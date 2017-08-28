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 Гражданский подорвался на растяжке террористов вблизи реки Северский Донец, - ГУР

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Местный житель подорвался на растяжке на временно оккупированной территории в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины в Facebook.

"У реки Северский Донец в районе населенного пункта Красный Яр (полоса ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК ВС РФ), на растяжке подорвался и получил травмы не совместимые с жизнью местный житель", - сказано в сообщении.

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В ГУР отметили, это случилось из-за отсутствия предупредительных знаков и неосведомленности местного населения относительно участков минных заграждений на данной территории.

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то, какой то, даунбассец пошел рыбу глушить. Но что то не сраслось...Видимо "гранаты не той системы".
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