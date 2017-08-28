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 Жителей Чернигова предупредили о боевых артиллерийских стрельбах на Гончаровском полигоне

учения

В период с 29 августа по 01 сентября на территории полигона в с. Гончаровское в рамках подготовки подразделений состоится передвижение военной техники и боевые артиллерийские стрельбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы командования "Север" Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"С целью недопущения случаев гибели и травмирования гражданских лиц в результате выполнения упражнений боевых стрельб информируем население об опасности, связанной с пребыванием в районе полигона. Обращаемся с просьбой к населению сохранять спокойствие и избегать движения в направлении полигона", - сказано в сообщении.

Также, командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины напоминает, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Министерства обороны Украины влечет ответственность согласно законодательству Украины.

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"Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно Военным уставам вправе применять оружие во время несения службы.

Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск", - сказано в сообщении.
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Всё равно, пара идиотов найдётся... А некоторые ещё и полезут туда, куда не пускают и без стрельб - там людей меньше и грибов больше...
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