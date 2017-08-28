 После публикаций о воевавшей в Украине военной компании полковника ГРУ Вагнера (Уткина) российскому журналисту Короткову угрожают расправой, - РосСМИ

"Пора бы этого Дениса пощупать за вымя...", "Этому чуваку надо вправить мозги, но с адресом вы ошиблись. Эта крыса живет..." Диалоги анонимных пользователей о Денисе Короткове и его перспективах появились в ветках "ЖЖ" под постами авторов, выразивших недовольство расследованием о группировке Вагнера в Сирии - частного вооруженного формирования, которое финансируется, как утверждают защитники ЧВК, на средства петербургского миллиардера Евгения Пригожина, пишет издание "Фонтанка", передает Цензор.НЕТ.
"В течение последних суток Рунет штурмуют защитники ЧВК Вагнера. Появилось полсотни однотипных статей на неизвестных сайтах и постов в "Живом журнале" о Короткове, который "сплясал на костях погибших в Сирии граждан России", и они множатся. Поводом для массированной контратаки стали публикации Дениса Короткова о реальных потерях вооруженного формирования - 21 и 23 августа вышли статьи "Список Вагнера", "Кого Россия потеряла в Сирии", "Частная армия под крылом Минобороны", "Бродяга, Седой, Вагнер и Ратибор окружили президента", "Они сражались за деньги". Минобороны категорически отрицает существование "мифической" ЧВК, а в официальных списках эти потери не значатся", - пишет издание.
"23 августа в "Живом журнале" вышел пост петербуржца Андрея Манзолевского "ЧВК Вагнера и погибшие в Сирии. Сенсация из Петербурга". Коротков в нем был представлен автором как "уволенный полицейский", а в ветке комментариев обозначился серьезный акцент на персоне репортера и его перспективах. Пользователь "ЖЖ" под ником wendee_fog (зарегистрирован 1 июля 2017 года) отпустил реплику: "Пора бы этого дениса пощупать за вымя…" На нее отреагировал аноним: "Ну, пощупай: пробивал его через кронос - есть один Денис Коротков, 48-летний, живет в Питере на… улице". Еще один собеседник поправил: "Этому чуваку надо вправить мозги, но с адресом вы ошиблись. Эта крыса живет в… на улице…" К обоим указанным адресам Коротков имеет отношение. И если место регистрации действительно можно высмотреть в базах данных, то фактическое - нет. Коротков нигде его не указывал. Также он, несмотря на публичность (получал "Золотое перо", премию "Открытой России", раздавал интервью), никогда не афишировал свое милицейское прошлое", - отмечает издание.
Скриншот страницы сайт livejournal.com
Издание связалось с Андреем Манзолевским и спросило:
- Откуда вам известно, что Коротков имел отношение к полиции?
- Мне это источник рассказал.
- Вы собирали информацию о Короткове?
- Нет. У меня есть читатели, они мне скинули статью, я эмоционально отреагировал и выпустил пост. В обсуждениях мне скинули определенную информацию [о Короткове].
По данным издания, Манзолевский искренне сообщил, что он не видел комментарии с личными данными репортера: "Если выкладывают комментарии с персональной информацией, я их удаляю. Эти я не видел. Пришлите мне ссылки, я их, конечно, уберу. Мне лично никто адрес Короткова не передавал".
Другие авторы также припоминали журналисту милицейские годы и с завидной уверенностью противопоставляли ему петербургского миллиардера Евгения Пригожина.
"В современном мире сложно представить, чтобы частные лица активно помогали борьбе с терроризмом. Однако петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, как настоящий патриот, часть прибыли направляет на поддержку добровольческих формирований в Сирии", - пишет портал http://x-true.info. Он зарегистрирован в 2014 году на территории США.
