наемники РФ (89)

 После публикаций о воевавшей в Украине военной компании полковника ГРУ Вагнера (Уткина) российскому журналисту Короткову угрожают расправой, - РосСМИ

вагнер

После публикаций о потерях ЧВК Вагнера в Сирии журналисту Денису Короткову угрожают расправой. Слежка за ним подкреплена выложенными в Сеть личными данными с домашним адресом.

"Пора бы этого Дениса пощупать за вымя...", "Этому чуваку надо вправить мозги, но с адресом вы ошиблись. Эта крыса живет..." Диалоги анонимных пользователей о Денисе Короткове и его перспективах появились в ветках "ЖЖ" под постами авторов, выразивших недовольство расследованием о группировке Вагнера в Сирии - частного вооруженного формирования, которое финансируется, как утверждают защитники ЧВК, на средства петербургского миллиардера Евгения Пригожина, пишет издание "Фонтанка", передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних суток Рунет штурмуют защитники ЧВК Вагнера. Появилось полсотни однотипных статей на неизвестных сайтах и постов в "Живом журнале" о Короткове, который "сплясал на костях погибших в Сирии граждан России", и они множатся. Поводом для массированной контратаки стали публикации Дениса Короткова о реальных потерях вооруженного формирования - 21 и 23 августа вышли статьи "Список Вагнера", "Кого Россия потеряла в Сирии", "Частная армия под крылом Минобороны", "Бродяга, Седой, Вагнер и Ратибор окружили президента", "Они сражались за деньги". Минобороны категорически отрицает существование "мифической" ЧВК, а в официальных списках эти потери не значатся", - пишет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 5 000 наемников были наняты для войны в Украине и Сирии полковником ГРУ Вагнером (Уткиным), - РосСМИ. ФОТО

"23 августа в "Живом журнале" вышел пост петербуржца Андрея Манзолевского "ЧВК Вагнера и погибшие в Сирии. Сенсация из Петербурга". Коротков в нем был представлен автором как "уволенный полицейский", а в ветке комментариев обозначился серьезный акцент на персоне репортера и его перспективах. Пользователь "ЖЖ" под ником wendee_fog (зарегистрирован 1 июля 2017 года) отпустил реплику: "Пора бы этого дениса пощупать за вымя…" На нее отреагировал аноним: "Ну, пощупай: пробивал его через кронос - есть один Денис Коротков, 48-летний, живет в Питере на… улице". Еще один собеседник поправил: "Этому чуваку надо вправить мозги, но с адресом вы ошиблись. Эта крыса живет в… на улице…" К обоим указанным адресам Коротков имеет отношение. И если место регистрации действительно можно высмотреть в базах данных, то фактическое - нет. Коротков нигде его не указывал. Также он, несмотря на публичность (получал "Золотое перо", премию "Открытой России", раздавал интервью), никогда не афишировал свое милицейское прошлое", - отмечает издание.

После публикаций о воевавшей в Украине военной компании полковника ГРУ Вагнера (Уткина) российскому журналисту Короткову угрожают расправой, - РосСМИ 01
Скриншот страницы сайт livejournal.com

Издание связалось с Андреем Манзолевским и спросило:

- Откуда вам известно, что Коротков имел отношение к полиции?
- Мне это источник рассказал.
- Вы собирали информацию о Короткове?
- Нет. У меня есть читатели, они мне скинули статью, я эмоционально отреагировал и выпустил пост. В обсуждениях мне скинули определенную информацию [о Короткове].

По данным издания, Манзолевский искренне сообщил, что он не видел комментарии с личными данными репортера: "Если выкладывают комментарии с персональной информацией, я их удаляю. Эти я не видел. Пришлите мне ссылки, я их, конечно, уберу. Мне лично никто адрес Короткова не передавал".

Другие авторы также припоминали журналисту милицейские годы и с завидной уверенностью противопоставляли ему петербургского миллиардера Евгения Пригожина.

"В современном мире сложно представить, чтобы частные лица активно помогали борьбе с терроризмом. Однако петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, как настоящий патриот, часть прибыли направляет на поддержку добровольческих формирований в Сирии", - пишет портал http://x-true.info. Он зарегистрирован в 2014 году на территории США.

