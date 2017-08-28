 Гражданский подорвался на растяжке террористов вблизи реки Северский Донец, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины в Facebook.
"У реки Северский Донец в районе населенного пункта Красный Яр (полоса ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК ВС РФ), на растяжке подорвался и получил травмы не совместимые с жизнью местный житель", - сказано в сообщении.
В ГУР отметили, это случилось из-за отсутствия предупредительных знаков и неосведомленности местного населения относительно участков минных заграждений на данной территории.
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