"Подобных упоминаний о Пригожине много. Примечательно, что СМИ, тесно связываемые с медиаимперией бизнесмена, в этот раз проигнорировали тему Сирии и ЧВК Вагнера и в заочную полемику вступать не стали. Примечательно и то, что за сбором информации о Короткове окружение Евгения Пригожина было замечено даже не в 2016 году, когда он выпустил материал "Кухня частной армии". Публикация стала первой, в которой имя миллиардера связывалось с ЧВК Вагнера (через несколько часов после публикации сайт газеты подвергся DDoS-атаке, а неизвестные лица безыскусно пытались выяснить частную информацию о журналисте). "Фонтанке" доподлинно известно, что еще летом 2013 года служба безопасности Пригожина не только наводила справки о творческих планах Короткова, но и пыталась вербовать некоторых сотрудников редакции для слежки за ним и формирования емкого досье, вплоть до послужного милицейского списка, образовательных учреждений, которые посещают дети, домашнего адреса, традиционных мест встречи с источниками и привычек: какой табак предпочитает, в какие часы пьет кофе, какой зажигалкой закуривает трубку. По нашей информации, после статей Короткова в структурах, связанных с группой Вагнера, состоялось совещание. До "Фонтанки" донесли суть принятых решений, но мы все же надеемся на здравый смысл", - отмечает издание.
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По данным СМИ, Уткин в 2013 г. оставил Российские вооруженные силы, стал участником частной военной компании и, по разным данным, воевал в Сирии, а также принимал участии в агрессии на юго-востоке Украины.
В августе 2016 г. сообщалось, что официального названия у ЧВК Вагнера нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются, ее лагерь находится в Краснодарском крае на хуторе Молькино и там же дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.
Ранее Цензор.НЕТ писал об этом более детально: Раскрыта тайна личности Вагнера - российского офицера, главы крупнейшей частной военной компании РФ, который устранил Мозгового, Дремова и других лидеров террористов, а сейчас воюет в Сирии.
Напомним, в декабре стало известно, что Вагнер (Уткин) присутствовал в Кремле на приеме в в честь Героев Отечества 9 декабря 2016 года. На присутствие Уткина "Вагнера" в Кремле обратили внимание журналисты "Фонтанки", изучившие новостной сюжет Первого канала о торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля по случаю празднования Дня Героев Отечества 9 декабря.
На кадрах им также удалось разглядеть и заместителя Вагнера, 54-летнего полковника полиции в отставке, ветерана милицейского спецназа, в прошлом - артиллериста-десантника, ветерана Афганистана и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Трошева.
В августе этого года журнал РБК опубликовал расследование о так называемой группе Вагнера, бойцы которой, по данным СМИ, участвуют в боевых действиях в Сирии. По данным издания, официального названия у этой структуры нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются.
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А где дискотека проходит?
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оклеветать неугодного соседа.
сдать сотрудника по слову и делу государевому.
сдать бандюкам друга,который чуточку лучше материально обеспечен.
а потом изза шторы смотреть,что происходит и получать удовольствие...
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как высокопарно
нужно проще - написал про дохлую вату
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Дикари.
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Да вы что, туда срете, что ли?
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Позавчера Асад попытался отбить контрнаступление ИГИЛ вдоль Евфрата. Результат - около 350 асадитов подохло. Причем большинство из них подохло не в бою, а пытаясь переплыть Евфрат (ну, не умеют они нихера плавать, а жить хочется).
Так как на сегодняшний день так называемая "арми Асада" - это 25-30 тысяч человек на всю страну (включая иностранных наемников),
то можно даже не сомневаться, что среди этих 350 рыл есть и "вагнеры"
Русский?!! А ты еще не подох в Сирии за шубу Роттенберга?!!
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starshinazapasa
August 24th, 12:13
Все-таки, это что-то неистребимое. Казалось бы, единственная адекватная позиция: якшаться с этой ублюдочной властью нельзя. Ни с какой из её башен. Потому что любая башня Кремля - это все равно Кремль. Убийцы, оккупанты и узурпаторы. А уже тем более нельзя брать у этой ублюдочной власти деньги. Ни на что. Обуславливая ни какими великими доводами про искусство. Если ты это делаешь - ты нравственный инфантил.
Но это совсем не означает, что можно применять политические репрессии по надуманным поводам. Даже к нравственным инфантилам.
Да, Серебренников должен быть свободен.
Нет, он нравственный инфантил.
Не знаю, какая еще может быть другая позиция.
Но нет. Начинается. Гений, великий режиссер, вы не видели его спектаклей, если ты не готов делать очередную икону - ты сволочь.