"Подобных упоминаний о Пригожине много. Примечательно, что СМИ, тесно связываемые с медиаимперией бизнесмена, в этот раз проигнорировали тему Сирии и ЧВК Вагнера и в заочную полемику вступать не стали. Примечательно и то, что за сбором информации о Короткове окружение Евгения Пригожина было замечено даже не в 2016 году, когда он выпустил материал "Кухня частной армии". Публикация стала первой, в которой имя миллиардера связывалось с ЧВК Вагнера (через несколько часов после публикации сайт газеты подвергся DDoS-атаке, а неизвестные лица безыскусно пытались выяснить частную информацию о журналисте). "Фонтанке" доподлинно известно, что еще летом 2013 года служба безопасности Пригожина не только наводила справки о творческих планах Короткова, но и пыталась вербовать некоторых сотрудников редакции для слежки за ним и формирования емкого досье, вплоть до послужного милицейского списка, образовательных учреждений, которые посещают дети, домашнего адреса, традиционных мест встречи с источниками и привычек: какой табак предпочитает, в какие часы пьет кофе, какой зажигалкой закуривает трубку. По нашей информации, после статей Короткова в структурах, связанных с группой Вагнера, состоялось совещание. До "Фонтанки" донесли суть принятых решений, но мы все же надеемся на здравый смысл", - отмечает издание.

Смотрите также - Путин вручил государственные награды минимум 8 наемникам группы Вагнера за боевые действия на Донбассе и в Сирии, - блогер. ФОТОрепортаж

По данным СМИ, Уткин в 2013 г. оставил Российские вооруженные силы, стал участником частной военной компании и, по разным данным, воевал в Сирии, а также принимал участии в агрессии на юго-востоке Украины.

В августе 2016 г. сообщалось, что официального названия у ЧВК Вагнера нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются, ее лагерь находится в Краснодарском крае на хуторе Молькино и там же дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

Ранее Цензор.НЕТ писал об этом более детально: Раскрыта тайна личности Вагнера - российского офицера, главы крупнейшей частной военной компании РФ, который устранил Мозгового, Дремова и других лидеров террористов, а сейчас воюет в Сирии.

Напомним, в декабре стало известно, что Вагнер (Уткин) присутствовал в Кремле на приеме в в честь Героев Отечества 9 декабря 2016 года. На присутствие Уткина "Вагнера" в Кремле обратили внимание журналисты "Фонтанки", изучившие новостной сюжет Первого канала о торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля по случаю празднования Дня Героев Отечества 9 декабря.

На кадрах им также удалось разглядеть и заместителя Вагнера, 54-летнего полковника полиции в отставке, ветерана милицейского спецназа, в прошлом - артиллериста-десантника, ветерана Афганистана и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Трошева.

В августе этого года журнал РБК опубликовал расследование о так называемой группе Вагнера, бойцы которой, по данным СМИ, участвуют в боевых действиях в Сирии. По данным издания, официального названия у этой структуры нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются.




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как то наплевать...в свете того, во что превратилось российская журналистика.
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всех бы я не стриг, под одну гребенку. Есть кацапы, а есть нормальные и адекватные россияне. Их очень мало, к сожалению...
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не спорю, есть. В том числе, и среди моих бывших однокурсников. Но на прогрессирующую болезнь русообщества их мизерное число никак не влияет
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В Козлостане нет журналистов , есть пропагандоны ..
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"сплясал на костях погибших в Сирии граждан России"Источник: https://censor.net.ua/n453164

А где дискотека проходит?
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По неофициальным данным потери рабссянцев в Сирии весьма большие. Асадиты в Сирии каждый день несут потери от 30 до 100 человек убитыми в основном убитые местные, боевики из Ливана Ирана и Афганистана, но также определенный процент ихтамнетов из РФ регулярно попадает в мобильные крематории.
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это да. Я бы, под песню из "укрощение строптивой", где Челентано давит виноград, там бы походил.
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любимые забавы мордора...
оклеветать неугодного соседа.
сдать сотрудника по слову и делу государевому.
сдать бандюкам друга,который чуточку лучше материально обеспечен.
а потом изза шторы смотреть,что происходит и получать удовольствие...
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Кобзон соврал: адвокат рассказал, где на самом деле живет ЯнуковичПонедельник, 28 августа 2017, 12:58переглянути новину українськоюБеглый бывший президент Украины Виктор Янукович на сегодняшний день живет не в Подмосковье, а в Ростове-на-Дону, как было известно изначально.Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.Так, он опроверг информацию известного российского певца Иосифа Кобзона о том, что он является соседом Януковича, который живет в селе Баковка под Москвой."Адрес не соответствует действительности. Адрес, что полностью совпадает с его местом жительства, - Ростов-на-Дону, ул. Яременко, 81. Поэтому вся информация, которая распространялась в последнее время, не соответствует действительности", - сказал Сердюк.Новости Украины - Адвокат рассказал, где на самом деле живет Янукович - Апостроф
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А никто вас гнид и не просит петь украинский гимн и особенно тебя гавно путлеровское !
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Йося, милий, зiзнайся вже, коли ж я зможу нерештi вiльно спiвати мiй улюблений гiмн?! Тобто, коли вже ми тебе позбавимось, савецьке чмо в перуцi?! Бо ти всих вже нах заипало , але шось пердиш ще свойою простатою.
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"сплясал на костях погибших в Сирии граждан России"

как высокопарно
нужно проще - написал про дохлую вату
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вот дошла цивилизация и до мордора ...в виде унитазов.и шо?