Особенно умиляет довод про невозможность построить успешный театр без государственных дотаций. Бродвей сейчас громко ржет.
Да, я не видел его спектаклей. Мне плевать на его спектакли. Я не считаю что человека нельзя сажать только потому, то он делает хорошие спектакли. Я считаю, что бездарного режиссера, делающего говенные спектакли, нельзя сажать ровно в такой же степени.
И в ровно такой же степени я считаю, что гениальный режиссер не имеет права брать деньги от ублюдочной власти ровно в той же степени, что и бездарный. Гениальность спектаклей не делает его меньшим нравственным инфантилом.
И, да, в миллионный раз - этот дискурс возможен только внутри Мордора. Извне он уже совершенно в зазеркальной вселенной. Я сейчас в Киеве, тут парад по случаю дня Независимости, удерживаемой четвертым годом войны, тут искалеченные молодые парни на костылях и в колясках, с орденами и выгоревшими глазами, тут стена с фотографиями двух тысяч погибших - и вот тут про гениального режиссера, берущего деньги у Суркова на гениальное искусство, вы уже никому них...ра ничего не объясните.
Фиг его знает, как можно не понимать таких элементарных вещей.
У меня всё.
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14 августа 2017, 16:56
Семнадцать лет назад утонул "Курск". За полгода до этого, первого марта двухтысячного, под Улус-Кертом погибла шестая рота. Мы тогда стояли под Шатоем. Это километров, ну, может быть, двадцать. Ночью зимой в горах звуки разносятся далеко. Мы слышали этот бой. А через неделю попали в замес сами. Видимо, с тем же отрядом. Три дня шел бой. Это самый тяжелый бой в моей жизни. Около двадцати погибших, около шестидесяти раненых.
Гибель шестой роты была преступлением еще большим, чем гибель "Курска". Хотя бы потому, что положили мальчишек. Эта страна всегда воевала своими детьми. На общество это произвело такое же шоковое воздействие, как и гибель "Курска".
Я был во Пскове, на кладбище "Орлецы", где похоронена рота.
Через четырнадцать лет именно Псковская дивизия заходила в Украину. Именно псковские десантники уничтожали выходившие из Иловайска колонны. Именно псковские десантники пробили Льву Шлосбергу голову, когда он написал об этом. Именно семьи псковских десантников отказывались от своих мужей за пять миллионов и квартиры. Именно псковские десантники хоронили своих однополчан без имен в могилах под собачьими номерками.
А общество это радостно хавало и поддерживало, приветствуя оккупацию.
Сегодня вся лента в письме капитана Колесникова.
Но думаю я теперь тоже только об одном.
А если бы трагедии "Курска" не случилось и он был бы сейчас в строю, и получил бы приказ вместе с "Адмиралом "Кузнецовым" ударить по Алеппо, или, не дай бог, выпустить пару ракет по Мариуполю - что бы было? Каковы были бы действия капитана Колесникова? Запротестовал, уволился, возглавил бы антивоенное движение, сказал бы, что это преступление и он не будет в нем участвовать, или...
Да ладно, чего там.
Ответ и так очевиден.
Извините, но теперь все это рассматривается только с этих позиций.
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27 августа 2017, 17:19
Фейсбук на восемнадцатом году правления Путина пришел таки к откровению, что, наверное, возможно, не стоит сотрудничать с этой властью. Ну, слава те, господи. Дошло наконец. И второе откровение - оказывается, в стране, где власть усиленно взращивает гопников как класс-гегемон, можно - вы только подумайте! - получить пиз*ы за то, что ты не так одет и не с того района. Боже, боже, невероятно, отказываюсь в это верить! Мальчики и девочки из отремонтированной Москвы Капкова сталкиваются с реальным миром, бог ты мой...
Мы так усиленно закрывали глаза на окружающий мир, тусуясь на отреставрированной Крымской набережной, в барбершопах и вейпхабах, но тут бабло кончилось и окружающий мир начал приходить к нам на набережную - боже, боже, что происходит, это ужасно...
Вейпы продайте, травмат купите. И отдуплите уже, наконец, в какой стране вы живете.
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