После публикаций о воевавшей в Украине военной компании полковника ГРУ Вагнера (Уткина) российскому журналисту Короткову угрожают расправой, - РосСМИ - Цензор.НЕТ 4761
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Ну и дошла. Так они же не знают, что с этими белыми посудинами делать. То ли срать в них, то ли тесто в них месить.
Дикари.
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Засорился унитаз. Вывали сантехника. Тот пришел, засучил рукав и руку в унитаз по локоть засунул. Повозился там с минуту, вынул руку, а она в говне. Он возмущенно:
Да вы что, туда срете, что ли?
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Тамочки можна сапоги скрепны керзОвые мыть. Правда , шо такое мыть сапоги , оне не знают. (акромя жыриновского, в каком-то океяне). Ну дык , тады ж можна там петуха скрепного из гамна купать! Шоб тока не захлебленулси, сердешный!
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во дебилы.....хоть бы написали "На США!" А то полетят Гондурас с Боливией бомбить, тоже в Америке, но южной.
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Пофиг. Все равно бомбят стройматериалом для петуха...
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Про похождения ЧВК "Вагнер" в Сирии.
Позавчера Асад попытался отбить контрнаступление ИГИЛ вдоль Евфрата. Результат - около 350 асадитов подохло. Причем большинство из них подохло не в бою, а пытаясь переплыть Евфрат (ну, не умеют они нихера плавать, а жить хочется).
Так как на сегодняшний день так называемая "арми Асада" - это 25-30 тысяч человек на всю страну (включая иностранных наемников),
то можно даже не сомневаться, что среди этих 350 рыл есть и "вагнеры"
Русский?!! А ты еще не подох в Сирии за шубу Роттенберга?!!
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Окей. Вопрос следующий: если их мало и воевать они не умеют, как объяснить постоянное увеличение площади территорий под их контролем?
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Гениальная инфантильность

starshinazapasa
August 24th, 12:13
Все-таки, это что-то неистребимое. Казалось бы, единственная адекватная позиция: якшаться с этой ублюдочной властью нельзя. Ни с какой из её башен. Потому что любая башня Кремля - это все равно Кремль. Убийцы, оккупанты и узурпаторы. А уже тем более нельзя брать у этой ублюдочной власти деньги. Ни на что. Обуславливая ни какими великими доводами про искусство. Если ты это делаешь - ты нравственный инфантил.
Но это совсем не означает, что можно применять политические репрессии по надуманным поводам. Даже к нравственным инфантилам.
Да, Серебренников должен быть свободен.
Нет, он нравственный инфантил.
Не знаю, какая еще может быть другая позиция.
Но нет. Начинается. Гений, великий режиссер, вы не видели его спектаклей, если ты не готов делать очередную икону - ты сволочь.
Особенно умиляет довод про невозможность построить успешный театр без государственных дотаций. Бродвей сейчас громко ржет.
Да, я не видел его спектаклей. Мне плевать на его спектакли. Я не считаю что человека нельзя сажать только потому, то он делает хорошие спектакли. Я считаю, что бездарного режиссера, делающего говенные спектакли, нельзя сажать ровно в такой же степени.
И в ровно такой же степени я считаю, что гениальный режиссер не имеет права брать деньги от ублюдочной власти ровно в той же степени, что и бездарный. Гениальность спектаклей не делает его меньшим нравственным инфантилом.
И, да, в миллионный раз - этот дискурс возможен только внутри Мордора. Извне он уже совершенно в зазеркальной вселенной. Я сейчас в Киеве, тут парад по случаю дня Независимости, удерживаемой четвертым годом войны, тут искалеченные молодые парни на костылях и в колясках, с орденами и выгоревшими глазами, тут стена с фотографиями двух тысяч погибших - и вот тут про гениального режиссера, берущего деньги у Суркова на гениальное искусство, вы уже никому них...ра ничего не объясните.
Фиг его знает, как можно не понимать таких элементарных вещей.
У меня всё.
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Как же этой крысиной банде хочется заткнуть всем рот! Ну никак не доходит до этих "особо одаренных" воров - их время ушло и не вернется, даже если они оставят один канал ТВ и одну газету. Гэбнюки так увлеченно пилят сук под собой - душераздирающее зрелище!) Ладно, пилите, Шура, пилите! ) Приближайте крах своей феодально-чекистской диктатуры, чтоб ей пусто было. А Уткина-Вагнера никто в Кремль не звал, он просто мимо проходил и с презом сфоткался случайно, ага...))) И вообще, в том, что самолеты падают, виноваты журналисты, которые об этом пишут - железная логика путиноидов.)
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А если бы она не утонула...

14 августа 2017, 16:56



Семнадцать лет назад утонул "Курск". За полгода до этого, первого марта двухтысячного, под Улус-Кертом погибла шестая рота. Мы тогда стояли под Шатоем. Это километров, ну, может быть, двадцать. Ночью зимой в горах звуки разносятся далеко. Мы слышали этот бой. А через неделю попали в замес сами. Видимо, с тем же отрядом. Три дня шел бой. Это самый тяжелый бой в моей жизни. Около двадцати погибших, около шестидесяти раненых.
Гибель шестой роты была преступлением еще большим, чем гибель "Курска". Хотя бы потому, что положили мальчишек. Эта страна всегда воевала своими детьми. На общество это произвело такое же шоковое воздействие, как и гибель "Курска".

Я был во Пскове, на кладбище "Орлецы", где похоронена рота.

Через четырнадцать лет именно Псковская дивизия заходила в Украину. Именно псковские десантники уничтожали выходившие из Иловайска колонны. Именно псковские десантники пробили Льву Шлосбергу голову, когда он написал об этом. Именно семьи псковских десантников отказывались от своих мужей за пять миллионов и квартиры. Именно псковские десантники хоронили своих однополчан без имен в могилах под собачьими номерками.
А общество это радостно хавало и поддерживало, приветствуя оккупацию.
Сегодня вся лента в письме капитана Колесникова.
Но думаю я теперь тоже только об одном.

А если бы трагедии "Курска" не случилось и он был бы сейчас в строю, и получил бы приказ вместе с "Адмиралом "Кузнецовым" ударить по Алеппо, или, не дай бог, выпустить пару ракет по Мариуполю - что бы было? Каковы были бы действия капитана Колесникова? Запротестовал, уволился, возглавил бы антивоенное движение, сказал бы, что это преступление и он не будет в нем участвовать, или...

Да ладно, чего там.
Ответ и так очевиден.
Извините, но теперь все это рассматривается только с этих позиций.
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Где плешивый Крысеныш держит непосильно нажитое добро 30 млрд долларов-в банке Ватикана,поближе к Богу подальше от наивного кацапского Навоза.
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Откуда пошла мода любого дегенерата с измазанной навозом мордой называть "полковником ГРУ"? Всякие чепушилы, гиви с мотороллерами пополам с вагнерами и перунами - это скотоватники и биомусор.
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Поймите наконец, в какой стране вы живете

27 августа 2017, 17:19



Фейсбук на восемнадцатом году правления Путина пришел таки к откровению, что, наверное, возможно, не стоит сотрудничать с этой властью. Ну, слава те, господи. Дошло наконец. И второе откровение - оказывается, в стране, где власть усиленно взращивает гопников как класс-гегемон, можно - вы только подумайте! - получить пиз*ы за то, что ты не так одет и не с того района. Боже, боже, невероятно, отказываюсь в это верить! Мальчики и девочки из отремонтированной Москвы Капкова сталкиваются с реальным миром, бог ты мой...

Мы так усиленно закрывали глаза на окружающий мир, тусуясь на отреставрированной Крымской набережной, в барбершопах и вейпхабах, но тут бабло кончилось и окружающий мир начал приходить к нам на набережную - боже, боже, что происходит, это ужасно...

Вейпы продайте, травмат купите. И отдуплите уже, наконец, в какой стране вы живете.
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мальчиш-журналиш рассказал злобным "жидобЕндеровца" страшную военную "тайну"!
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а зачем скрывать потери? Все и так знают, что в Украине и в Сирии - война?
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частные армии это сейчас модно), когда -нибудь все войнушки будут откровенно между частными армиями уже без прикрытия патриотизмом, государственности всякого пафоса, как было раньше просто магнаты, и тд. найдут себе таких вагнеров которые в свою очередь пособирают всяких отморозков, выродков, бывших заключённых без работы, их всегда хватает, а может и нет, так и будут вовлекать в свои дела, устраивая войны нормальное население, кому задурив голову , примитивным, кого вынудив, а большую часть к этому не восприимчивых, но разобщённых и потмоу не способных противостоять, уже просто поставив перед фактом
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле публикаций о воевавшей в Украине военной компании полковника ГРУ Вагнера (Уткина) российскому журналисту Короткову угрожают расправой, - РосСМИ
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